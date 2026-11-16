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Ruta

El Team Nativos, segundo equipo colombiano confirmado para la Vuelta al Táchira 2027

Publicado

Hace 2 horas

el

El equipo dirigido por Aldemar Herrera oficializó su participación en la Vuelta al Táchira 2027. (Foto © Aldemar Herrera)
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El talentoso santandereano Santiago Delgado, nuevo refuerzo del Caja Rural-Alea

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Hace 60 mins

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16 noviembre, 2026

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El santandereano Santiago Delgado deja el Purito Cycling Team y llega al equipo de desarrollo del Caja Rural. (Foto © Caja Rural-Alea)
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Daniel Hoyos se consagró campeón de la trigésima séptima edición de la Vuelta a Trujillo

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Hace 6 horas

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16 noviembre, 2026

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El caldense Daniel Hoyos se consagró campeón de la Vuelta a Trujillo 2026. (Foto © Aldemar Herrera)
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Paul Seixas le ganó el duelo a Brandon McNulty y se quedó con el Critérium de Saitama 2026

Publicado

Hace 7 horas

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16 noviembre, 2026

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El estadounidense Brandon McNulty perdió el duelo con el francés Paul Seixas en el Critérium de Saitama 2026. (Foto © A.S.O./ Quentin Joly)
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