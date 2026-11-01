Connect with us

Ruta

El NU Colombia hace el 1-2 en la Vuelta a Guatemala con Jhonatan Chaves y Cristian Rico

Publicado

Hace 29 mins

el

Jhonatan Chaves 1° y Cristian Rico 2°, en la sexagésima quinta edición de la Vuelta a Guatemala. (Foto © FGC)
Temas relacionados:
Anuncio

Ruta

Florencia Revetria conquistó la Vuelta del Uruguay Femenina; Cala Bocchino ganó la última etapa

Publicado

Hace 2 horas

el

1 noviembre, 2026

Por

La uruguaya Florencia Revetria se consagró campeona de la primera edición de la Vuelta al Uruguay Femenina. (Foto © FCU)
Seguir leyendo

Ruta

La Selección Colombia Junior de Paracycling se pondrá a prueba en la Vuelta Juvenil Sistecrédito 2026

Publicado

Hace 5 horas

el

1 noviembre, 2026

Por

Selección Colombia de Paracycling competirá en la Vuelta Juvenil Sistecrédito 2026. (Foto © FCC)
Seguir leyendo

Ruta

El ciclismo de ruta colombiano ya tiene sus dos nombres para los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026

Publicado

Hace 6 horas

el

1 noviembre, 2026

Por

La antioqueña Salomé Vargas representará a Colombia en el ciclismo de ruta de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026. (Foto © FCC)
Seguir leyendo
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio