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El Team Nativos confecciona una nómina competitiva para su proyecto deportivo de 2027
El Team Nativos le madruga a la temporada 2027 y empieza a confeccionar su nuevo proyecto deportivo con miras a consolidarse en el pelotón nacional e internacional. Con la firme intención de ser protagonistas desde las primeras competencias del año, las directivas de la escuadra han iniciado los movimientos estratégicos para estructurar una nómina competitiva que responda a las altas exigencias del calendario ciclístico.
La gran novedad en la dirección técnica para este nuevo ciclo será el liderazgo del exciclista Aldemar Herrera, quien con más de 27 años en el ciclismo, asumirá el rol de director técnico. Bajo su guía táctica, el equipo ya confirmó la contratación de sus tres primeras cartas fuertes: Daniel Hoyos, Juan Pablo Sossa y Diego Benavides, corredores que aportarán talento y experiencia para buscar las victorias en las principales carreras.
“Primero que todo, agradecerle a la Organización Ciber por el patrocinio, esperamos estar en las carreras más importantes del país el próximo año”, manifestó Herrera tras su nombramiento. El estratega destacó la importancia del respaldo institucional para garantizar la logística y el rendimiento óptimo de sus dirigidos en cada una de las exigentes jornadas que afrontarán en el territorio colombiano.
Además del panorama local, el estratega anticipó que el Team Nativos proyecta una ambiciosa expansión fuera de las fronteras colombianas. “Asimismo, tendremos un calendario internacional nutrido que incluirá la Vuelta a República Dominicana, la Vuelta al Ecuador, la Vuelta a Guatemala y la Vuelta a Costa Rica”, concluyó Herrera, trazando los grandes objetivos de una escuadra que busca dejar huella en la temporada 2027.
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Top 10 de los mejores momentos de Nairo Quintana en su carrera profesional
Luego de 17 años de historia y glorias, Nairo Quintana se despidió del ciclismo profesional. El boyacense, ganador de una Vuelta a España (2016) y un Giro de Italia (2014), puso punto final a su gran trayectoria deportiva en una emotiva despedida en Cartagena, en donde se realizó su gran fondo.
El escarabajo, de 36 años, puso fin a su carrera como ciclista, un camino marcado por grandes victorias con actuaciones históricas en las ‘Grandes Vueltas’, que incluyen podios y triunfos de etapa.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico le rinde un homenaje a Nairoman, repasando algunos de los mejores momentos de su formidable trayectoria en el Colombia es Pasión, el Movistar y el Arkea.
Campeón del Tour de l’Avenir 2010 con dos victorias de etapa
Ganador de la Vuelta al País Vasco 2013 más una victoria de etapa
Segundo en el Tour de Francia 2013, más 1 etapa, clasificación de la montaña y mejor joven
Gran campeón del Giro de Italia 2014
Vencedor de la Tirreno-Adriático en dos ocasiones 2015 y 2017
Campeón de la Vuelta a Cataluña 2016
Ganador del Tour de Romandía 2016, sumado a una victoria de etapa
Campeón de la Vuelta a España 2016, más una etapa y la clasificación de la combinada
Vencedor del Tour de La Provence, en dos oportunidades 2020 y 2022
Nairo Quintana este año se consagró campeón de la Vuelta a Asturias 2026
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Brandon McNulty conquistó la Veneto Classic; Santiago Umba el escarabajo más destacado
Tras un final apasionante, el estadounidense Brandon McNulty (UAE Team Emirates – XRG) terminó ganando la Veneto Classic disputada sobre un trayecto de 157,6 kilómetros entre las localidades italianas de Cittadella y Bassano del Grappa.
En la prueba que cerró el calendario europeo, el falmante campeón del mundo se impuso de forma brillante por delante del danés Anthon Charmig (Uno-X Mobility) y de su compañero de equipo, el francés Pavel Sivakov, segundo y tercero respectivamente.
