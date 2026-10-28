El Team Nativos va por todo a la trigésima séptima edición de la Vuelta a Trujillo con Daniel Hoyos a la cabeza

El Team Nativos confirmó oficialmente su participación en la trigésima séptima edición de la Vuelta a Trujillo. La escuadra ya se encuentra planificando estratégicamente lo que será una ambiciosa temporada 2027, demostrando que iniciará el año con todo su arsenal disponible para pelear por los máximos honores en el exigente calendario de ciclismo de ruta latinoamericano del próximo año.

La nómina de la escuadra colombiana estará encabezada por el talentoso pedalista Daniel Hoyos, quien llega precedido de un notable estado de forma tras meterse en el top 10 del prestigioso Clásico RCN. Para rodear y respaldar las aspiraciones del líder caldense en las carreteras trujillanas, la dirección deportiva ya aseguró la presencia de los corredores Juan Pablo Sossa, Diego Benavides y Diego Cuervo, este último con un destacado antecedente reciente en el ‘Duelo de Titanes’.



Daniel Hoyos, que se destacó en el Clásico RCN, ya firmó para la temporada 2027 con el Team Nativos. (Foto © Team Nativos)

En los próximos días, el estratega Aldemar Herrera terminará de confeccionar y pulir el resto de la plantilla que asumirá el compromiso en territorio venezolano. Más allá de buscar el protagonismo y el título en Trujillo, el conjunto tiene entre sus objetivos principales utilizar este exigente ritmo de carrera como la preparación ideal para llegar en perfectas condiciones físicas a la Vuelta al Táchira 2027.

La tradicional carrera venezolana se disputará del 11 al 15 de noviembre y contará con un formato de cinco exigentes etapas. El propio presidente de la federación, Gerardo Márquez, ratificó de forma oficial que la imponente localidad de La Mesa de Esnujaque será el escenario elegido para el gran cierre de la competición, garantizando un desenlace de alta montaña espectacular para los aficionados.