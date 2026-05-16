¡El qué es caballero repite! Jhonatan Narváez consigue su segundo triunfo en el Giro de Italia 2026

Un final lleno de emociones, Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates – XRG) ganó la octava etapa del Giro de Italia 2026 al imponerse desde la fuga. Los últimos ascensos, resultaron cruciales para definir el ganador del día, que tuvo al ecuatoriano con las mejores piernas, luego de recorrer 156 kilómetros entre Chieti y Fermo.

El formidable corredor suramericano, que alcanzó su segunda victoria en la ronda italiana, fue el más fuerte de la escapada para superar por 32 segundos al noruego Andreas Leknessund (Uno-X Mobility). El grupo de los favoritos llegó a 1:51 por detrás de los escapados con Jai Hindley (Red Bull – BORA – hansgrohe) al comando.

El zipaquireño Egan Bernal (Netcompany INEOS) tuvo un buen día ingresando con los mejores en la casilla 25°, mientras que el boyacense Einer Rubio (Movistar) se reportó en el puesto 75° a 7 minutos de Narváez.

Con los resultados en la octava jornada la clasificación general no sufrió cambios importantes en las primeras posiciones. El portugués Afonso Eulálio (Bahrain – Victorious) conservó la ‘Maglia Rosa’, el luso es escoltado por el danés Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) a 3:15.

La ‘Corsa Rosa’ continuará este domingo con la novena etapa, una jornada de 184 kilómetros entre Cervia y Corno alle Scale, que incluye dos premios de montaña y un final picando hacia arriba de 10,8 km al 5,9%.



Jhonatan Narváez, ganador de la octava etapa del Giro de Italia 2026. (Foto UAE © Sprint Cycling)

Giro d’Italia (2.UWT)

Resultados Etapa 8 | Chieti – Fermo (156 km)

1 Jhonatan Narváez UAE Team Emirates – XRG 3:27:26 2 Andreas Leknessund Uno-X Mobility 0:32 3 Martin Tjøtta Uno-X Mobility 0:42 4 Thomas Silva XDS Astana Team 0:44 5 Lorenzo Milesi Movistar Team ,, 6 Christian Scaroni XDS Astana Team 0:48 7 Corbin Strong NSN Cycling Team 0:55 8 Juan Pedro López Movistar Team ,, 9 Wout Poels Unibet Rose Rockets 0:58 10 Markel Beloki EF Education – EasyPost 1:00 25 Egan Bernal Netcompany INEOS 1:53 75 Einer Rubio Movistar Team 7:00



Afonso Eulálio, líder del Giro de Italia 2026. (Foto Bahrain – Victorious © Sprint Cycling)

Clasificación General Individual