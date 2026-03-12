El equipo Orgullo Paisa inicia un nuevo capítulo en su historia deportiva

Con la presentación oficial de sus equipos en todas las categorías, el Orgullo Paisa dio inicio a la temporada 2026, reafirmando su compromiso con el desarrollo del ciclismo antioqueño y colombiano.

En el evento fueron presentados los ciclistas que integrarán las escuadras en las categorías Élite, Sub-23, Juvenil, Damas, Pista y Paracycling, así como el staff técnico y administrativo que acompañará el proceso deportivo a lo largo del año.

Con más de tres décadas de historia, el Orgullo Paisa se consolida como uno de los proyectos deportivos más importantes del país. A lo largo de sus 33 años de trayectoria, el equipo se ha convertido en una verdadera cantera de talentos que han llevado el nombre de Antioquia y de Colombia a los más altos niveles del ciclismo nacional e internacional.

“El Orgullo Paisa que además se convirtió en una gran campaña territorial, nos da la posibilidad no solo de soñar con muchos títulos sino de llevar lo que tanto representa al departamento: talento, corazón, disciplina y esfuerzo, a todos los rincones de Antioquia” expresó el Gobernador de Antioquia, Andrés Julián.

Entre los integrantes del equipo para esta temporada se destacan importantes figuras del ciclismo colombiano, como Luciana Osorio, uno de los refuerzos del equipo femenino; Kevin Castillo, campeón del Clásico RCN; Alejandro Osorio, uno de los corredores más destacados del calendario nacional; Yeison Reyes y Stefany Cuadrado, referente de la pista y reconocida como Deportista del Año en Antioquia 2025 y Andrea Álzate, oro en los Juegos Suramericanos en persecución por equipo y participante de la Vuelta a España femenina.

“Llevo un proceso de 6 años en el ciclismo profesional, he corrido 2 años acá en Colombia y 3 años en Europa, ahora vuelvo a correr acá en Colombia con el equipo Orgullo Paisa, el equipo de la Gobernación de Antioquia. La verdad es un orgullo muy grande hacer parte del equipo y representar los colores antioqueños, lo he hecho en diferentes ocasiones pero con la selección Antioquia, pero ahora estar en el equipo de nuestro departamento es algo muy bonito” , dijo Andrea, ciclista del municipio de Girardota.

Durante la jornada también fueron presentados los integrantes del equipo de Paracycling, un componente fundamental del proyecto deportivo del Orgullo Paisa. Entre ellos se encuentran los recientes campeones Parapanamericanos Javier Serna, Weimar Roldán y Paula Caballero, quienes continúan consolidando a Antioquia como una potencia del deporte paralímpico en el país.

Con esta presentación oficial, el Orgullo Paisa inicia un nuevo capítulo en su historia deportiva, con el objetivo de seguir formando campeones, promover el talento joven y representar con orgullo a Antioquia en las principales competencias del calendario nacional e internacional.

*Con Información Prensa Orgullo Paisa