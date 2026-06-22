El Team Medellín-EPM sumó dos podios en su gira por Estados Unidos

Las buenas actuaciones de la escuadra continental colombiana, el Team Medellín-EPM, continuaron en su gira por Estados Unidos, donde viene participando en una serie de circuitos al estilo critérium.

La buena noticias llegaron con Wilmar Paredes, quien fue segundo en el Monument Square Gran Prix, donde el pedalista antioqueño impuso su velocidad para lograr otro podio en la temporada a nivel internacional, sumados a los del Tour de Beauce, Vuelta Internacional al Estado de São Paulo y al de la Vuelta de la Independencia Republica Dominicana.



Brayan Sánchez finalizó tercero en la Clocktower Classic 2026. (Foto © Team Medellín-EPM)

La otra actuacion por destacar, llegó de la mano de Brayan Sánchez, quien terminó tercero en la Clocktower Classic. En total serán 11 carreras a pura velocidad al estilo critérium, en los que la escuadra antioqueña dirigida por José Julián Velásquez, buscará seguir obteniendo más podios.

Para esta serie de compromisos en territorio norteamericano, el director deportivo designó a Álvaro Hodeg, Bryan Sánchez, Wilmar Paredes, Róbigzon Oyola, Daniel Méndez y Víctor Ocampo, mientras que Óscar Sevilla se desplazó a España para participar en los campeonatos nacionales de su país.