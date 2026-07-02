Paracycling
El primer oro de los Parasuramericanos de Valledupar 2026 será sobre ruedas: el paracycling abre el medallero
La emoción de los Juegos Parasuramericanos comenzará sobre ruedas. El paracycling será la primera disciplina del programa deportivo en entrar en acción y la encargada de entregar las primeras medallas del certamen, convirtiendo a Agustín Codazzi en el punto de partida de la gran fiesta paralímpica de Suramérica.
Hasta el 4 de julio, la vía departamental La Palizada recibirá a 43 para atletas, (30 hombres y 13 mujeres), provenientes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay Ecuador, Panamá y Venezuela, quienes competirán por 14 medallas de oro que da este deporte en Valledupar 2026.
El programa reunirá a algunos de los mejores exponentes del Para ciclismo suramericano en una disciplina que exige velocidad, estrategia, resistencia y precisión. Las pruebas se desarrollarán bajo las modalidades de Contrarreloj Individual (CRI) y Ruta (Fondo), en un circuito diseñado para ofrecer condiciones técnicas de alto nivel y un gran espectáculo para el público.
La acción comenzará hoy con las cronos, donde los competidores se enfrentarán el cronómetro de manera individual para definir a los primeros campeones de Valledupar 2026.
Durante esta jornada inaugural se entregarán siete medallas de oro, correspondientes a las diferentes clases funcionales, lo que convertirá al Para ciclismo en el primer deporte del evento en coronar campeones parasuramericanos.
Las competencias continuarán este viernes 3 de julio con las primeras pruebas de Ruta (Fondo), en las que estarán en disputa tres títulos hemisféricos, mientras que el 4 de julio se conocerán los últimos cuatro campeones de la disciplina, completando las 14 preseas doradas previstas en el programa oficial.
*Con Información Prensa Juegos Parasuramericanos Valledupar 2026
Paracycling
Juegos Parasuramericanos Valledupar 2026: paracycling, primer deporte en entrar en acción
El primer paso hacia Los Ángeles 2028 se da en Colombia con los II Juegos Parasuramericanos Valledupar 2026, cuyo programa de competencia empieza este jueves con las pruebas del paracycling. El Ministerio del Deporte invirtió cerca de 20.000 millones de pesos para su realización.
Este evento multideportivo que se inaugura oficialmente el próximo domingo en el estadio Armando Maestre, tendrá acción hasta el 15 de julio en la capital del Cesar y el municipio de Codazzi como subsede. Reunirá a 1.060 deportistas con discapacidades físicas, visuales e intelectuales de 11 países del continente.
Para atletas de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Paraguay, Panamá, Uruguay y Venezuela competirán en 13 deportes: para atletismo; gólbol; para tiro con arco; para natación; para powerlifting; para tenis de mesa; para bádminton; para ciclismo; fútbol para ciegos; tenis en silla de ruedas; voleibol sentado; baloncesto en silla de ruedas y boccia.
En el paracycling se entregarán las primeras medallas de los Juegos, con las pruebas contrarreloj individual, en las diferentes clasificaciones funcionales, pruebas que se disputarán este jueves en el municipio de Codazzi.
El primero en competir para Colombia será Esneider Muñoz, en la categoría C1-C3, en la misma en la que estará Carolina Munévar, mientras que Diego Dueñas, Juan José Ríos, Juan Andrés Gómez, Carlos Vargas y Paula Ossa lo harán en C4-C5, mientras Nelson Serna junto a su guía, Santiago Vélez, disputará las medallas en la categoría B (visuales).
*Con Información Prensa Mindeporte
Paracycling
Campeonato Nacional de Paracycling 2026: las pruebas de contrarreloj bajaron el telón en Soacha
Con la disputa de las pruebas de contrarreloj individual en la zona rural de Soacha, concluyó el Campeonato Nacional de Paracycling 2026, certamen que durante cinco jornadas reunió a los mejores exponentes del país en las modalidades de pista y ruta.
La jornada final exigió al máximo a los deportistas, quienes enfrentaron un recorrido técnico y demandante en la lucha contra el cronómetro para definir a los últimos campeones nacionales de la temporada.
En la categoría Hombres B, el antioqueño Nelson Javier Serna se quedó con el título nacional tras registrar un tiempo de 30 minutos y 11 segundos, superando a su compañero de delegación Miguel Ángel Bolívar, quien obtuvo la medalla de plata.
Entre las Damas B, la representante de Bogotá Sara Cruz conquistó la medalla de oro con un tiempo de 41:33. El podio fue completado por la boyacense Claudia Patricia Argüello y la antioqueña Daniela Alejandra Miranda, plata y bronce, respectivamente.
Una de las definiciones más emocionantes del día se vivió en la categoría Hombres C15, donde el cundinamarqués Nixon Alejandro Salgado se adjudicó el campeonato nacional por apenas 1.1 segundos de diferencia sobre el bogotano Marlon Ramiro Zambrano. El tercer lugar fue para el tolimense David Alberto Fonseca. En la rama femenina de esta categoría, la única participante, Dayana Julieth Gómez Calderón, de Casanare, obtuvo el título nacional.
