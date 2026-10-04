El Tour de Panamá 2026 corona a Fredd Matute con Elí Saul Burgos en el top 15

El ciclista hondureño Fredd Matute se consagró campeón del Tour de Panamá 2026 tras defender con éxito su liderato en la quinta y última etapa de la competición, un circuito urbano de 92 kilómetros disputado en la localidad de Chitré. Matute, quien mostró una notable regularidad a lo largo de las cinco jornadas de carrera, logró sortear los peligros del día final para vestirse definitivamente con la camiseta amarilla de ganador. Este histórico triunfo para el ciclismo hondureño ratificó su gran momento deportivo, que también lo demostró en la pasada Vuelta a Colombia.

El podio definitivo de la clasificación general individual reflejó el alto nivel de la competencia centroamericana. El costarricense Gabriel Rojas, representante del equipo Manza Té La Selva Scott y ganador de etapa reina El Bebedero, se quedó con el subcampeonato del Tour tras presionar al líder hasta el último aliento. Por su parte, el honor local fue defendido por el experimentado pedalista panameño Cristofer Jurado, del Servicio Nacional Aeronaval, quien completó el podio.



El estadounidense Jhon Borstelman, ganador de la última del Tour de Panamá 2026. (Foto © Federación Panameña de Ciclismo)

La última jornada de carrera ofreció un espectáculo de alta velocidad que terminó en manos extranjeras. El ciclista estadounidense Jhon Borstelman se adjudicó la victoria de la quinta etapa tras imponerse en un vibrante remate en el circuito cerrado de Chitré. Su triunfo cerró con broche de oro un evento que reunió a un total de 17 escuadras nacionales e internacionales y que mantuvo la emoción al límite en cada una de sus jornadas.

Por los lados de los colombianos, Elí Saul Burgos, del MBO Racing Team, se erigió como el mejor «escarabajo» de la competencia al finalizar en la meritoria casilla 12° de la clasificación general, quedando muy cerca del Top 10 tras batallar en las etapas de montaña. En una realidad diferente, su compatriota Juan Diego Patiño, del equipo Momentum Racing, completó el exigente trazado centroamericano ubicándose finalmente en el puesto 64° de la tabla absoluta.

CLASIFICACIONES COMPLETAS