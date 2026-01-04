El Team Medellín-EPM confirmó la salida de cuatro pedalistas

El equipo continental Team Medellín-EPM anunció en las últimas horas la salida de cuatro pedalistas. Se trata de Julián Cardona, Yonatan Castro, Daniel Chavarría y Óscar Hernán Fernández, quienes no continuarán en la escuadra antioqueña.

“Los caminos cambian, pero los recuerdos quedan. Hoy decimos gracias a cuatro guerreros que lo dieron todo por el equipo en la temporada 2025. Gracias por el esfuerzo, por la lucha diaria y por representar con orgullo a nuestra ciudad Medellín”, indicó el equipo en sus redes sociales.

El conjunto antioqueño que dirige José Julián ‘Chivo’ Velásquez, le agradeció a los cuatro pedalistas y les deseó lo mejor en esta nueva etapa que vivirán en la temporada 2026.

“Éxitos en los nuevos retos… el cariño del equipo y de la afición viaja con ustedes. Nos vemos en la ruta”, agregó la escuadra paisa en Instagram.