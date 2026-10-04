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El Orgullo Paisa va por el título de la Vuelta a Nariño con una nómina de lujo
El equipo de ciclismo Orgullo Paisa confirmó la nómina de lujo con la que tomará la partida en la décima edición de la Vuelta a Nariño, consolidándose desde ya como uno de los máximos aspirantes al título. La tradicional escuadra antioqueña afina sus últimas estrategias para un certamen que promete emociones de principio a fin en el sur del país, consolidando el gran nivel del pelotón nacional.
Para esta exigente prueba, la formación paisa estructuró un bloque sumamente potente y equilibrado. Los ciclistas seleccionados para vestir los colores de la escuadra paisa son Santiago Gómez, Yeison Reyes, Kevin Castillo, Juan Pablo Colmenares, David Rodas, Alejandro Osorio y Bernardo Suaza. Esta plantilla combina a la perfección la juventud, la fortaleza para los terrenos de media montaña y la veteranía necesaria para controlar las etapas definitivas en la altura.
La décima versión de la carrera nariñense constará de cinco exigentes etapas que pondrán a prueba la resistencia de los corredores en diversos ecosistemas de la región. El espectáculo deportivo está plenamente garantizado, ya que la carrera no solo reunirá a lo mejor del talento local, sino que también contará con la selecta participación de equipos internacionales, lo que eleva el estatus y la competitividad de cada jornada.
La organización general está a cargo de la Gobernación de Nariño y la Secretaría de Recreación y Deporte, quienes han trabajado en perfecta articulación con la Liga de Ciclismo de Nariño y la Federación Colombiana de Ciclismo (Fedeciclismo) para brindar todas las garantías de seguridad y espectáculo a los aficionados del deporte de las bielas.
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¡Victoria suramericana! Eduardo Sepúlveda gana la clásica japonesa Oita Urban
El ciclismo sudamericano inscribió con letras de oro su nombre en territorio japonés gracias a una soberbia actuación del argentino Eduardo Sepúlveda, integrante de la escuadra continental china Li Ning Star, quien se coronó campeón de la prestigiosa Oita Urban Classic, una de las exigentes pruebas de un día inscritas en el calendario oficial de la Unión Ciclista Internacional (UCI).
La competencia contó con un recorrido de 150,8 kilómetros, donde el pelotón debió afrontar un circuito técnico que seleccionó de forma natural a los aspirantes a la victoria, dejando la carrera viva únicamente para los más fuertes. En la parte final, Sepúlveda sacó a relucir su experiencia para filtrarse en el grupo selecto y marcar la diferencia en los instantes de mayor presión.
La definición de la clásica japonesa se resolvió mediante un vibrante embalaje en un lote reducido. Sepúlveda cruzó la línea de meta en la primera posición, dejando sin opciones a sus rivales y reclamando el escalón más alto del podio. El cuadro de honor de la competencia nipona lo completaron los corredores australianos Noah Blannin (Ccache x Bodywrap) y Elliot Schultz (Victoire Hiroshima), que finalizó en la tercera posición tras una intensa disputa.
La carrera que se llevó a vabo en el continente asiático también entregó notas positivas para el venezolano Leonel Quintero, quien representó al conjunto local Victoire Hiroshima, firmando una sólida actuación al cruzar la meta en la posición número 13, manteniéndose en los puestos de vanguardia y completando una destacable presentación internacional.
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El adiós de ‘Nairoman’: gran homenaje al escarabajo boyacense en su última carrera
El ciclismo mundial vivió un momento histórico y profundamente conmovedor antes del inicio del Giro dell’Emilia, escenario elegido para la última carrera profesional de Nairo Quintana. Antes de que se diera el pedalazo inicial de la clásica italiana, el pelotón internacional se unió para rendirle un merecido homenaje al boyacense, formando un emotivo camino de honor con sus bicicletas en alto. El corredor colombiano, visiblemente emocionado, cruzó este pasillo bajo los aplausos de sus compañeros y rivales, quienes reconocieron de pie la grandeza de una leyenda que marcó una época dorada en las carreteras de todo el mundo.
