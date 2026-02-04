Ruta
El Movistar confía en su avanzada colombiana para la gira por Omán
La temporada de competiciones continúa para el equipo español Movistar, que esta semana inicia una gira por Omán, el país del sureste de la Península Arábiga y en la que estarán los tres colombianos de la escuadra telefónica.
Nairo Quintana, Diego Pescador y Einer Rubio, quien arranca oficialmente su temporada 2026, estarán liderando el equipo que competirá en la Muscat Classic y el Tour de Omán. La plantilla la completan: el eritreo Natnael Tesfazion, el italiano Mattia Proietti y los españoles Iván García Cortina y Roger Adriá.
Seis días y dos carreras en Omán
La cuarta edición de la Muscat Classic abrirá la competición el viernes sobre un trazado ondulado en su parte final, encadenando seis pequeñas subidas antes de la llegada en Al-Bustan.
Sin descanso, el Tour de Omán partirá el sábado con una primera etapa para velocistas, que no volverán a disponer de un final propicio hasta la cuarta jornada. Domingo y lunes se vivirán dos finales en repecho, si bien la general debería resolverse el último día en la ya conocida subida a Green Mountain, con casi 6 kilómetros de ascenso a una pendiente media superior al 10%.
Biniam Girmay impone la ley del más rápido en la jornada inaugural de la Vuelta a la Comunidad Valenciana
En un final a pura velocidad, Biniam Girmay (NSN Cycling Team) ganó en el inicio de Vuelta a la Comunidad Valenciana 2026. El africano, quien era un claro favorito para llevarse el triunfo, fue el más rápido al sprint de un reducido pelotón, luego de una fracción llana de 160 kilómetros con salida en Segorbe y llegada a Torreblanca.
El sprinter eritreo, que asumió el liderato de la carrera, derrotó en el embalaje al belga Arne Marit (Red Bull – BORA – hansgrohe) y al italiano Giovanni Lonardi (Team Polti VisitMalta), quienes llegaron 2° y 3°, respectivamente.
En cuanto a los suramericanos en competencia, el mejor fue el ecuatoriano Jonathan Caicedo (Petrolike) en el puesto 19° con el mismo tiempo del ganador, mientras que único colombiano, Alejandro Callejas (Petrolike), ingresó en la casilla 106° a más de 8 minutos de Girmay.
La primera escapada de la carrera española la animaron el polaco Danny van der Tuuk (Euskaltel – Euskadi), el español Diego Pablo Sevilla (Team Polti VisitMalta), el luxemburgués Mats Wenzel (Equipo Kern Pharma) y el británico Adam Lewis (APS Pro Cycling by Team Cadence Cyclery), pero sobre el final todos fueron neutralizados por el grupo de favoritos.
La ronda valenciana continuará este jueves con la segunda etapa, una contrarreloj de 17 kilómetros con salida en Carlet y final en Alginet, donde el belga Remco Evenepoel parte como máximo favorito.
Volta Comunitat Valenciana (2.Pro)
Resultados Etapa 1 | Segorbe – Torreblanca (160 km)
|1
|Girmay Biniam
|NSN Cycling Team
|3:25:41
|2
|Marit Arne
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|m.t.
|3
|Lonardi Giovanni
|Team Polti VisitMalta
|m.t.
|4
|Bévort Carl-Frederik
|Uno-X Mobility
|m.t.
|5
|Vlasov Aleksandr
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|m.t.
|6
|Bruttomesso Alberto
|Bahrain – Victorious
|m.t.
|7
|Nencini Tommaso
|Solution Tech NIPPO Rali
|m.t.
|8
|Retegi Mikel
|Equipo Kern Pharma
|m.t.
|9
|Van Gestel Dries
|Soudal Quick-Step
|m.t.
|10
|Alleno Clément
|Burgos Burpellet BH
|m.t.
|11
|Turner Ben
|INEOS Grenadiers
|m.t.
|12
|Vacek Mathias
|Lidl – Trek
|m.t.
