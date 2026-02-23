Ruta
El Team Medellín-EPM viajó a República Dominicana con la firme intención de revalidar el título de la Vuelta Ciclista Independencia
Con la mira puesta en revalidar el título obtenido el año pasado con Óscar Sevilla, el Team Medellín-EPM viajó a República Dominicana para participar en la Vuelta Ciclista Independencia, carrera con la que abre el calendario internacional 2026.
El conjunto antioqueño estará representando al país en territorio dominicano con un poderoso equipo conformado por el actual campeón, Óscar Sevilla, quien estará rodeado de Álvaro Hodeg, Wilmar Paredes, Brayan Sánchez y David González.
La escuadra dirigida por José Julián Velásquez se enfrentará a seis días de competencia en la edición 47 de la carrera dominicana, que se e extenderá hasta el domingo 1 de marzo.
La carrera dominicana comenzará este martes. La primera etapa cubrirá 117 kilómetros en la ruta Santo Domingo-San Pedro de Macorís-La Romana.
EQUIPOS EXTRANJEROS
Cama CCD (Guadalupe), Pegasus Texas (USA), Esparza Training (México), Team JCO (San Martin), Team Medellín-EPM (Colombia), City Bikes Miami (USA), Orígenes Coffee-HYF (Colombia), Arenas Tlas (México), Hino One (Guatemala), Selección de Curazao, L391ON Los Angeles (USA), Team Madras Cycling (Guadalupe) y las selecciones de Panamá y Puerto Rico.
🗓️ Recorrido y etapas
📍 24 de febrero – Etapa 1: Santo Domingo – San Pedro de Macorís – La Romana (117 km)
📍 25 de febrero – Etapa 2: Santo Domingo – San Cristóbal – Baní – Santo Domingo (153,3 km)
📍 26 de febrero – Etapa 3: Santo Domingo – Autopista Duarte – Rancho Arriba (158 km)
📍 27 de febrero – Etapa 4: Circuito Parque Mirador Sur (140 km)
📍 28 de febrero – Etapa 5: Santo Domingo – Circunvalación – El Higüero – Mal Nombre (138,4 km)
📍 1 de marzo – Etapa 6: Circuito Área Monumental, Santiago de los Caballeros (130 km)
Ruta
Campeonato Panamericano de Ruta Montería 2026: definida la nómina de la Selección Colombia
La Federación Colombiana de Ciclismo confirmó la nómina oficial de la Selección Colombia que representará al país en el Campeonato Panamericano de Ruta 2026, certamen que se disputará del 16 al 22 de marzo en Montería, Córdoba.
El evento continental reunirá a los mejores exponentes del ciclismo de América en las pruebas de contrarreloj individual (CRI) y ruta, en las categorías élite, Sub-23 y juvenil, tanto en damas como en varones.
Categoría Élite Masculina
Walter Vargas (Team Medellín) – CRI / Ruta
Rodrigo Contreras (NU Colombia) – CRI / Ruta
Álvaro José Hodeg (Team Medellín) – Ruta
Fernando Gaviria (Team Caja Rural) – Ruta
Nicolás David Gómez (GW Erco Sportfitness) – Ruta
Wilmar Paredes (Team Medellín) – Ruta
Categoría Sub-23 Masculina
Jerónimo Calderón (Team Sistecrédito) – CRI / Ruta
Juan Diego Quintero (Petrolike) – CRI / Ruta
William Colorado (NU Colombia) – Ruta
Jaider Muñoz (Team Sistecrédito) – Ruta
Cristian Damián Vélez (Team Sistecrédito) – Ruta
Alejandro Peña (NU Colombia) – Ruta
Categoría Juvenil Masculina
José Manuel Posada (Antioquia) – CRI / Ruta
Emmanuel Restrepo (Team Sistecrédito) – CRI / Ruta
Juan Esteban Sánchez (Orgullo Paisa) – Ruta
Andrés Shaffit Talero (Threshold Team Milosafers) – Ruta
Óscar Iván Restrepo (Team General Sistem) – Ruta
Simón Loaiza (Avinal – Alcaldía El Carmen de Viboral) – Ruta
Élite Femenina
Diana Carolina Peñuela Martínez (Team Sistecrédito) – CRI / Ruta
Camila Andrea Valbuena Roa (Bogotá IDRD) – CRI / Ruta
Laura Daniela Rojas Capera (Team Sistecrédito) – Ruta
Juliana Londoño David (Team Picnic–PostNL) – Ruta
Jannie Milena Salcedo Zambrano (BMC Patobike) – Ruta
Luciana Osorio Betancur (Orgullo Paisa) – Ruta
Juvenil Femenina
Estefanía Castillo López (Team Sistecrédito) – CRI / Ruta
Lineth Valentina García Arias (Liga de Cundinamarca) – CRI / Ruta
Salomé Vargas Alzate (Avinal – Alcaldía El Carmen de Viboral) – Ruta
Ana María Cifuentes Gómez (Avinal – Alcaldía El Carmen de Viboral) – Ruta
Alix Nicolle Sanabria Moreno (Ciclismo Capital LMC) – Ruta
Emelith Rodríguez Flórez (Liga de Antioquia) – Ruta
Adicionalmente, la convocatoria contempla un grupo de suplentes por categoría que estarán disponibles ante cualquier eventualidad. En la rama élite masculina fueron designados Brayan Stiven Sánchez (Team Medellín) y Juan Diego Hoyos (Team Sistecrédito); en Sub-23 masculino, Andrés Sebastián Umbarila (SHC Cycling Team); en juvenil masculino, Juan Esteban Canchón (Ciclística Trivigliese); en élite femenina, Diana Corrales (Avinal – Alcaldía El Carmen de Viboral) y Samara Bedoya (Team Sistecrédito); y en juvenil femenina, Valeria Vargas (Team Sistecrédito), completando así la estructura deportiva prevista por la Federación Colombiana de Ciclismo para el Campeonato Panamericano de Ruta 2026 en Montería.