Este homenaje resalta el enorme impacto del pedalista de Cómbita, considerado unánimemente como el ciclista más importante de las últimas décadas en Colombia y un referente absoluto a nivel mundial. Su trayectoria no solo transformó el deporte nacional, sino que inspiró a toda una generación de escarabajos que se atrevieron a soñar con conquistar Europa. Con su característico estilo escalador y combativo, Quintana se ganó el respeto en el pelotón internacional y de la afición, consolidando un legado de constancia y pundonor difícil de igualar.
La carrera sirvió además como el marco perfecto para que el escarabajo vistiera por última vez los colores del Movistar Team, la escuadra telefónica con la que alcanzó la cúspide de su rendimiento deportivo y con la que regresó para cerrar con broche de oro su ciclo profesional. Fue vistiendo estos mismos colores que construyó sus gestas más memorables, incluyendo el histórico título del Giro de Italia en 2014 y la memorable victoria en la Vuelta a España en 2016, además de sus múltiples podios en el Tour de Francia que hicieron vibrar a todo el país.
Con este último adiós en territorio italiano, el mismo país donde consiguió su primer gran triunfo europeo en 2012, Nairo puso fin a 17 temporadas en la élite mundial del ciclismo. Aunque cuelga la bicicleta de manera oficial, su vínculo con el deporte continuará vigente a través de sus proyectos personales, como su próximo Gran Fondo en Cartagena y su rol impulsando nuevos talentos. El pelotón avanza, pero las carreteras del mundo jamás olvidarán las gloriosas páginas escritas por las piernas del indomable ‘Nairoman’.
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Clásico RCN Sistecrédito 2026: reveladas las plantillas de las 17 escuadras participantes
Serán 17 equipos y 162 ciclistas los que afrontarán las nueve etapas del Clásico RCN Sistecrédito 2026, que se disputará entre el 17 y el 25 de octubre.
El actual campeón, Diego Camargo, encabezará al Team Medellín EPM en la defensa del título 2025. El corredor contará con el respaldo de una experimentada formación en la que aparecen figuras como Óscar Sevilla, Walter Vargas, Robigzon Oyola y Daniel Méndez, entre otros.
Pero el campeón no estará solo en la disputa por el protagonismo. El Team Sistecrédito, subcampeón de la pasada edición, volverá a la carretera con Edgar Pinzón y Wilson Peña, como dos de sus principales referentes. El NU Colombia pondrá en carrera a corredores de la experiencia de Rodrigo Contreras y Javier Jamaica, mientras que el Orgullo Paisa tendrá entre sus cartas a Kevin Castillo, campeón del Clásico RCN en una edición anterior, y Yeison Reyes.
A este grupo se suman Sergio Henao, Sebastián Henao, Alejandro Osorio, Bernardo Suaza, Juan Diego Alba, Andrés Camilo Ardila y muchos otros corredores que llegan con objetivos particulares y con la posibilidad de convertirse en protagonistas durante las nueve jornadas.
Uno de los aspectos importantes de la edición 2026 será nuevamente la participación de los corredores de la categoría sub-23. La reglamentación vigente establece la obligación de alinear dos deportistas de esta categoría, mientras algunas escuadras han decidido apostar por un número mayor de jóvenes como parte de sus procesos de formación y renovación del ciclismo colombiano.
