El Team GW Erco Sportfitness confirma su nómina para la Vuelta al Táchira 2026

En un contexto donde el deporte se consolida como una herramienta clave para promover estilos de vida saludables y modelos de movilidad más sostenibles, el ciclismo de ruta se posiciona como un escenario natural para conectar rendimiento, bienestar y responsabilidad ambiental. Bajo esa visión se proyecta hoy el equipo GW ERCO SPORTFITNESS, una estructura que entiende el ciclismo no solo como competencia, sino como parte activa de una conversación sobre futuro y desarrollo.

En este ecosistema, ERCO, empresa colombiana de energía renovable y aliado cercano del proyecto, aporta una mirada coherente sobre sostenibilidad y reducción del impacto ambiental, valores que se integran de manera orgánica al ADN del equipo y a la forma en que GW y Sportfitness conciben el deporte. El ciclismo, además de ser una disciplina de alto rendimiento, se presenta también como una alternativa de movilidad sostenible y transformación social.

Una nueva etapa para el equipo de ruta

Sobre esta base, el equipo de ciclismo de ruta GW inicia una nueva etapa junto a Sportfitness, fortaleciendo un proyecto deportivo que evoluciona hacia una visión más integral del alto rendimiento. Bajo el nombre GW ERCO SPORTFITNESS, la alianza responde a las exigencias del ciclismo moderno, donde la preparación física, el cuidado del cuerpo y el desarrollo humano del atleta son determinantes para competir al más alto nivel.

Desde lo deportivo, esta transformación representa un paso clave en la evolución del proyecto. Para Luis Cely, Director Deportivo del equipo, la llegada de Sportfitness marca un punto de inflexión en la preparación de los corredores:

“La llegada de Sportfitness nos alegra mucho, porque será un gran aliado para el trabajo físico en la preparación de nuestros deportistas. A nivel mundial el ciclismo ha evolucionado y tener un aliado como este nos va a ayudar a complementar la preparación de los ciclistas, el fortalecimiento de su cuerpo y mejorar el rendimiento en competencia”.

Comunicar el ciclismo desde el bienestar y el propósito

Desde el frente de mercadeo, esta alianza también redefine la manera en que se comunica el ciclismo hoy. Para Jorge Villegas, Director de Mercadeo de GW y Sportfitness, el equipo se convierte en una plataforma que va más allá de los resultados deportivos:

“Estas alianzas amplifican la comunicación de la marca hacia públicos que van más allá del ciclismo. Nos permiten hablar de bienestar, sostenibilidad y futuro, integrando aliados como ERCO que fortalecen esa visión responsable y de largo plazo”.

Sportfitness se suma al proyecto como un patrocinador que enriquece la narrativa del equipo, conectando el ciclismo con una conversación más amplia sobre el deporte y la actividad física:

“Sportfitness llega al equipo para promover una conversación interesante sobre el deporte, no solo desde el ciclismo, sino desde otras disciplinas, entendiendo el bienestar como un concepto integral”, añade Villegas.

Un proyecto que forma y proyecta talento

Más allá de la competencia, el equipo mantiene uno de sus pilares históricos: la proyección y exportación de talento colombiano. GW ha construido, a lo largo de los años, una plataforma sólida para que ciclistas den el salto al ciclismo internacional y lleguen a equipos de alto nivel competitivo.

“Esta alianza reafirma el propósito del equipo: potenciar talentos y proyectar ciclistas al escenario internacional. Cada año trabajamos para que nuestros atletas tengan la oportunidad de llegar a equipos de alto nivel, especialmente en Europa, consolidándose como una plataforma de desarrollo y proyección para el ciclismo colombiano”, señala Villegas.

Desde lo deportivo, esta visión se traduce en motivación y oportunidades reales para los corredores:

“La visión se mantiene viva al impulsar talentos jóvenes que tienen la oportunidad de pedalear en carreras importantes a nivel mundial, lo que motiva a cada deportista a esforzarse siempre por entregar los mejores resultados, no solo al equipo sino al país”, complementa Luis Cely.

Nuevas incorporaciones, nuevo ciclo deportivo

Este nuevo ciclo se ve reflejado en las incorporaciones para la temporada. En la categoría Élite, el equipo suma a los escaladores Alexander Gil, Yonathan Castro y Brayan OBando, junto al sprinter Johan Colón, quien viene de obtener el triunfo en el Circuito Internacional Feria de Manizales. En la categoría Sub 23, llegan William Quintero, Daniel Carvajal y Juan Guillermo Pinto, además de los sprinters Felipe Bravo y Nelson Jiménez, fortaleciendo una base joven con proyección y ambición competitiva.

“Con estas contrataciones buscamos fortalecer nuestras victorias, disputar las principales carreras UCI de América y posicionarnos en el top 3 de los equipos del continente. Seguimos siendo un equipo promotor que impulsa las nuevas figuras del ciclismo colombiano”, afirma Cely.

El inicio de una nueva historia

La nueva etapa del equipo GW ERCO SPORTFITNESS tendrá su primer reto competitivo con la participación en La Vuelta al Táchira, en Venezuela, una competencia que marcará el inicio del calendario internacional y permitirá mostrar en carrera la identidad renovada del proyecto.

Con esta alianza, GW y Sportfitness consolidan una visión donde el ciclismo de ruta es alto rendimiento, pero también bienestar, sostenibilidad y una plataforma real para proyectar el talento colombiano hacia equipos de alta calificación en el escenario global.