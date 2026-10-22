El Nu Colombia afronta un importante reto internacional en Guatemala

El equipo de ciclismo Nu Colombia tomará este viernes la partida de la 65ª Vuelta Ciclística Internacional a Guatemala, una de las pruebas por etapas de mayor tradición en Centroamérica, con una nómina de seis corredores encabezada por Óscar Fernández y dirigida por Gabriel Jaime Mesa. La ronda guatemalteca se disputará del 23 de octubre al 1 de noviembre, sobre diez etapas y un recorrido superior a los 1.400 kilómetros.

Junto a Fernández estarán Jhonatan Chaves, Cristian Rico, Johan Rubio, John Agudelo y William Colorado, en una formación que combina corredores de experiencia con una nueva generación que tendrá la oportunidad de medirse durante diez jornadas frente a equipos de Guatemala y distintas estructuras internacionales.

La competencia comenzará este viernes con una extensa primera etapa entre Guastatoya, en El Progreso, y Puerto Barrios, Izabal, sobre 215,4 kilómetros, la jornada más larga de esta edición. El sábado llegará otra fracción de más de 200 kilómetros entre Morales y San Antonio La Paz, antes de una tercera etapa de 196,6 kilómetros entre Antigua Guatemala y Coatepeque.



Jhonatan Chaves se destacó en Guatemala en la Vuelta a Bantrab 2025. (Foto © Federación Guatemalteca de Ciclismo)

La montaña empezará a tener un mayor peso desde la cuarta jornada, con llegada en San Rafael Pie de la Cuesta, antes de afrontar el martes 27 de octubre una de las etapas llamadas a marcar diferencias, con final en el Cerro El Baúl, en Quetzaltenango. El recorrido continuará después hacia San Pedro Sacatepéquez y la zona de Piedra María Tecún, en una sucesión de jornadas en las que la altitud y los ascensos irán seleccionando la clasificación general.

Uno de los puntos determinantes llegará el viernes 30 de octubre con una cronoescalada de 22,6 kilómetros entre San Juan La Laguna y Pamezabal, antes de la penúltima etapa entre Sololá y Ciudad Vieja y el cierre, el domingo 1 de noviembre, sobre el tradicional circuito del Anillo Periférico de Ciudad de Guatemala.

“Es una carrera larga y con etapas muy diferentes. Tenemos jornadas de más de 200 kilómetros, montaña, altura y una cronoescalada que seguramente será importante para la clasificación general. Venimos con un grupo joven, acompañado por corredores con experiencia, y la idea será ir construyendo la carrera día a día y aprovechar las oportunidades que nos ofrezca el recorrido”, señaló el director técnico del equipo morado, Gabriel Jaime Mesa.