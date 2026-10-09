El Netcompany INEOS rompe el mercado y confirma el fichaje de Harold Tejada para 2027

El mercado del ciclismo se sacude con un movimiento estratégico de cara al futuro. La escuadra británica Netcompany INEOS confirmó oficialmente que el pedalista huilense Harold Tejada se incorporará a sus filas a partir de la temporada 2027. A sus 29 años, el escarabajo asume el mayor reto de su carrera profesional al sumarse a una de las estructuras más poderosas y laureadas del pelotón mundial, con el firme objetivo de potenciar el bloque del equipo en las exigentes vueltas por etapas del calendario internacional.

Tejada desembarca en el conjunto británico respaldado por una amplia experiencia en el WorldTour y tras firmar una de sus mejores campañas en la élite mundial. Entre sus logros más recientes y destacados sobresale una brillante victoria de etapa en la prestigiosa París-Niza, un meritorio cuarto lugar en la clasificación general del UAE Tour y una sólida décima posición en la clasificación general de la Vuelta a España, resultados que ratifican su madurez deportiva y su excelente condición en la alta montaña.

El ciclista oriundo de Pitalito, Huila, no ocultó su felicidad por este crucial paso en su trayectoria. “Estoy muy ilusionado con esta nueva etapa en Netcompany. Desde que empecé en el ciclismo, siempre he visto a este equipo como un referente en este deporte. Recuerdo ver con gran admiración a corredores como Bradley Wiggins, Chris Froome, Geraint Thomas, Egan Bernal, Rigoberto Urán y Sergio Henao. Es un equipo con una historia increíble. Formar parte de esa historia es una oportunidad especial y una gran motivación para seguir dando lo mejor de mí”, manifestó el escarabajo colombiano.

Además de evocar la grandeza histórica de su nueva escuadra, el huilense aprovechó la oportunidad para expresar su gratitud con las directivas por abrirle las puertas de la formación de cara a las próximas temporadas. “Estoy agradecido por la confianza que el equipo ha depositado en mí. Tengo muchas ganas de seguir creciendo como ciclista, aprender de quienes me rodean y trabajar cada día para ayudar a conseguir nuestros objetivos. Estoy preparado para darlo todo”, agregó con determinación Tejada.

La llegada del colombiano también fue celebrada desde la cúpula del Netcompany INEOS. Geraint Thomas, en su rol como director de competición de la escuadra, resaltó las virtudes técnicas y humanas del nuevo fichaje, valorando el salto de calidad que representa para la nómina. “Harold es un escalador fuerte, sólido y con mucha experiencia. Ha estado de forma constante entre los mejores durante los últimos años y será un gran apoyo para nuestros líderes de la general», afirmó el exciclista británico.

Finalmente, Thomas enfatizó el impacto estratégico que tendrá el pedalista colombiano dentro de los planes de competencia del equipo para las grandes citas del ciclismo. «Refuerza nuestro bloque de escaladores y nos da más opciones en la montaña, por lo que será una incorporación muy valiosa para la plantilla. Estamos muy ilusionados por empezar a trabajar con él”, concluyó el director, sellando así una alianza que promete grandes emociones para la afición colombiana a partir de 2027.