En la categoría Hombres C2, el oro fue para Iván Camilo Barreto, de Cundinamarca, quien dominó la prueba con un tiempo de 33:08. La plata quedó en manos del bogotano Eulises Juvenal León y el bronce fue para el también cundinamarqués Ángel David González. Por su parte, en las Damas C2, la múltiple campeona paralímpica y mundial Daniela Carolina Munévar, de Boyacá, ratificó su favoritismo y se llevó el título nacional.
Bogotá celebró un destacado doblete en la categoría Hombres C3, gracias a las actuaciones de Esneider Muñoz, campeón nacional, y David Ricardo Romero, quien se quedó con la medalla de plata. El bronce fue para el tolimense Heraldo Rivera.
La categoría Hombres C4 presentó una de las competencias más cerradas de la jornada. El boyacense Johan Esteban Díaz se coronó campeón nacional con un registro de 31:50, seguido por el antioqueño Kevin Yesid Sarria y el cundinamarqués Ramón Oliveros Flórez, quienes completaron el podio.
En Hombres C5, el representante de Antioquia Carlos Andrés Vargas fue el más rápido de la categoría y obtuvo la medalla de oro. La plata quedó para José Oliverio Patiño, de Boyacá, mientras que el bronce fue para el nariñense Diego Andrés López. Entre las Damas C5, la campeona nacional fue Ángela María Cultid, de Nariño.
Las competencias de handbike también entregaron grandes emociones. En la categoría H4, el oro fue para Camilo Andrés Castellanos, representante de las Fuerzas Armadas, seguido por John Fernando Sánchez, de Risaralda, y Pedro Antonio Padilla, de Nariño. En H5, el risaraldense Leonardo Favio Varón conquistó el título nacional, acompañado en el podio por Sergio Iván Minas, de Caldas, y Francisco Jenaro Pedraza, de Fuerzas Armadas.
La categoría H3 tuvo como ganador al caldense Juan Humberto Forero, quien superó al bogotano Víctor Alfonso Vivas y a su coterráneo Jhon Jairo Giraldo, segundo y tercero, respectivamente.
Entre los deportistas con discapacidad visual, la categoría II1 masculina dejó una definición muy ajustada entre Anderson Daniel Flórez, de Cundinamarca, y Brayan Giovanny Cepeda de Bogotá. Apenas cuatro segundos separaron a ambos corredores en la lucha por el título nacional. El podio lo completó el boyacense José Guillermo González. En la rama femenina, la bogotana Giselle Natalia Hernández González se adjudicó la medalla de oro, seguida por Vanessa Alvarado, de Boyacá, y Ángela María García, de Risaralda.
Las pruebas de triciclo también definieron a sus campeones nacionales. En la categoría T1 masculina, el bogotano César Alberto Fernández se llevó la victoria, escoltado por Jhojan Sneider González, de Cundinamarca, y José Fernando Hernández, del Cauca. En T2 masculina, el oro fue para Juan José Betancourt, de Cundinamarca, quien superó por apenas seis segundos al risaraldense Luis Alberto Alzate, mientras que el boyacense Sergio Andrés Mesa completó el podio. La campeona de la categoría T2 femenina fue la cundinamarquesa Laura Natalia Rodríguez.
Con la finalización de las pruebas contrarreloj, concluyó oficialmente el Campeonato Nacional de Paracycling 2026, evento que reunió a los mejores exponentes del país y que ratificó el crecimiento competitivo del paraciclismo colombiano. En la clasificación final de la ruta, Bogotá se consagró como la delegación más destacada del certamen con 20 medallas (12 de oro, 7 de plata y 1 de bronce), seguida por Cundinamarca, con 16 preseas, y Boyacá, que completó el podio del medallero general con 13 metales.
*Con Información de Fedeciclismo
Paracycling
Campeonato Nacional de Paracycling 2026: las pruebas de ruta iniciaron en Soacha
Una vez terminadas las pruebas de pista, el ciclismo de ruta tuvo su primera jornada en el Campeonato Nacional de Paracycling 2026 que se realizan en el circuito de Ciudad Verde, en Soacha, escenario que reunió a los mejores exponentes del país en las pruebas de ruta individual. La jornada estuvo marcada por competencias de gran exigencia física y finales muy disputadas en las diferentes categorías funcionales.
La programación comenzó con la categoría II1 masculina, en la que el bogotano Brayan Giovanny Cepeda se adjudicó el título nacional tras imponerse en un emocionante cierre con un tiempo de 48 minutos y 7 segundos. La definición fue extremadamente ajustada, pues Anderson Daniel Flórez, de Cundinamarca, cruzó la meta apenas un segundo después para quedarse con la plata, mientras que José Guillermo González, de Boyacá, completó el podio a solo dos segundos del vencedor.
En la prueba femenina II1, Giselle Natalia Hernández, representante de Bogotá, confirmó su gran momento deportivo al conquistar una nueva medalla de oro con un tiempo de 49:28. La vallecaucana Madelem Chico Velasco obtuvo la plata y la boyacense Vanessa Alvarado se quedó con el bronce.
