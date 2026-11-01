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El NU Colombia hace el 1-2 en la Vuelta a Guatemala con Jhonatan Chaves y Cristian Rico
Las emociones de la Vuelta a Guatemala 2026 llegaron a su fin con una brillante exhibición de los «escarabajos», quienes se consolidaron como los grandes protagonistas de la competencia. Tras completarse la décima y última etapa, Jhonatan Chaves, integrante del equipo continental NU Colombia, se consagró campeón indiscutible de la sexagésima quinta edición de la prestigiosa carrera centroamericana. Con esta imponente victoria, Chaves alcanzó el histórico título número 28 para Colombia en los registros de la máxima fiesta del pedal chapín.
El pedalista cundinamarqués demostró una notable regularidad a lo largo de las diez jornadas de competencia, lo que le permitió suceder en el trono de la justa a su compatriota Óscar Santiago Garzón, quien se había coronado monarca en la edición del año pasado. El dominio de la escuadra morada en las carreteras guatemaltecas quedó ratificado en el podio final con el subcampeonato del también colombiano Cristian Rico, compañero de equipo del nuevo monarca.
Por su parte, el honor de los locales quedó muy en alto gracias a la destacada actuación del guatemalteco Wilson Chonay, representante del equipo Hino One La Red Suzuki, quien batalló con hidalguía frente al poderío de los colombianos para quedarse con la tercera posición en la clasificación general individual. Chonay se ganó la ovación de la afición local que se dio cita en masa para respaldar el esfuerzo de los pedalistas locales en la exigente competencia.
La jornada de cierre se llevó a cabo en medio de un ambiente festivo sobre el tradicional circuito del Anillo Periférico de la capital guatemalteca, donde el costarricense Joseph Ramírez (Colono Bikestation Kölbi) se impuso con autoridad en la última etapa. Con este vibrante desenlace en la ciudad metropolitana, la Vuelta a Guatemala bajó el telón de una edición memorable que vuelve a poner en la cumbre al ciclismo colombiano y deja altas las expectativas para los retos de la próxima temporada.
Vuelta Ciclistica Internacional a Guatemala (2.2)
Resultados Etapa 10 | Villa Linda – Villa Linda (115,5 km)
|1
|Joseph Ramírez
|Team Colono Bikestation Kölbi
|2:30:11
|2
|José Ramón Muñiz
|Canel’s-Java
|m.t.
|3
|Bolívar Espinosa
|Selección de Panamá
|0:08
|4
|José Manuel Aramayo
|Pío Rico Cycling Team
|0:53
|5
|Luis Daniel Oses
|Team Colono Bikestation Kölbi
|0:53
|6
|Óscar Fernandez
|Nu Colombia
|0:53
|7
|Daniel Bonilla
|Team Colono Bikestation Kölbi
|0:53
|8
|Andrés Mancipe
|Hino-One-La Red Suzuki
|0:53
|9
|Ignacio Prado
|Canel’s-Java
|0:53
|10
|Edgar Torres
|Hino-One-La Red Suzuki
|0:53
Clasificación General Final
|1
|Jhonatan Chaves
|Nu Colombia
|35:08:28
|2
|Cristian Rico
|Nu Colombia
|0:57
|3
|Wilson Chonay
|Hino-One-La Red Suzuki
|1:40
|4
|Yesid Pira
|Hino-One-La Red Suzuki
|2:25
|5
|Mardoqueo Vásquez
|Hino-One-La Red Suzuki
|2:59
|6
|Luis Daniel Oses
|Team Colono Bikestation Kölbi
|3:02
|7
|Óscar Fernández
|Nu Colombia
|4:27
|8
|Miguel Ángel Díaz
|Canel’s-Java
|10:03
|9
|Nelson Panjoj
|ECA Electricidad Ciclismo
|12:49
|10
|Fredy Toc
|ECA Electricidad Ciclismo
|13:45
|11
|Johan Rubio
|Nu Colombia
|13:56
|12
|John Agudelo
|Nu Colombia
|14:35
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Florencia Revetria conquistó la Vuelta del Uruguay Femenina; Cala Bocchino ganó la última etapa
En una definición apasionante que quedará guardada en las páginas doradas del ciclismo suramericano, la uruguaya Florencia Revetria se consagró campeona de la primera edición de la Vuelta del Uruguay Femenina, competencia internacional de categoría UCI 2.2 que finalizó este domingo.
La ciclista charrúa del Armonía Cycles Club defendió con éxito su ventaja en el liderato general durante la última jornada de competencia, resistiendo los embates de sus principales rivales y subiéndose a lo más alto del podio final en Maldonado.
Los puestos de honor de esta edición inaugural, que no contó con participación colombiana, reflejó la paridad del pelotón: la paraguaya Agua Marina Espínola (Selección de Paraguay) se quedó con el segundo puesto de la clasificación general, mientras que la brasilera Fanny Radatz (Avaí F.C – FME Florianópolis – APGF) ocupó el tercer lugar.
