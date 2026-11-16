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El talentoso santandereano Santiago Delgado, nuevo refuerzo del Caja Rural-Alea
Llega talento internacional para la plantilla del equipo de desarrollo del Caja Rural. El colombiano Santiago Delgado continuará con su crecimiento como ciclista profesional en su estreno en la categoría sub-23 el próximo año con la escuadra española.
El santandereano de 18 años reforzará el renovado bloque del Caja Rural-Alea de cara a la temporada 2027, donde estará en la Vuelta al Táchira. El joven escarabajo dará el salto a la categoría sub-23 tras completar un destacado segundo año como juvenil.
Delgado, criado y formado en el ciclismo español en el Purito Cycling Team, brilló lo largo de la campaña 2026 gracias sobre todo a la regularidad exhibida de marzo a septiembre, destacando la numerosa cantidad de top-3 alcanzados en una interesante variedad de carreras.
Aunque sus únicos triunfos llegaron en una etapa de la Vuelta a los Valles Cántabros y en El Prat, fue segundo en la exigente Vuelta a Camporrobles, en Agurain y en Alsasua. Como añadido, demostró su clase en el siempre complicado terreno navarro, finalizó tercero en la general de la Vuelta a Pamplona y quinto en la Bizkaiko Itzulia.
*Con información Filial Caja Rural-Alea
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El Team Nativos, segundo equipo colombiano confirmado para la Vuelta al Táchira 2027
El pelotón internacional de la sexagésima segunda edición de la Vuelta al Táchira sigue tomando forma. El Team Nativos oficializó su participación en la carrera venezolana, que se disputará del 8 al 17 de enero de 2027, convirtiéndose en la segunda escuadra colombiana en asegurar su cupo tras la confirmación del GW Erco Sportfitness, y en la tercera divisa extranjera confirmada junto al conjunto español Caja Rural-Alea, filas en las que militan el santandereano Santiago Delgado y el venezolano Winston Maestre.
La formación bogotana desembarcará en territorio tachirense con credenciales de peso tras ganar la Vuelta a Trujillo por intermedio del caldense Daniel Hoyos, triunfo con el que rompió Colombia una sequía de dos décadas sin victorias en la cita trujillana. Además, redondearon su actuación con el tercer lugar en la clasificación general por equipos, escoltando a las representaciones venezolanas Alcaldía de Valera-Confitería La Guacamaya y Fina Arroz-Keramix.
Fundado originalmente por el estratega Roberto «el Oso» Sánchez, recordado también en la afición local por su paso como director deportivo de la Lotería del Táchira, el equipo es conducido actualmente por Aldemar Herrera. Para afrontar el exigente trazado de la ‘Grande de América’, la dirección técnica cuenta con una base sólida encabezada por el propio Hoyos y respaldada por pedalistas de alto rendimiento como Diego Benavides, Juan Pablo Sossa, Diego Cuervo y Emilio Chavarría, quienes exhibieron un notable nivel competitivo en suelo trujillano y seguramente serán del la partida en el Giro Andino.
Con el «sí» de Nativos, el comité organizador queda a tan solo dos escuadras de alcanzar el mínimo de cinco equipos foráneos exigidos por la Unión Ciclista Internacional (UCI) para validar la categoría de la prueba, una cifra que promete ampliarse conforme se concreten las invitaciones cursadas en el extranjero.
La confirmación de los equipos coincide con los últimos anuncios hechos por la organización, como la designación del comisario brasileño Iverson Ladewig como director del panel de jueces y la oficializacion de un recorrido de alto nivel, que incluye una contrarreloj individual en terreno de ascenso, sumándose a las etapas emblemáticas en La Grita y el Cerro el Cristo, además del acostumbrado cierre en el Velódromo J. J. Mora Figueroa de San Cristóbal.
*Con Información de Carlos Alexis Rivera
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Daniel Hoyos se consagró campeón de la trigésima séptima edición de la Vuelta a Trujillo
El ciclista caldense Daniel Hoyos se coronó este domingo como el gran campeón de la trigésima séptima edición de la Vuelta a Trujillo. El corredor colombiano del Team Nativos aseguró el título de la clasificación general tras defender con éxito la camiseta de líder durante la quinta y última fracción, una exigente jornada que unió a la población de Monay con el municipio de La Mesa de Esnujaque.
Con esta destacada actuación, el pedalista de 31 años escribió su nombre en el palmarés de la prestigiosa ronda venezolana, sucediendo en el trono al corredor local Yonathan Eugenio, quien se había quedado con el título en la edición anterior. El triunfo de Hoyos ratifica el buen momento del ciclismo colombiano en territorio vecino, tras ganar este año la Vuelta de la Juventud, la Vuelta a Mérida, la Vuelta a La Fría y la Vuelta a Venezuela.
En el podio definitivo de la competencia, el escarabajo estuvo escoltado por dos experimentados referentes del pelotón local. El venezolano Luis Mora (Alcaldía de Valera-Confitería La Guacamaya), quien finalizó en la segunda casilla, mientras que su compatriota Jorge Abreu (Fina Arroz Keramix) completó el cuadro de honor en el tercer lugar.
Por su parte, el cierre del telón en el último capítulo de la carrera tuvo protagonismo venezolano en la línea de sentencia. Nelson Peña, defensor de los colores de la Gobernación de Mérida, se llevó los honores de la etapa final tras protagonizar una sólida fuga y cruzar la meta en solitario.
RESULTADOS COMPLETOS
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Paul Seixas le ganó el duelo a Brandon McNulty y se quedó con el Critérium de Saitama 2026
En un final lleno de emociones, Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team) se impuso este domingo en el Critérium de Saitama, en Japón. El joven francés, que venía de ser segundo en Singapur detrás del mexicano Isaac del Toro, soltó a todos sus rivales en la parte final y terminó ganando la competencia.
El corredor galo fue escoltado por el campeón del mundo, el estadounidense Brandon McNulty (UAE Team Emirates – XRG) y por el noruego Torstein Træen (Uno-X Mobility), quienes completaron el podio de la carrera nipona.
La prueba asiática destinada a promocionar el Tour de Francia en el continente asiático cumplió su décima segunda edición se disputó en un circuito urbano en la ciudad Saitama como es tradición y al que los ciclistas le dieron varias vueltas.
Saitama vibró con la presencia de algunas estrellas del pelotón mundial como el británico Oscar Onley, el neerlandés Thymen Arensman, el español Óscar Rodríguez, el australiano Michael Matthews y el suizo Mauro Schmid y el italiano Davide Ballerini, entre otros. La carrera no contó con participación colombiana.