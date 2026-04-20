El NU Colombia, con cambios para afrontar la Vuelta a Asturias

El equipo de ciclismo Nu Colombia viajó a Oviedo, noroeste de España, para afrontar su segundo desafío internacional de la temporada 2026, donde disputará del 23 al 26 de abril la Vuelta a Asturias, una de las carreras por etapas más importantes del calendario ibérico.

Para encarar la carrera española la formación colombiana dirigida por Raúl Mesa, tendrá dos cambios obligados en la nómina con relación a la que participó en las clásicas francesas. El primero, Juan Diego Alba que se ausentará debido a una caída, y el segundo Cristián Muñoz, quien retornó a Colombia y su reemplazo será el tolimense Camilo Ardila.



Rodrigo Contreras, uno de los líderes del Nu Colombia. (Foto © Gilberto Chocce / Revista Mundo Ciclístico)

Para este segundo bloque de la gira, la escuadra morada presentará una nómina encabezada por el triple campeón de la Vuelta a Colombia, Rodrigo Contreras, y por Sergio Henao, dos corredores de amplio recorrido internacional que aportarán experiencia y jerarquía.

La formación del equipo para la cita francesa la completan el bogotano Javier Jamaica, el santandereano Carlos Alberto Gutiérrez y el antioqueño Sebastián Henao, grupo con el que el conjunto colombiano intentará figurar entre las montañas de Cantabria y la bahía de Vizcaya, en la capital asturiana.