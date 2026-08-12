El Tour de República Checa busca el sucesor de Junior Lecerf; dos jóvenes escarabajos estarán en competencia

El bogotano Edward Cruz (Bardiani CSF 7 Saber) y el antioqueño Samuel Flórez (Modern Adventure Pro Cycling) estarán en República Checa para disputar desde este jueves el Czech Tour 2026, que se disputará del 13 al 16 de agosto, con cuatro etapas, casi 650 kilómetros y cerca de 10.000 metros de desnivel, en el recorrido más exigente de su historia.

La carrera checa tendrá 18 equipos, incluidos tres World Tour: Soudal Quick-Step, Netcompany INEOS y NSN Cycling Team, además de diez formaciones ProTeams y cinco conjuntos continentales. Entre los grandes nombres destacan el español Mikel Landa, el australiano Jack Haig, el neerlandés Bob Jungels, el checo Jan Hirt y el italiano Domenico Pozzovivo, entre otros.

La prueba del calendario UCI tendrá cuatro jornadas con gran protagonismo para la montaña. Y es que, tras la jornada inaugural que se resolverá previsiblemente al sprint en Karlovy Vary, la carrera afrontará tres finales consecutivos en alto: Ještěd (15km al 4%) Dlouhé stráně (13km al 5,2%) y Pustevny (7,9km al 6,6%).

Serán tres etapas montañosas seguidas con más de 2000 metros de desnivel acumulado, pero solo la ascensión a Pustevny, con los cinco kilómetros finales al 8%, ofrece rampas de entidad como para abrir importantes diferencias en meta. El último campeón es el belga Junior Lecerf.