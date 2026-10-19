El Team Nativos confecciona una nómina competitiva para su proyecto deportivo de 2027

El Team Nativos le madruga a la temporada 2027 y empieza a confeccionar su nuevo proyecto deportivo con miras a consolidarse en el pelotón nacional e internacional. Con la firme intención de ser protagonistas desde las primeras competencias del año, las directivas de la escuadra han iniciado los movimientos estratégicos para estructurar una nómina competitiva que responda a las altas exigencias del calendario ciclístico.

La gran novedad en la dirección técnica para este nuevo ciclo será el liderazgo del exciclista Aldemar Herrera, quien con más de 27 años en el ciclismo, asumirá el rol de director técnico. Bajo su guía táctica, el equipo ya confirmó la contratación de sus tres primeras cartas fuertes: Daniel Hoyos, Juan Pablo Sossa y Diego Benavides, corredores que aportarán talento y experiencia para buscar las victorias en las principales carreras.



Daniel Hoyos, que actualmente corré el Clásico RCN, ya firmó para la temporada 2027. (Foto © Team Nativos)

“Primero que todo, agradecerle a la Organización Ciber por el patrocinio, esperamos estar en las carreras más importantes del país el próximo año”, manifestó Herrera tras su nombramiento. El estratega destacó la importancia del respaldo institucional para garantizar la logística y el rendimiento óptimo de sus dirigidos en cada una de las exigentes jornadas que afrontarán en el territorio colombiano.

Además del panorama local, el estratega anticipó que el Team Nativos proyecta una ambiciosa expansión fuera de las fronteras colombianas. “Asimismo, tendremos un calendario internacional nutrido que incluirá la Vuelta a República Dominicana, la Vuelta al Ecuador, la Vuelta a Guatemala y la Vuelta a Costa Rica”, concluyó Herrera, trazando los grandes objetivos de una escuadra que busca dejar huella en la temporada 2027.