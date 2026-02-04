El Movistar confía en su avanzada colombiana para la gira por Omán

La temporada de competiciones continúa para el equipo español Movistar, que esta semana inicia una gira por Omán, el país del sureste de la Península Arábiga y en la que estarán los tres colombianos de la escuadra telefónica.

Nairo Quintana, Diego Pescador y Einer Rubio, quien arranca oficialmente su temporada 2026, estarán liderando el equipo que competirá en la Muscat Classic y el Tour de Omán. La plantilla la completan: el eritreo Natnael Tesfazion, el italiano Mattia Proietti y los españoles Iván García Cortina y Roger Adriá.

Seis días y dos carreras en Omán

La cuarta edición de la Muscat Classic abrirá la competición el viernes sobre un trazado ondulado en su parte final, encadenando seis pequeñas subidas antes de la llegada en Al-Bustan.

Sin descanso, el Tour de Omán partirá el sábado con una primera etapa para velocistas, que no volverán a disponer de un final propicio hasta la cuarta jornada. Domingo y lunes se vivirán dos finales en repecho, si bien la general debería resolverse el último día en la ya conocida subida a Green Mountain, con casi 6 kilómetros de ascenso a una pendiente media superior al 10%.