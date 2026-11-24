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El Netcompany INEOS se asegura a Brandon Rivera por dos temporadas más
El ciclista zipaquireño Brandon Rivera renovó su contrato con el equipo Netcompany INEOS hasta la temporada 2028, y se mantendrá como fiel escudero de su paisano Egan Bernal. Asimismo, mantendrá un rol clave de apoyo en la alta montaña y en las pruebas por etapas de una semana.
“Estoy muy feliz y orgulloso. Este equipo se ha convertido en mi hogar y me ha ayudado a crecer enormemente como ciclista profesional. Estoy increíblemente agradecido por la confianza que han depositado en mí. Sigo teniendo la misma ilusión y motivación que el primer día, y estoy decidido a darlo todo en cada carrera y contribuir al éxito del equipo” dijo Rivera, en declaraciones recogidas por su equipo.
La escuadra británica también se aseguró la continuidad de un bloque sólido de corredores para la temporada 2027 mediante la renovación de Connor Swift, Sam Watson, Tobias Foss, Axel Laurance, Kim Heiduk y Óscar Rodríguez.
El director de competición Geraint Thomas destacó que estos movimientos estratégicos aportan diversidad y estabilidad al proyecto colectivo de cara al futuro. “Cada uno de estos corredores aporta algo diferente, y todos desempeñarán un papel importante en lo que queremos lograr. Conocen bien el equipo y les motiva lo que estamos construyendo juntos de cara a la próxima temporada y más allá”.
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¡Fin a las especulaciones! Egan Bernal firma un nuevo contrato con el Netcompany Ineos
El equipo británico Netcompany Ineos anunció oficialmente la renovación del contrato del ciclista colombiano Egan Bernal. El corredor de 29 años, campeón del Tour de Francia en 2019 y del Giro de Italia en 2021, continuará defendiendo los colores de la escuadra con la que ha construido sus mayores éxitos en el ciclismo mundial.
A pesar de confirmarse la continuidad del escarabajo, la formación británica optó por no revelar la duración exacta ni los plazos de este nuevo acuerdo. Con esta firma, se despejan las dudas sobre el futuro inmediato del pedalista zipaquireño, asegurando su permanencia en la élite del WorldTour para los próximos desafíos del calendario internacional.
Tras conocerse el anuncio, Bernal destacó el respaldo incondicional que ha recibido de la estructura desde su llegada en 2018, tanto en las victorias como en los momentos más difíciles de su trayectoria. “Este equipo ha sido mi casa desde 2018 y me ha apoyado en los mejores momentos de mi carrera y también en los más duros”, dijo el escarabajo, en declaraciones recogidas por su equipo.
Finalmente, el ganador de dos grandes vueltas dejó claro que afronta esta nueva etapa con ambición renovada tras un necesario descanso. “Tras un parón para recargar, regreso con las ideas claras y con ganas de trabajar en la próxima temporada con el equipo. Sé de lo que soy capaz y aún creo que tengo mucho que dar. Quiero disfrutar corriendo y ayudar a este grupo a conseguir algo especial en las próximas temporadas”, concluyó Bernal.
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Siete equipos y diez ciclistas: el panorama de Colombia para el WorldTour 2027
El ciclismo colombiano ya tiene definida su hoja de ruta para la temporada 2027 en la máxima categoría. Tras un agitado mercado de fichajes, diez escarabajos han asegurado su continuidad en la élite del UCI WorldTour, repartidos estratégicamente en siete de las escuadras más poderosas del pelotón internacional. Aunque la cifra representa una ligera reducción frente a campañas anteriores, el bloque nacional mantiene un alto perfil competitivo, combinando la jerarquía de líderes consolidados con el impulso de jóvenes talentos que buscan abrirse paso en Europa.
El bloque más numeroso vestirá los colores del Netcompany INEOS, escuadra británica que reunirá a Egan Bernal, Brandon Rivera y la reciente incorporación de Harold Tejada, mientras que el Movistar Team respaldará el proceso de Einer Rubio y el joven Diego Pescador. Por su parte, el EF Education – EasyPost contará con doble presencia tricolor tras sumar a Iván Ramiro Sosa junto a Juan Felipe Rodríguez.
La cuota nacional en la primera división se completa con Daniel Felipe Martínez en las filas del Red Bull – BORA – hansgrohe, Santiago Buitrago, quien asumirá un nuevo reto en el NSN Cycling Team, Juan Sebastián Molano, que llega al Lotto Intermarché y Juan Guillermo Martínez, quien seguirá en el Team Picnic PostNL.
Diego Pescador – 21 años (Movistar Team) *Con contrato hasta 2027
Juan Guillermo Martínez – 22 años (Team Picnic PostNL) *Con contrato hasta 2027
Juan Felipe Rodríguez – 23 años (EF Education – EasyPost) *Con contrato hasta 2028
Santiago Buitrago – 27 años (NSN Cycling Team) *Con contrato hasta 2029
Einer Rubio – 28 años (Movistar Team) *Con contrato hasta 2028
Harold Tejada – 29 años (Netcompany INEOS) *Con contrato hasta 2027
Iván Ramiro Sosa – 29 años (EF Education – EasyPost) *Con contrato hasta 2028
Daniel Felipe Martínez – 30 años (Red Bull – BORA – hansgrohe) *Con contrato hasta 2027
Brandon Rivera – 30 años (Netcompany INEOS) *Con contrato hasta 2028
Juan Sebastián Molano – 32 años (Lotto Intermarché) *Con contrato hasta 2028
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Vuelta a Chiriquí 2026: Christofer Jurado gana la contrarreloj y Luis López es el nuevo líder
El experimentado pedalista panameño Christofer Jurado (Servicio Nacional Aeronaval) se impuso en la tercera etapa de la Vuelta a Chiriquí, una contrarreloj individual de 27,5 kilómetros que se disputó en Playa La Barqueta.
El corredor local fue el mejor en la jornada al cronómetro, superando por milésimas al hondureño Luis Fernando López (Manzaté La Seva Scott) y por 11 segundos a su compatriota Franklin Archibold (Senafront), quienes se reportaron 2° y 3°, respectivamente.
En cuanto a la clasificación general, el cubano Douglas Parrado (Rali Store) perdió el liderato con el hondureño Luis Fernando Enrique López (Manzaté La Seva Scott). El podio parcial lo completan los locales Christofer Jurado (Servicio Nacional Aeronaval) y Franklin Archibold (Senafront).
La tradicional prueba panameña, que se desarrolla sin participación de ciclistas colombianos, continuará este miércoles con la disputa de la cuarta etapa, una jornada montañosa de 128,9 kilómetros entre la ciudad de David y el Alto de Jaramillo.
CLASIFICACIONES COMPLETAS