LOS 17 EQUIPOS Y SUS NÓMINAS OFICIALES
|TEAM MEDELLÍN EPM
|TEAM SISTECRÉDITO
|1. Diego Andrés Camargo Pineda
|11. Wilson Stiven Peña Molano
|2. Óscar Miguel Sevilla Rivera
|12. Édgar Andrés Pinzón Villalba
|3. Daniel Alejandro Méndez
|13. Sebastián Alexander Castaño Muñoz
|4. David Alejandro González Suesca
|14. José Misael Urian Caro
|5. Wilmar Andrés Paredes Zapata
|15. Juan Diego Hoyos Cano
|6. Robigzon Leandro Oyola Oyola
|16. Juan Diego Guerrero Arias
|7. Walter Alejandro Vargas Álzate
|17. Estiven García Gómez
|8. Víctor Alejandro Ocampo Giraldo
|18. Mauricio Zapata Arboleda
|9. Martín Restrepo López
|19. Cristian Damián Vélez Riveros
|10. Yeferson Camargo Pineda
|20. José Manuel Ortiz Patiño
|DT: José Julián Velásquez
|DT: Gabriel Jaime Vélez Rico
|NU COLOMBIA
|ORGULLO PAISA
|21. Rodrigo Contreras Pinzón
|31. Kevin David Castillo Miranda
|22. Sergio Luis Henao Montoya
|32. Yeison Sebastián Reyes Ortega
|23. Javier Ernesto Jamaica Mejía
|33. Bernardo Albeiro Suaza Arango
|24. Sebastián Henao Gómez
|34. David Santiago Gómez Marín
|25. Juan Diego Alba Bolívar
|35. Alejandro Osorio Carvajal
|26. Andrés Camilo Ardila Ordoñez
|36. Juan Felipe Osorio Arboleda
|27. Óscar Adalberto Quiroz Ayala
|37. Jhonatan Restrepo Valencia
|28. Carlos Alberto Gutiérrez Ballesteros
|38. Juan Pablo Colmenares Gómez
|29. Esteban Hoyos Castro
|39. David Rodas Aguirre
|30. Emerson Ronaldo Gordillo Sánchez
|40. José Miguel Aristizábal Tobón
|DT: Gabriel Jaime Mesa
|DT: Juan Pablo Suárez Suárez
|TEAM GARROTEROS
|FUNRV VIMA MACHINE
|41. Daniel Fernando Rey Landazábal
|51. Jhoan Stiven Marín Vega
|42. Sebastián Vélez Naranjo
|52. Santiago Vélez Vergara
|43. Nicolás Guzmán Macías
|53. Jhon Eduard Patiño Reyes
|44. David Andrés Figueroa Rincón
|54. Gabriel Andrés Corrales Ramos
|45. Juan Esteban Bravo Blanco
|55. Keiner Steef Montoya Álzate
|46. Miller Alexander Hurtado Martínez
|56. José Luis Ávila Cruz
|47. Farid Giovanny Bohórquez Puentes
|57. Juan Pablo González Ortiz
|48. Sergio Osorio Arroyave
|58. Juan Manuel Aristizábal Apolinar
|49. David Guillermo Meneses León
|59. Andrés Camilo López Moncada
|50. Kevin Fernando Serrano Barroso
|60. Juan David Marín Rivera
|DT: Óscar Bohórquez Barrera
|DT: Jhon Fredy Maldonado Garzón
|AGUARDIENTE NÉCTAR – CUNDINAMARCA
|TEAM BOYACÁ ES PARA VIVIRLA
|61. Juan Sebastián Sáenz Marín
|71. Yeferson Johani Olivares
|62. Marlon David Garzón Herrera
|72. Camilo Alfonso Álvarez Cuy
|63. Carlos Erney Mayorca Beltrán
|73. David Sebastián Riaño Pineda
|64. Hernán Darío Gómez Joya
|74. Juan Diego Estupiñán Díaz
|65. Juan David Forero Sastoque
|75. David Fernando Umba Poveda
|66. Juan David Bernal Rincón
|76. Yeison Sebastián Cruz Arias
|67. José Luis Morales Castiblanco
|77. Johan Sneider Hernández
|68. Giovanny Steban Lizca Carpeta
|78. Miller Esteban Plazas
|69. Kevin Santiago Laitón Torres
|DT: Ángel Yecid Camargo Ochoa
|70. Juan Esteban González Acosta
|DT: Christian Camilo Torres
|FUERZAS ARMADAS
|SHC CYCLING TEAM
|81. Luis Miguel Socha Rojas
|91. William Andrés Guasca Cristancho
|82. Neyder Yesid Porras Porras