El equipo estará dirigido por el seleccionador nacional William David Vargas, con el respaldo de los mecánicos Óscar de Jesús Guiral, Juan Felipe Vallejo y Zimael Mejía Garcés, además del grupo de masajistas conformado por Daniel Rincón Mariño, José Danilo Suárez Cárdenas y María Camila Muñoz Neira.
Colombia afrontará este Campeonato Panamericano de Ruta con una nómina amplia y equilibrada, que combina experiencia internacional en la categoría élite con el talento emergente de las divisiones Sub-23 y juvenil, en un evento que además tendrá como sede territorio nacional, lo que representa un impulso adicional para el ciclismo colombiano ante su afición.
*Con Información de Fedeciclismo
Ruta
El Orgullo Paisa con un equipazo para la Vuelta del Tolima 2026
El equipo Orgullo Paisa confirmó su nómina para encarar la edición 23 de la Vuelta al Tolima, que se correrá del 25 de febrero al 1 de marzo. El municipio de Venadillo dará la partida para finalizar en Ibagué.
El equipo estará capitaneado por el carmelitano Alejandro Osorio y el caldense Jhonatan Restrepo, dos pedalistas con bagaje internacional, mientras que para la general tendrán al boyacense Yeison Reyes.
David Santiago Gómez, Daniel Muñoz y Kevin Castillo, los refuerzos para esta temporada, también estarán alineados en esta tradicional carrera por etapas que abre el calendario nacional 2026.
La plantilla del conjunto antioqueño la completan: Juan Felipe Osorio, Emilio Echavarría, Mateo Rivera y Bernardo Suaza.
Ruta
Tour de Ruanda: Pau Martí mantiene la hegemonía del NSN y logra el segundo triunfo de su equipo
La segunda etapa del Tour de Ruanda 2026 quedó en manos de Pau Martí (NSN Development Team). El español fue el más rápido en un sprint reducido y logró la segunda victoria de su equipo en la carrera africana, en un trayecto de 134,6 kilómetros entre Nyamata y Huye.
El corredor europeo, de 21 años, que alcanzó su primer triunfo de la temporada, superó al eritreo Henok Mulubrhan (Selección de Eritrea) y al belga Mauro Cuylits (Lotto – Groupe Wanty), quienes se reportaron 2° y 3°, respectivamente.
Con relación al único colombiano en competencia, el joven sprinter boyacense Jhonatan Guatibonza (Movistar Team Academy) finalizó en la casilla 47° con el mismo tiempo del ganador. Gracias al top 10 de la jornada inaugural se situa en el puesto 25° en la clasificación general, liderada por el español Pau Martí (NSN Development Team).
La fuga del día la animaron el sudafricano Alexander Francois Erasmus (Tshenolo Pro Cycling Team), el alemán Miguel Heidemann (Rembe – Rad-Net) y el brasilero Bruno Martins (Localiza Meoo / Swift Pro Cycling), pero sobre el final los tres fueron neutralizados por el pelotón.
La carrera africana continuará este martes con el tercer capítulo, que tendrá un recorrido quebrado de 145,3 kilómetros entre Huye y Rusizi con cinco puertos de montaña categorizados.
Tour du Rwanda (2.1)
Resultados Etapa 2 | Nyamata – Huye (134,6 km)
|1
|Pau Martí
|NSN Development Team
|3:10:09
|2
|Henok Mulubrhan
|Selección de Eritrea
|m.t.
|3
|Mauro Cuylits
|Lotto – Groupe Wanty
|m.t.
|4
|Hodei Muñoz
|Soudal Quick-Step Devo Team
|m.t.
|5
|Lucas Van Gils
|Lotto – Groupe Wanty
|m.t.
|6
|Reuben Thompson
|Lotto – Groupe Wanty
|m.t.
|7
|Roger Pareta
|Movistar Team Academy
|m.t.
|8
|Jermaine Zemke
|REMBE | rad-net
|m.t.
|9
|Desta Amaniel
|Team Amani
|m.t.
|10
|Matteo Vanhuffel
|Development Team Picnic PostNL
|m.t.
|47
|Jhonatan Guatibonza
|Movistar Team Academy
|m.t.
Clasificación General Individual
|1
|Pau Martí
|NSN Development Team
|7:10:02
|2
|Itamar Einhorn
|NSN Development Team
|0:01
|3
|Miguel Heidemann
|REMBE | rad-net
|,,
|4
|Hodei Muñoz
|Soudal Quick-Step Devo Team
|0:05
|5
|Henok Mulubrhan
|Eritrea
|,,
|6
|Henrique Avancini
|Localiza Meoo / Swift Pro Cycling
|,,
|7
|Mauro Cuylits
|Lotto – Groupe Wanty
|0:07
|8
|Mewael Girmay
|Istanbul Team
|,,
|9
|Alexander Erasmus
|Tshenolo Pro Cycling Team
|,,
|10
|Mike Uwiduhaye
|Benediction Banafrica Team
|0:10
|25
|Jhonatan Guatibonza
|Movistar Team Academy
|0:11