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El santandereano Antonio Gómez, campeón del Short Track Sub-23 en el Panamericano de MTB
El ciclismontañista colombiano Antonio Gómez se consagró campeón del Short Track (XCC) Sub-23 masculino en el Campeonato Panamericano de MTB 2026, que se disputa en San Juan del Paraná, Paraguay, tras una vibrante competencia definida por photo finish.
Gómez completó las 9 vueltas del exigente circuito en un tiempo de 19 minutos y 44 segundos, alcanzando una velocidad promedio de 24,63 km/h, para quedarse con la medalla de oro en una prueba explosiva y de alta intensidad.
El podio lo completaron el brasileño Vinicius Howe Vini, quien finalizó segundo con 19:45, y el argentino Nicolás Reynoso, tercero con 19:48, confirmando el alto nivel competitivo de la categoría Sub-23 en el certamen continental.
La prueba, caracterizada por su ritmo acelerado y constantes cambios de posición, exigió máxima concentración y potencia desde la largada. Gómez supo administrar el esfuerzo y responder en el momento clave para asegurar el título panamericano.
El bumangués obtuvo su segunda presea en Paraguay, tras el bronce conseguido con el equipo nacional de relevos UCI, en el que compitió junto a Daniela Gaviria, Santiago Quintero, Angie Milena Lara, María Isabel Castro y Jhonatan Botero.
Con este resultado, Colombia reafirma su protagonismo en el MTB continental y suma una nueva medalla en el campeonato, consolidando el proceso de formación y proyección internacional en la categoría Sub-23.
*Con Información de Fedeciclismo
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Campeonato Panamericano de MTB Paraguay 2026: valioso bronce para Colombia en los relevos por equipos
La Selección Colombia de Mountain Bike tuvo una destacada actuación en la prueba de relevos por equipos (XCR) en el inicio del Campeonato Panamericano de MTB 2026, sumando una valiosa medalla de bronce en una competencia que reunió a las principales potencias del continente.
En un trazado exigente, que puso a prueba la resistencia, la técnica y el trabajo colectivo, Colombia acumuló un tiempo total de 1 hora, 27 minutos y 57 segundos, colocándose detrás de Brasil (oro con 1:25:02) y Chile (plata con 1:26:36) y superando a selecciones de amplia tradición en el MTB panamericano.
La nómina tricolor que contribuyó al resultado fue: Antonio Gómez (13:04), Daniela Gaviria (15:43), Santiago Quintero (13:26), Angie Milena Lara (16:16), María Isabel Castro (16:27) y Jhonatan Botero (13:01).
Desde la largada, el sexteto colombiano imprimió un ritmo competitivo, destacándose por su cohesión en las transiciones y la solidez en cada uno de los sectores del recorrido. La distribución estratégica de los corredores permitió mantener una regularidad constante que culminó con una medalla vital para el balance nacional del equipo dirigido por el seleccionador nacional José Gómez.
Este resultado reafirma el crecimiento del MTB colombiano en el ámbito continental y el potencial de sus corredores, tanto en categorías élite como juveniles, en pruebas que combinan velocidad, resistencia y táctica sobre un circuito exigente.
Además de la prueba UCI, la delegación nacional tuvo una destacada participación en la categoría XCR COPACI, modalidad que reúne relevos con corredores juveniles y cadetes —y que forma parte de la programación continental bajo el aval de la Confederación Panamericana de Ciclismo (COPACI). En esta categoría, Colombia logró la medalla de plata, con Emmanuel Morales, Stefany Higuita y Luciana Torres, un resultado que refleja profundidad de cantera y buen desarrollo competitivo de las nuevas generaciones dentro del ciclismo de montaña panamericano
La participación nacional continúa en las pruebas individuales del short track y cross country olímpico, donde Colombia buscará seguir sumando protagonismo y reforzando su posición entre las selecciones más competitivas de América.
*Con Información de Fedeciclismo
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Daniela Gaviria y Santiago Quintero amanecieron ubicados cuartos en el ranking mundial junior de la UCI
El ciclomontañismo colombiano amaneció de plácemes con la excelente noticia dada por los juveniles Daniela Gaviria y Santiago Quintero, quienes amanecieron ubicados como cuartos en el ranking mundial junior de la UCI, antes de encarar el Campeonato Panamericano de MTB que se disputará este fin de semana en el exigente circuito de Aguavista, en Paraguay.
El director técnico del equipo GW Erco Sportfitness, Héctor Pérez, resaltó la importancia de la competencia continental y la acumulación de puntos UCI. “Todo ha estado enfocado en llegar en muy buena forma al Panamericano, además de la consecución de puntuación UCI importante para el ranking mundial. Estamos fuertes y creemos que los resultados nos van a acompañar”.
Asimismo, destacó el trabajo realizado y la importancia de llegar en óptimas condiciones al Panamericano. “Estamos muy satisfechos con la preparación que se ha hecho con todos los atletas del equipo. Es importante tener un alto porcentaje de la selección conformada por corredores del equipo GW Erco Sportfitness y de Antioquia. Hemos tenido una gran preparación con eventos internacionales en Puerto Rico, Brasil y recientemente en Paraguay”.
Con dos ciclistas entre los cuatro mejores del ranking mundial junior y una preparación internacional sólida, los colombianos llegan al Panamericano con altas expectativas y la ilusión de alcanzar resultados importantes para Colombia.
El Panamericano se disputará en el reconocido circuito de Aguavista, ubicado en el distrito de San Juan del Paraná, a 20 minutos de Encarnación, Paraguay. Este trazado de 5,1 kilómetros y más de 100 metros de desnivel positivo por vuelta, es considerado uno de los más técnicos de la región, con más de 100 curvas, rock garden, puentes de madera, zonas rápidas y sectores técnicos a orillas del río Paraná.
El cronograma de competencias en el Panamaericano de MTB en Paraguay será el siguiente:
Cadetes: viernes 17
Junior: sábado 18
Élite: domingo 19
*Con Información Prensa GW Erco Sportfitness
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Jhonatan Botero liderará la selección Colombia de Mountain Bike en el Panamericano de MTB 2026
El ciclismo de montaña colombiano ya tiene a sus elegidos para el próximo gran reto internacional. Serán ocho los corredores que vestirán la tricolor en el Campeonato Panamericano de MTB XCO 2026, que se llevará a cabo en San Juan del Paraná, Paraguay.
El evento, que se desarrollará hasta el 19 de abril, es una cita clave en el calendario de la UCI y medirá el nivel de los mejores exponentes del continente. Los elegidos por el seleccionador nacional José Gómez Cao, contarán con una mezcla de experiencia en la categoría élite y nuevas promesas en la junior.
En la élite masculina, el equipo estará liderado por Jhonatan Botero, Jonathan David Cantor e Iván Felipe López, mientras que en la élite femenina representarán al país Angie Milena Lara, Ana María Roa y Diana Carolina Pinilla. La delegación la completan los jóvenes Santiago Quintero y Daniela Gaviria.
El equipo nacional estará compitiendo en territorio paraguayo con el objetivo de conseguir valiosos puntos en el ranking mundial UCI y los cupos disponibles para los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.
*Con Información Prensa Fedeciclismo