La categoría T1 masculina tuvo como vencedor al bogotano César Alberto Fernández, quien dominó la competencia para imponerse con un registro de 55:37. Los corredores del Cauca Julián Eduardo Sarria y José Fernando Hernández ocuparon la segunda y tercera posición, respectivamente.
En la categoría T2 masculina, el triunfo fue para Juan José Betancourt, de Cundinamarca, quien marcó el mejor tiempo del día con 47:42. El risaraldense Luis Alberto Alzate logró la medalla de plata, mientras que el huilense Camilo Andrés Arias completó el podio con el bronce.
La prueba femenina T2 contó con una única participante, Laura Natalia Rodríguez, de Cundinamarca, quien cumplió con éxito el recorrido para adjudicarse el título nacional de la categoría.
En la categoría C2 masculina, el bogotano Eulises Juvenal León ratificó su condición de referente nacional tras quedarse con la victoria en 53:50. La medalla de plata fue para Julián Camilo Gil, de Antioquia, mientras que Iván Camilo Barreto Acevedo, de Cundinamarca, ocupó la tercera posición.
La competencia masculina C3 ofreció otro destacado resultado para Bogotá gracias al triunfo de Esneider Muñoz, quien superó por escasos segundos a su compañero de delegación David Ricardo Romero. El tercer lugar fue para Heraldo Rivera, representante del Tolima.
En la rama femenina C2, la boyacense Daniela Carolina Munévar volvió a exhibir toda su experiencia y calidad deportiva para conquistar el campeonato nacional de ruta. La medalla de plata fue para Yady Vanessa Fernández, del Valle del Cauca, mientras que Rosa Alvarado, del Tolima, obtuvo el bronce.
La categoría femenina C15 coronó a Dayana Julieth Gómez, de Casanare, quien fue la única participante en competencia y logró sumar un nuevo título nacional para su departamento.
En la prueba femenina C5, Paula Andrea Ossa, de Bogotá, mantuvo su dominio durante el campeonato al imponerse con autoridad para quedarse con la medalla de oro. La nariñense Ángela María Cultid obtuvo la medalla de plata.
La categoría C4 masculina tuvo una amplia participación y fue dominada por el bogotano Juan José Ríos, quien completó el recorrido en 1:04:53 para proclamarse campeón nacional. El nariñense Yordan Jesid Bastidas se quedó con la plata y Guido Fernando Cardona, del Valle del Cauca, aseguró el bronce.
Uno de los resultados más destacados de la jornada se produjo en la categoría C5 masculina, donde el vallecaucano Edwin Alexander Sandoval se coronó campeón nacional tras una sólida presentación. José Oliverio Patiño, de Boyacá, logró la medalla de plata y Diego Andrés López, de Nariño, completó el podio.
La prueba masculina C15 dejó una vibrante disputa por las medallas. El campeón fue Nelson Eduardo Reinoso, del Tolima, quien cruzó la meta en primer lugar tras una cerrada batalla con los representantes de Bogotá Marlon Ramiro Zambrano y Elver Antonio Ramírez, plata y bronce respectivamente. Además, Nixon Alejandro Salgado, de Cundinamarca, se adjudicó la clasificación de metas volantes al sumar 15 puntos durante la competencia.
En las categorías visuales, Nelson Javier Serna, de Antioquia, conquistó el título nacional de la categoría B masculina, seguido por Miguel Ángel Bolívar, también representante antioqueño.
Por su parte, la bogotana Sara Cruz se quedó con la medalla de oro en la categoría B femenina tras una destacada actuación sobre el circuito de Ciudad Verde. Claudia Patricia Argüello, de Boyacá, obtuvo la plata y Saray Castillo, del Valle del Cauca, completó el podio.
La jornada también entregó títulos en las categorías handbike. En H3 masculino, el campeón nacional fue Juan Humberto Forero, de Caldas, quien superó a José Alejandro Parra, de Cundinamarca, y a José Darío Aguirre, de Risaralda.
En H4 masculino, Camilo Andrés Castellanos, representante de Fuerzas Armadas, alcanzó el primer lugar tras completar una destacada presentación. La medalla de plata fue para Fredy Humberto Perdomo, de Cundinamarca, mientras que John Fernando Sánchez, de Risaralda, obtuvo el bronce.
Finalmente, en la categoría H5 masculina, Leonardo Favio Varón, de Risaralda, se proclamó campeón nacional al imponerse en un emocionante duelo frente al caldense Sergio Iván Minas. El representante de Fuerzas Armadas, Francisco Jenaro Pedraza, completó el podio de la especialidad.
Con esta jornada de ruta disputada en Ciudad Verde, el Campeonato Nacional de Paracycling continúa consolidándose como el principal escenario de competencia del país para los deportistas paralímpicos, quienes siguen demostrando un alto nivel técnico y competitivo en cada una de las categorías.
*Con Información de Fedeciclismo