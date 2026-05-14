El Nu Colombia con doble reto internacional en Francia y Estados Unidos

El equipo de ciclismo Nu Colombia afrontará este fin de semana (16-17 de mayo) uno de los capítulos más especiales de su temporada 2026, al competir de manera simultánea en dos continentes con participación en el Tour du Finistère Pays de Quimper, en Francia, y en el Gran Premio New York City, en los Estados Unidos. La escuadra morada volverá así a poner en escena su vocación internacional con dos nóminas en acción en pruebas del calendario UCI, en una apuesta que refleja el crecimiento y la proyección del equipo fuera de las fronteras nacionales.

La primera cita llegará este sábado 16 de mayo con el Tour du Finistère Pays de Quimper, carrera francesa de categoría 1.1 que se disputará sobre un recorrido de 156 kilómetros. Para esta prueba, el Nu Colombia presentará una nómina integrada por Rodrigo Contreras, Sebastián Henao, Sergio Henao, Javier Jamaica, Carlos Alberto Gutiérrez, Juan Diego Alba y Andrés Camilo Ardila, un grupo de experiencia y fondo que buscará protagonismo en una de las clásicas de un día más reconocidas del calendario francés.



El antioqueño Sergio Henao, una de las figuras del NU Colombia. (Foto © Nu Colombia)

Un día después, el conjunto colombiano tendrá presencia en el Gran Premio New York City, prueba de categoría 1.2 programada para el domingo 17 de mayo, sobre el mismo escenario del Gran Fondo New York, máximo evento para la categoría aficionada a nivel mundial que año a año reune a más de 5000 ciclistas recreativos en la gran manzana. La formación para la cita estadounidense estará compuesta por Jhonatan Chaves, Óscar Quiroz, Emerson Gordillo, William Colorado, Cristian Rico y Óscar Fernández, nómina joven y combativa con la que el equipo competirá por tercer año consecutivo en la prueba estadounidense.

La doble presencia del Nu Colombia en Francia y Estados Unidos durante el mismo fin de semana ratifica la dimensión que ha tomado el proyecto deportivo del equipo, capaz de sostener una agenda internacional exigente y de competir en escenarios de distinta naturaleza con estructuras paralelas. Más allá del valor deportivo inmediato, se trata también de una señal del momento que vive la escuadra morada y de su capacidad para seguir llevando el nombre del ciclismo colombiano a nuevos territorios.

Luego de sus brillantes actuaciones en Portugal y Brasil, donde alcanzó el segundo lugar del podio general con Javier Jamaica en el GP Anicolor y el tercero con Emerson Gordillo en la Vuelta a São Paulo, el equipo asume este nuevo capítulo con la intención de seguir consolidando su calendario internacional.