El equipo ciclista español Euskaltel-Euskadi le dio la bienvenida a Mikel Landa y lo presentó oficialmente como su nuevo líder en un acto celebrado en el Bizkaia Euskaltel Digital Center de Bilbao.

“Asumo este liderazgo con la máxima responsabilidad y las mismas ganas de hacer disfrutar a nuestra afición en cada carrera, inspirando a las jóvenes promesas que vienen de la cantera”, dijo Landa en la presentación.

El corredor español de 37 años firmó un vínculo con la escuadra naranja que se extenderá hasta finales de 2028, sellando un emotivo regreso a la estructura de la Fundación Euskadi donde comenzó su carrera.

“Volver a vestir estos colores tiene un significado especial y profundo. Esta fue la estructura que me dio la oportunidad de hacerme profesional y que siempre ha sentido el calor único de la Marea Naranja”, finalizó Landa.

El experimentado pedalista desembarca en el equipo donde se formó después de disfrutar una carrera en la que suma dos podios en el Giro de Italia, dos cuartos puestos en el Tour de Francia y un quinto lugar en la Vuelta a España.