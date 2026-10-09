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El Netcompany INEOS rompe el mercado y confirma el fichaje de Harold Tejada para 2027

Publicado

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El huilense Harold Tejada deja las filas del XDS Astana y reforzará al Netcompany INEOS para la temporada 2027. (Foto © XDS Astana)
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Erika Botero se coronó campeona de la Clásica de El Carmen de Viboral; Diana Peñuela sumó tres victorias

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La antioqueña Erika Botero se consagró campeona de la Clásica El Carmen de Viboral 2026. (Foto Anderson Bonilla © RMC)
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José Misael Urián sigue liderando la sexagésima tercera edición de la Vuelta a Venezuela

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9 octubre, 2026

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El boyacense José Misael Urián mantuvo el liderato de la Vuelta a Venezuela 2026. (Foto © Prensa Vuelta a Venezuela)
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El Giro de Lombardía busca al sucesor de Tadej Pogacar; nueve colombianos por la hazaña

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9 octubre, 2026

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El esloveno Tadej Pogacar ganó las últimas cinco ediciones del Giro de Lombardía. (Foto Il Lombardía © UAE)
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