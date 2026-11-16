El Team Nativos, segundo equipo colombiano confirmado para la Vuelta al Táchira 2027

El pelotón internacional de la sexagésima segunda edición de la Vuelta al Táchira sigue tomando forma. El Team Nativos oficializó su participación en la carrera venezolana, que se disputará del 8 al 17 de enero de 2027, convirtiéndose en la segunda escuadra colombiana en asegurar su cupo tras la confirmación del GW Erco Sportfitness, y en la tercera divisa extranjera confirmada junto al conjunto español Caja Rural-Alea, filas en las que militan el santandereano Santiago Delgado y el venezolano Winston Maestre.

La formación bogotana desembarcará en territorio tachirense con credenciales de peso tras ganar la Vuelta a Trujillo por intermedio del caldense Daniel Hoyos, triunfo con el que rompió Colombia una sequía de dos décadas sin victorias en la cita trujillana. Además, redondearon su actuación con el tercer lugar en la clasificación general por equipos, escoltando a las representaciones venezolanas Alcaldía de Valera-Confitería La Guacamaya y Fina Arroz-Keramix.

Fundado originalmente por el estratega Roberto «el Oso» Sánchez, recordado también en la afición local por su paso como director deportivo de la Lotería del Táchira, el equipo es conducido actualmente por Aldemar Herrera. Para afrontar el exigente trazado de la ‘Grande de América’, la dirección técnica cuenta con una base sólida encabezada por el propio Hoyos y respaldada por pedalistas de alto rendimiento como Diego Benavides, Juan Pablo Sossa, Diego Cuervo y Emilio Chavarría, quienes exhibieron un notable nivel competitivo en suelo trujillano y seguramente serán del la partida en el Giro Andino.

Con el «sí» de Nativos, el comité organizador queda a tan solo dos escuadras de alcanzar el mínimo de cinco equipos foráneos exigidos por la Unión Ciclista Internacional (UCI) para validar la categoría de la prueba, una cifra que promete ampliarse conforme se concreten las invitaciones cursadas en el extranjero.

La confirmación de los equipos coincide con los últimos anuncios hechos por la organización, como la designación del comisario brasileño Iverson Ladewig como director del panel de jueces y la oficializacion de un recorrido de alto nivel, que incluye una contrarreloj individual en terreno de ascenso, sumándose a las etapas emblemáticas en La Grita y el Cerro el Cristo, además del acostumbrado cierre en el Velódromo J. J. Mora Figueroa de San Cristóbal.

*Con Información de Carlos Alexis Rivera