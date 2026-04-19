El Team Orígenes Coffee, invitado a participar en la cuarta edición del Grand Prix Boris Carené

La organización del Grand Prix Boris Carené, una carrera organizada por el equipo Team Cama CCD que hace parte del calendario francés, eligió al equipo colombiano Orígenes Coffee en la lista de escuadras internacionales invitadas a participar en la carrera de cuatro etapas que se llevará a cabo en la isla de Guadalupe.

El conjunto colombiano que dirige Luis Sierra afrontará la competencia con una nómina experimentada en el ámbito internacional que incluye al nariñense Robinson Chalapud y al bogotano Aldemar Herrera.

Cabe destacar que el Orígenes Coffee cuenta en sus filas con un selecto grupo de ciclistas Sub-23 entre los que se encuentran Felipe Guzmán, Leider Calderón, Yonatan López y Santiago Puerres.

La cuarta edición del Grand Prix Boris Carené se disputará del 13 al 17 de mayo con la presencia de varios equipos locales e internacionales.

Nómina del Orígenes Coffee

Robinson Chalapud

Leider Calderón

Aldemar Herrera

Felipe Guzmán

Yonatan López

Santiago Puerres