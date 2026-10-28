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Ruta

El Team Nativos va por todo a la trigésima séptima edición de la Vuelta a Trujillo con Daniel Hoyos a la cabeza

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El Team Nativos se destacó en la Vuelta a Mérida 2026 y espera hacer lo mismo en la carrera trujillana. (Foto © Team Nativos)
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Samuel Cabrera (Q.E.P.D), campeón de la Vuelta a Guatemala en 1980. (Foto © RMC)
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