La carrera italiana de un día, que contó con la participación de tres colombianos, le puso punto final al calendario europeo, siendo la última carrera de la temporada ciclística 2026 en Europa organizada por la UCI.
Colombia estuvo representada por Santiago Umba (Solution Tech NIPPO Rali), quien terminó en el puesto 31°, Germán Darío Gómez (Team Polti VisitMalta) en la casilla 61°, mientras que Martín Santiago Herreño (Bardiani CSF 7 Saber) no finalizó la prueba.
Resultados Veneto Classic (1.Pro)
Cittadella – Bassano del Grappa (157,6 km)
|1
|Brandon McNulty
|UAE Team Emirates-XRG
|3:32:57
|2
|Anthon Charmig
|Uno-X Mobility
|1:06
|3
|Pavel Sivakov
|UAE Team Emirates-XRG
|1:32
|4
|Clément Berthet
|Groupama-FDJ United
|1:53
|5
|Marc Hirschi
|Tudor Pro Cycling Team
|2:02
|6
|Christian Scaroni
|XDS Astana
|2:09
|7
|Quinten Hermans
|Pinarello-Q36.5
|2:10
|8
|Marcel Camprubí
|Pinarello-Q36.5
|2:20
|9
|Diego Ulissi
|XDS Astana
|2:20
|10
|Benoît Cosnefroy
|UAE Team Emirates-XRG
|2:20
|31
|Santiago Umba
|Solution Tech NIPPO Rali
|6:07
|61
|Germán Darío Gómez
|Team Polti VisitMalta
|6:07
|DNF
|Martín Santiago Herreño
|Bardiani CSF 7 Saber
|No finalizó
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Jarno Widar se consagró campeón del Tour de Guangxi; Daniel Felipe Martínez el mejor colombiano
El joven pedalista belga Jarno Widar (Lotto Intermarché) se consagró campeón del Tour de Guangxi tras ganar la sexta y última etapa de la ronda china, disputada sobre un trazado de 165,8 kilómetros entre Yizhou y el exigente final en Nong La.
A sus tan solo 20 años, el corredor del Lotto-Intermarché no solo ganó la jornada final, sino que también le arrebató el liderato al francés Paul Magnier (Soudal Quick-Step) para conseguir su primer gran título en la máxima categoría del UCI World Tour.
El podio final, que reflejó el alto nivel de la competencia asiática, lo completaron el británico Tom Pidcock (Pinarello Q36.5), quien se quedó con el segundo puesto, mientras que el francés Louis Barre (Team Visma | Lease a Bike) completó los puestos de honor al finalizar en la tercera posición.
Por el lado de los colombianos Daniel Felipe Martínez (Red Bull-BORA-hansgrohe), fue el mejor representante del país en la clasificación general al ubicarse en la casilla 16°. La participación de los escarabajos la completaron el joven Diego Pescador (Movistar Team), quien finalizó en el puesto 35°, seguido por Brandon Rivera (Netcompany INEOS) en la posición 48°, mientras que el velocista boyacense Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates-XRG) se clasificó 109°.
Clasificación General Final
|1
|Jarno Widar
|Lotto-Intermarché
|22:22:45
|2
|Tom Pidcock
|Pinarello-Q36.5
|0:09
|3
|Louis Barré
|Team Visma | Lease a Bike
|0:16
|4
|Marco Brenner
|Tudor
|0:21
|5
|Martin Tjøtta
|Uno-X Mobility
|0:22
|6
|Juan Ayuso
|Lidl-Trek
|0:26
|7
|Jhonatan Narváez
|UAE Team Emirates-XRG
|0:29
|8
|Afonso Eulalio
|Bahrain Victorious
|0:31
|9
|Clément Braz
|Groupama-FDJ United
|0:31
|10
|Maxim Van Gils
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|0:33
|16
|Daniel Felipe Martínez
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|0:42
|35
|Diego Pescador
|Movistar
|1:32
|48
|Brandon Rivera
|Netcompany INEOS
|2:23
|109
|Juan Sebástian Molano
|UAE Team Emirates-XRG
|16:50