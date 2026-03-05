El Movistar Team designa a Diego Pescador como uno de sus líderes para la Strade Bianche 2026

Germán Darío Gómez en la defensa de su prestigio

Regresó de Italia el joven ciclista santandereano luego de reunirse con el abogado que tiene a su cargo la defensa ante un examen analítico adverso que ha llevado a la UCI a suspender temporalmente su participación con el equipo Polti al que pertenece. Gómez ha presentado todos los documentos, certificados y pruebas necesarias con las cuales asume su defensa y espera la fecha en la cual va a comparecer ante la máxima rectora del ciclismo mundial en Suiza.

Mauricio Vargas, jefe de misión para Juegos Centroamericanos

El expresidente de la Federación Colombiana de Ciclismo y miembro actual del COC será el jefe de misión para la delegación de nuestro país en los próximos Juegos Centroamericanos y del Caribe del 24 de Julio al 8 de agosto en República Dominicana. Como dirigente de vasta experiencia nacional e internacional Vargas sabrá cumplir acertadamente con la responsabilidad que este cargo implica.

Montería lista para Panamericanos de Ruta con presencia de presidente de UCI

Como un bálsamo ante la desolación causada por la temporada de lluvias ha sido calificada la realización del torneo panamericano de ruta que viene del 16 al 22 de marzo. Hasta la fecha se han inscrito participantes de 27 países y se confirma la presencia por primera vez en Colombia, de David Lappartient, presidente de la máxima rectora del ciclismo mundial.

Próximos compromisos del ciclismo nacional

Una vez terminada la Vuelta al Tolima y los Campeonatos Panamericanos de Ruta, el ciclismo colombiano se prepara para afrontar la Clásica de Riongero, una competencia que se disputará del 12 al 14 de marzo para luego afrontar otro compromiso de talla internacional (Juegos Suramericanos de la Juventud en Panamá del 22 de marzo al 4 de abril) y en el calendario nacional viene la Vuelta al Valle del 24 al 28 de marzo donde volverán a encontrarse los mejores corredores y equipos del lote nacional.

Sigue la racha de lesiones en el lote internacional

A la lista de importantes ciclistas del lote World Tour y Pro-Continental que se han visto obligados al retiro temporal, operaciones y hospitalizaciones, se siguen agregando nombres como los de Tim Wellens (Fractura de clavícula), Stefan Kung y Ben Swift hombres claves dentro de sus equipos Tudor e Ineos respectivamente, lo que trae consigo su ausencia en las carreras que se avecinan y obliga a cambios en las alineaciones de las escuadras a las que pertenecen.

Faltan 200 días para el Mundial de ruta en Montreal 2026

Todo se encuentra listo en esta ciudad para la realización del Campeonato Mundial de ruta del 20 al 27 de septiembre en el que se van a disputar 13 títulos por parte de 1000 ciclistas, hombres y mujeres de todo el mundo en las categorías élite, sub-23 y junior. Los trazados incluyen la prueba de gran fondo en ruta para la elite masculina con 273 kilómetros, 180 para las damas y aparte de los 39,2 km de CRI para los astros del reloj en ambas ramas. Montreal ya fue sede de un mundial en 1974 con el famoso circuito de Mont Royal que también será escenario este año y luego realizó las pruebas de ruta y pista correspondientes a los Juegos Olímpicos de 1976.

El mundial 2028 en Abu Dabi destinado a los velocistas

Siguiendo con los campeonatos mundiales de ciclismo en ruta, el correspondiente al 2028 que tiene como sede a Abu Dabi será totalmente destinado a los velocistas puros de acuerdo con su planimetría. Los organizadores han desmentido cualquier posibilidad de “construir una montaña” que favorezca los intereses del astro Tadej Pogacar, capitán del equipo local UAE. Los dos últimos mundiales para velocistas fueron los del 2011 en Copenhague donde ganó Mark Cavendish y el de 2016 en Doha en el cual resultó vencedor Peter Sagan.