|92. Cristian Camilo Torres Calderón
|83. Jack Brandon Vargas Herrera
|93. José Alejandro Ortega Albarracín
|84. Erick Santiago Muriel Díaz
|94. Andrés Sebastián Umbarila
|85. Cristian Darío Maldonado Maldonado
|95. Brandon Yesid Urrego Vergara
|86. Jerson David Riaño Chaparro
|96. Camilo Monroy Samper
|87. Carlos Andrés Guerra Cardona
|97. Julián David Sánchez Rodríguez
|88. Jhon Fredy Ávila Caro
|98. Ricardo Yepes Rodríguez
|DT: Marvin Vanegas Mancera
|99. Jaider Alexis Benavides Cárdenas
|100. Julián David Barreto Bejarano
|DT: Jhon Fredy Núñez Bustos
|EBSA EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ
|GW ERCO SPORTFITNESS ENVÍA
|101. Rafael Steven Pineda Pineda
|111. Óscar Santiago Garzón
|102. Juan Pablo Restrepo Herrera
|112. Adrián Camilo Bustamante
|103. Brayan Estiven Molano Alvarado
|113. Juan Carlos López Moreno
|104. Edwin Alejandro Patiño Bello
|114. Brandon Alejandro Rojas
|105. Juan David Zuluaga Cardona
|115. Yonatan Andrés Castro Ibáñez
|106. Michael Armando Moreno Moreno
|116. Daniel Felipe Carvajal
|107. Samuel Martínez Jiménez
|117. Ángel Alexander Gil Sánchez
|108. Diego Armando Soraca Cabezas
|118. Felipe Bravo Pareja
|DT: Wilson Alexander Marentes
|119. Freddy Alejandro Ávila
|120. Jefferson Armando Ruiz Acuña
|DT: Luis Alfonso Cely
|FTB CELUCAMBIO
|CRIC NACIONAL
|121. Santiago Escudero
|131. Edwar Rondón Buitrago
|122. Rosmin Joel Barón Pérez
|132. Adrián Alejandro Cuetocue Pístala
|123. Juan Sánchez
|133. Juan Manuel Viveros Cotaza
|124. Sebastián Aguja
|134. Brayan Fernando Ruiz Conejo
|125. Gabriel Hernández Cogollos
|135. Jorge Luis Rojas Mejía
|126. Johan Felipe Vergara Rodríguez
|136. Fabián Alejandro Penagos Nuscúe
|127. José Manuel Castro Vásquez
|137. Víctor Hugo Valencia Peña
|128. Andair Ramírez González
|138. Jhon Anderson Manquillo Calapsu
|DT: Alexander Hernández Buitrago
|139. Diego Andrés Benavides Nati
|140. Leison Damián Maca Viveros
|DT: Edwin Geovanni Hernández
|TEAM FUNDECOM TOUR & NATIVA KOM
|CHÍA CIUDAD DE LA LUNA
|141. Esneider Arley Báez Vanegas
|151. Jerson David Arias Torres
|142. Saúl Burgos Díaz
|152. Cristian Felipe Pérez Hincapié
|143. Cristian Villamil
|153. José Daniel Bolívar Guevara
|144. Alejandro Morales Ospina
|154. Manuel Fernando Gualteros
|145. Juan Felipe Medina Torres
|155. Tomás Saldarriaga Berdugo
|146. Mario Castaño
|156. Esteban Jaramillo García
|147. Jorge Rincón Albarracín
|157. Andrés Santiago Silva
|148. Michael Suárez Guerrero
|158. Fidel Camilo Alvis Tovar
|149. Esteban Cuartas Betancur
|159. Yerson Eduardo Sánchez
|150. Santiago Hernández Bernal
|160. Juan Manuel Hernández
|DT: Marco Tulio Bustamante
|DT: Danilo Alvis Zabala
|TOLIMA ES PASIÓN
|161. Juan Camilo Espitia Castañeda
|162. Emilio Echavarría Bustamante
|163. Diego Fernando Cuervo Niño
|164. Juan Pablo Sossa Sánchez
|165. Daniel Steven Arévalo Hernández
|166. Moisés Camelo Laguna
|167. Kevin Nazario Arango Fuentes
|168. Diego Fernando Vargas Reina
|169. Yesid Camilo Novoa Jaramillo
|170. Diego Andrés Benavides Nati
|DT: Nazario Arango Jiménez
*Con Información Prensa Clásico RCN