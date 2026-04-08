El Orgullo Paisa listo para afrontar la I Válida Nacional de Pista y la Copa C2 UCI

El equipo Orgullo Paisa listo para enfrentar uno de los eventos más importantes del calendario nacional, que en esta ocasión reunirá dos competencias de alto nivel en un mismo escenario: la Copa C2 UCI de Pista y la I Válida Nacional de Pista.

Por un lado, la Copa C2 UCI otorgará puntos para el ranking mundial y será clave como clasificatoria a los Juegos Centroamericanos y del Caribe, donde los resultados podrían definir cupos directos a esta importante cita del ciclo olímpico.

Cabe destacar que, simultáneamente, se estará celebrando la primera Válida Nacional de Pista de la temporada, que reunirá a deportistas en las categorías Élite, Sub-23, Juvenil y Prejuvenil, para un total en competencia de 362 ciclistas, cifra inédita para el certamen.

Ambos eventos se desarrollarán en el mismo escenario de 333 metros, un velódromo histórico que albergó el Campeonato Mundial de Pista en 1995, año de su inauguración.

Para esta válida nacional, el equipo Orgullo Paisa contará con la participación de seis corredores en diferentes categorías:

*Élite y sub 23 masculina: Juan Felipe Osorio y José Miguel Aristizábal

*Élite femenina: Jessenia Meneses y Estefanía Herrera

*Juvenil: Mateo Arias y David Montoya

Por su parte, las corredoras Lina Marcela Hernández, Luciana Osorio, Andrea Álzate y Stefany Cuadrado, convocadas a la Selección Colombia, estarán disputando la Copa C2 UCI, representando al país en esta competencia internacional.

Con una nómina equilibrada y presencia tanto a nivel nacional como internacional, el Orgullo Paisa afronta este importante fin de semana con la convicción de ser protagonista y dejar en alto el nombre de Antioquia.

*Con Información Prensa Orgullo Paisa