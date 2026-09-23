Ruta
El Team Sistecrédito correrá la Vuelta a Venezuela 2026 con la mira puesta en el Clásico RCN
El equipo continental Team Sistecrédito hará presencia con una nómina de seis corredores en la Vuelta Ciclística a Venezuela 2026, competencia programada del 4 al 11 de octubre sobre un recorrido de 1.143 kilómetros divididos en ocho etapas, que recorrerá los estados Trujillo, Lara, Portuguesa, Yaracuy, Carabobo y Aragua.
La escuadra dirigida por Pablo Vélez encarará su participación en el giro venezolano con la mira puesta en el Clásico RCN y con la intención de revalidar el título conseguido por Walter Vargas (Team Medellín-EPM) en la edición 2024, último colombiano en conseguirlo. Para ello, el Sistecrédito presenta una nómina respaldada por los resultados obtenidos en la reciente Vuelta a Mérida.
El grupo lo encabezará Wilson Peña, vigente campeón de la carrera merideña. Lo acompañan Sebastián Castaño, Juan Diego Hoyos, ambos de gran actuación también en el rejuvenecido giro de los andes venezolanos y José Misael Urián, junto a los corredores de la categoría Sub-23 Estiven García, campeón de su categoría en Mérida y Cristian Vélez.
La presencia del Sistecrédito refuerza la participación internacional confirmada hasta el momento, en la que figuran la Selección Nacional de Cuba, el club continental Localiza Meoo de Brasil y la escuadra portuguesa Tavfer, que incluye en sus filas al venezolano Leangel Linarez. Asimismo, la organización registra la segura comparecencia de dos equipos colombianos más aún por confirmar.
*Con Información de Carlos Alexis Rivera
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Wilmar Paredes sufre caída entrenando en la Sabana de Bogotá y enciende las alarmas para el Mundial de Ruta
El pedalista antioqueño Wilmar Paredes sufrió una caída mientras cumplía con una jornada de entrenamiento en la Sabana de Bogotá, sembrando la incertidumbre sobre lo que será su participación en el Mundial de Ciclismo de Ruta que se disputará este domingo en territorio canadiense.
Paredes, recientemente convocado a la Selección Colombia en reemplazo de Egan Bernal, se encontraba rodando en las mañana de ayer junto a su experimentado compañero en el Team Medellín, Óscar Sevilla, cuando se produjo el percance, descendiendo desde el Alto de La Cuchilla.
A pesar de la caída, el propio Sevilla dio declaraciones que trajeron un respiro. Según lo relatado por el pedalista colombo-español a RMC, tras las primeras revisiones médicas se descartaron fracturas. El balance inicial arroja que el antioqueño presenta múltiples raspones y magulladuras en su cuerpo.
Sin embargo, el cuerpo técnico y médico de la delegación nacional se mantiene en máxima alerta. «Toca esperar la evolución del corredor», se comentó desde el entorno del equipo, ya que el impacto y los golpes consecuentes dictarán si está en condiciones óptimas para afrontar una prueba de la exigencia de un campeonato del mundo. Paredes tiene programado su vuelo a territorio canadiense este jueves, lo que le deja un margen de apenas 48 horas para recuperarse.
Las próximas horas serán cruciales para determinar si el ciclista del Team Medellín evoluciona favorablemente de sus golpes y puede unirse a la nómina tricolor que integran figuras de la talla de Nairo Quintana, Santiago Buitrago, Sergio Higuita y Harold Tejada.
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Mundial de Ruta 2026: Zara Sofía Lamprea firmó la mejor actuación colombiana en las pruebas al cronómetro
En una demostración absoluta de potencia, Zara Sofía Lamprea firmó la mejor actuación colombiana en el Campeonato Mundial de Ciclismo en Ruta Montreal 2026 hasta ahora. La nacida en Bogotá hace 17 años detuvo el cronómetro con un tiempo excepcional para consolidarse dentro del top 15 en la exigente prueba de la Contrarreloj Individual (CRI) de la categoría junior femenina.
El circuito urbano trazado por las calles de Montreal, que inició en la avenida du Parc y concluyó en las inmediaciones del icónico parque Jeanne-Mance, planteó un recorrido técnico de 10,7 kilómetros con 91 metros de desnivel acumulado. En este escenario, la vigente campeona de la Vuelta del Futuro estuvo a la altura de las mejores especialistas del planeta, manteniendo un ritmo constante y una aerodinámica impecable en cada curva del trazado canadiense.
El podio de la crono de las juveniles lo adornaron la polaca María Okrucińska, quien ocupó la primera posición acompañada de la belga Yana Decruyenaere 2° y de la británica Aalia Clay 3°. La otra colombiana en competencia, Estefanía Castillo terminó en el puesto 46°.
Con este resultado, Zara Sofía Lamprea revalida su condición como la principal carta de renovación del ciclismo femenino en Colombia. Su presencia en el top 15 mundial ratifica que el proceso deportivo liderado por la Federación Colombiana de Ciclismo marcha por el camino correcto de cara al recambio generacional en la rama femenina.
Resultados Mundial de Ruta 2026 – CRI Junior Femenina
*Contrarreloj | Montreal – Montreal (10,7 km)
|1
|María Okrucińska
|Polonia
|15:17
|2
|Yana Decruyenaere
|Bélgica
|0:12
|3
|Aalia Clay
|Gran Bretaña
|0:24
|4
|Anja Grossmann
|Suiza
|0:24
|5
|Laura Fivé
|Bélgica
|0:35
|6
|Klara Dworatzek
|Alemania
|0:39
|7
|Liliana Edwards
|Estados Unidos
|0:41
|8
|Alejandra Neira
|Italia
|0:41
|9
|Matilde Rossignoli
|España
|0:45
|10
|Gabby McHugh
|Gran Bretaña
|0:48
|11
|Augustė Mikutytė
|Lituania
|0:50
|12
|Edda Bieberle
|Alemania
|1:00
|13
|Valentina García
|México
|1:00
|14
|Zara Sofía Lamprea
|Colombia
|1:00
|46
|Estefanía Castillo
|Colombia
|2:21
Ruta
Top 5 de los ciclistas colombianos activos con más victorias
La rica historia del ciclismo colombiano se ha escrito con letras mayúsculas en los últimos 40 años. Los escarabajos y los sprinters nacionales han sido grandes protagonistas en la última década, ganando etapas alrededor del mundo en importantes carreras del calendario UCI.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico le presenta a todos nuestros lectores el top 5 de los ciclistas colombianos que cuentan con más triunfos y que todavía siguen activos.
Fernando Gaviria – 31 años *52 victorias (7 triunfos en las grandes vueltas con 5 en el Giro y 2 en el Tour)
Nairo Quintana – 36 años *52 victorias (8 triunfos en las grandes vueltas con 3 en el Giro, 3 en el Tour y 2 en la Ronda Ibérica)
Juan Sebastián Molano – 31 años *29 victorias (2 triunfos en las grandes vueltas, los dos en la Ronda Ibérica)
Egan Bernal – 29 años * 23 victorias (3 triunfos en las grandes vueltas con 2 en el Giro y 1 en la Ronda Ibérica)
Iván Ramiro Sosa – 28 años *18 victorias (Sin triunfos en la grandes vueltas)