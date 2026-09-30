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Ruta

El Tour Colombia regresa oficialmente: la UCI confirma fechas y sede para 2027

Publicado

Hace 25 mins

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El ecuatoriano Richard Carapaz fue una de las grandes figuras de la última edición del Tour Colombia en 2024. (Foto © RMC)
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Tadej Pogacar, Remco Evenepoel e Isaac del Toro lideran el Ranking UCI tras la última actualzación. . (Foto © UCI Cycling)
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El Valle del Cauca recibirá una nueva edición de la Vuelta del Porvenir y del Tour Femenino Sistecrédito

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Cinco jornadas definirán a los nuevos campeones de la Vuelta al Porvenir y el Tour Femenino Sistecrédito. (Foto © RMC)
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