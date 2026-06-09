El Team Medellín-EPM dispone lo mejor de su nómina para defender el título en el Tour de Beauce

Con la firme intención de revalidar el título obtenido el año pasado con Diego Camargo, el Team Medellín-EPM viajó a Norteamérica para participar en el Tour de Beauce, prueba canadiense que actualmente forma parte del UCI América Tour y que se correrá entre el 10 y el 14 de junio.

El conjunto antioqueño estará representando al país en territorio canadiense con un poderoso equipo conformado por el actual campeón, el boyacense Diego Camargo, quien estará rodeado de Óscar Sevilla, Álvaro Hodeg, Wilmar Paredes, Brayan Sánchez, Róbigzon Oyola y Walter Vargas.



Diego Camargo se consagró campeón del Tour de Beauce 2025. (Foto Tour de Beauce © Daniel Mallard)

La escuadra paisa dirigida por José Julián Velásquez se enfrentará a cinco días de competencia en la edición 38 de la prueba canadiense que tendrá cuatro etapas en línea y una crono para sumar un total de 668,7 kilómetros de recorrido.

El Tour de Beauce, que se celebra desde 1986, cuenta con tres podios colombianos, dos gestados en 2009 con el segundo puesto de Sergio Luis Henao y el tercer puesto de Darwin Atapuma, sumados al título de Diego Camargo obtenido el año pasado.