La última etapa, disputada entre Minas y Maldonado, con un trazado de 97,7 kilómetros, la ganó la argentina Cala Bocchino (Don Anibal – Damico). Con este triunfo en el embalaje final, la pedalista gauchasumó dos victorias en la competencia, habiendo sido también la ganadora del prólogo.
Vuelta Ciclista del Uruguay Femenina (2.2)
Resultados Etapa 3 | Minas – Maldonado (100 km)
|1
|Cala Bochino
|Trans Don Anibal – Damico
|2:34:20
|2
|Agua Marina Espínola
|Paraguay
|m.t.
|3
|Maribel Aguirre
|Team Raleigh
|m.t.
|4
|Valentina Luna
|Don Anibal – Damico
|m.t.
|5
|Fanny Radatz
|Avaí F.C – FME Florianópolis – APGF
|m.t.
Clasificación General Individual
|1
|Florencia Revetria
|Armonía Cycles Club
|5:36:07
|2
|Agua Marina Espínola
|Selección de Paraguay
|0:15
|3
|Fanny Radatz
|Avaí F.C – FME Florianópolis – APGF
|0:34
|4
|Luciana Wynants
|Armonía Cycles Club
|0:48
|5
|Agostina Fagnani
|Unión Ciclista Maragata
|0:56
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La Selección Colombia Junior de Paracycling se pondrá a prueba en la Vuelta Juvenil Sistecrédito 2026
En un hecho sin precedentes para el deporte nacional, la Selección Colombia de Paracycling con el respaldo de Fedeciclismo, Clarus Merquimia y la Fundación Cirec, disputará por primera vez la Vuelta Juvenil Sistecrédito 2026, competencia que se llevará a cabo la próxima semana en el departamento del Valle del Cauca del 4 al 8 de noviembre.
Este hito representa un avance fundamental en la inclusión y el fortalecimiento de la categoría juvenil dentro del paraciclismo colombiano, permitiendo a los atletas medirse en una de las pruebas de ruta más exigentes del calendario nacional.
La representación tricolor estará integrada por cuatro deportistas: Johan Muñoz y Johan Díaz, de la categoría C4, y los hermanos Juan y Julián Cortés, de la categoría C5, quienes estarán acompañados en la dirección técnica por el Seleccionador Nacional Jaime Ramírez.
El debut del equipo en la Vuelta Juvenil 2026 es posible gracias al trabajo articulado de la Federación Colombiana de Ciclismo, el patrocinio de Clarus Merquimia y de la Fundación Cirec, instituciones comprometidas con el desarrollo integral y el impulso del talento deportivo adaptado en Colombia.
Cabe destacar que, para la temporada 2024, una Selección Colombia Prejuvenil hizo parte de la Vuelta del Futuro y que de ese grupo, dos corredores (Johan Díaz y Julián Cortés) volverán a competir en una ronda nacional convencional, como reflejo del trabajo que se realiza en las bases del ciclismo colombiano y como inspiración a las nuevas generaciones de deportistas paralímpicos en todo el territorio nacional.
Listado de Inscritos para la Vuelta Juvenil Sistecrédito 2026
*Con Información de Fedeciclismo
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El ciclismo de ruta colombiano ya tiene sus dos nombres para los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026
Dos jóvenes ciclistas fueron escogidos para representar a Colombia en los IV Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, un evento histórico que se celebrará desde hoy hasta el 13 de noviembre. Juan Esteban Sánchez y Salomé Vargas han sido los pedalistas seleccionados para vestir los colores nacionales en la modalidad de ciclismo de ruta. Ambos deportistas, que asumen el reto de competir al más alto nivel en un escenario sin precedentes para el olimpismo juvenil, competirán en la contrarreloj individual.
La delegación colombiana está conformada por un selecto grupo de 22 deportistas de distintas disciplinas, integrado por 10 mujeres y 12 hombres. Esta competencia adquiere un significado especial a nivel global, ya que Dakar 2026 se convertirá oficialmente en el primer evento olímpico en la historia que se celebre en territorio africano. El certamen promete ser una vitrina excepcional para las futuras estrellas del deporte mundial.
De los 22 atletas convocados que viajarán a territorio africano, 16 de ellos se han consolidado gracias a su paso por los programas de formación y desarrollo del Ministerio del Deporte. Esto demuestra la efectividad de los procesos de detección de talentos en las regiones colombianas.
Con las maletas llenas de ilusiones, el ciclismo de ruta colombiano buscará ratificar su prestigio internacional en las carreteras senegalesas. La presencia de Sánchez y Vargas en las justas de la juventud ratifica el recambio generacional de una de las disciplinas que más glorias le ha entregado al país, encendiendo la expectativa de todo un país que seguirá de cerca cada pedalazo.
Hay que tener en cuenta, que los dos jóvenes pedalistas que nos van a representar en las justas olímpicas deben ser nacidos en estas fechas: entre diciembre de 2008 y diciembre de 2009.