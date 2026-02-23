El Team Hino-One-La Red-Suzuki confía en su avanzada colombiana para la Vuelta de República Dominicana

La escuadra continental guatemalteca, Team Hino-One-La Red-Suzuki, definió la nómina de seis corredores que encararán la Vuelta a la Independencia Nacional en República Dominicana, durante seis días hasta el domingo 1 de marzo.

Entres los elegidos se encuentran tres ciclistas colombianos: Nicolás Paredes, Yesid Pira y Jeisson Casallas, quien se estrena oficialmente con el equipo chapín en esta temporada.

Para esta competencia, que marcará un momento especial para la estructura guatemalteca, ya que será el primer evento oficial del equipo en la campaña 2026, completan la nómina Mardoqueo Vásquez, Edgar Torres y Dorian Monterroso.

La carrera dominicana comenzará este martes. La primera etapa cubrirá 117 kilómetros en la ruta Santo Domingo-San Pedro de Macorís-La Romana.

🗓️ Recorrido y etapas

📍 24 de febrero – Etapa 1: Santo Domingo – San Pedro de Macorís – La Romana (117 km)

📍 25 de febrero – Etapa 2: Santo Domingo – San Cristóbal – Baní – Santo Domingo (153,3 km)

📍 26 de febrero – Etapa 3: Santo Domingo – Autopista Duarte – Rancho Arriba (158 km)

📍 27 de febrero – Etapa 4: Circuito Parque Mirador Sur (140 km)

📍 28 de febrero – Etapa 5: Santo Domingo – Circunvalación – El Higüero – Mal Nombre (138,4 km)

📍 1 de marzo – Etapa 6: Circuito Área Monumental, Santiago de los Caballeros (130 km)