|13
|Vermeersch Florian
|UAE Team Emirates – XRG
|m.t.
|19
|Jonathan Caicedo
|Petrolike
|m.t.
|106
|Alejandro Callejas
|Petrolike
|8:50
Tom Crabbe da la sorpresa y sale victorioso en el inicio de la Étoile de Bessèges
En un final lleno de emociones, Tom Crabbe (Team Flanders – Baloise) dio la sorpresa y ganó la jornada inaugural de la Etoile de Bessèges 2026. El corredor belga de 20 años fue el más fuerte en el último repecho, tras recorrer 150,1 kilómetros por los alrededores de la población francesa de Bellegarde, situada en el departamento de Gard (región Occitania).
El joven europeo cruzó la línea de meta de primero y asumió el liderato de la carrera francesa, que no cuenta con participación colombiana. En la segunda posición entró el eslovaco Lukáš Kubiš (Unibet Rose Rockets) y tercero llegó el galo Clément Izquierdo (Cofidis).
La primera escapada de la ronda gala la protagonizaron el belga Victor Vercouillie (Team Flanders – Baloise), el francés Léandre Huck (Van Rysel Roubaix) el finlandés Jaakko Hänninen
(Nice Métropole Côte d’Azury) y el suizo Nils Aebersold (Elite Fondations Cycling Team), pero sobre el final todos fueron neutralizados por el pelotón.
Este jueves 5 de febrero se disputará la segunda etapa de la 56ª edición de la Étoile de Bessèges, una jornada ondulada con 162,8 kilómetros entre las localidades de Saint-Gilles y Domessargues, que contará en su trayecto con tres puertos categorizados.
Etoile de Bessèges – Tour du Gard (2.1)
Resultados Etapa 1 | Bellegarde – Bellegarde (150,1 km)
|1
|Tom Crabbe
|Team Flanders – Baloise
|3:16:04
|2
|Lukáš Kubiš
|Unibet Rose Rockets
|m.t.
|3
|Clément Izquierdo
|Cofidis
|0:02
|4
|Maxime Decomble
|Groupama – FDJ United
|0:02
|5
|Paul Lapeira
|Decathlon CMA CGM Team
|0:02
|6
|Sandy Dujardin
|TotalEnergies
|0:02
|7
|Léandre Lozouet
|CIC Pro Cycling Academy
|0:02
|8
|Louis Hardouin
|Van Rysel Roubaix
|0:02
|9
|Matys Grisel
|Lotto Intermarché
|0:02
|10
|Joppe Heremans
|Van Rysel Roubaix
|0:02
“Vamos sin miedo a ningún rival y darla toda”: Rodrigo Contreras antes de encarar los nacionales de ruta
El formidable rutero cundinamarqués Rodrigo Contreras habló con la Revista Mundo Ciclístico sobre lo que será su tercera temporada con el NU Colombia y de lo que viene para él en el Campeonato Nacional de ruta, que tendrá como epicentro a Cundinamarca.
“La verdad que muy contento, muy motivado, se ha consolidado un gran equipo, con mucha ilusión de hacerlo bien en los Campeonatos Nacionales. En lo personal, la contrarreloj es un objetivo importante y en la ruta tenemos corredores fuertes que ya han ganado como Sergio Luis Henao y Óscar Quiroz, tenemos muchas cartas sobre la mesa para dar un bonito espectáculo” dijo Contreras.
El jefe de filas del conjunto morado, que cumple su tercera temporada en el equipo de Raúl y Gabriel Jaime Mesa, espera comportarse como un verdadero campeón, así como lo hiciera en 2024 en el Tour Colombia, donde venció a los World Tour y compañía.
“Obviamente Egan y Brandon son rivales fuertes, pero digamos que nada que no podamos enfrentar. Las sensaciones son buenas siempre con la mentalidad positiva y de ser el número uno, vamos sin miedo a ningún rival y darla toda como es nuestra característica”, añadió el nacido en Villapinzón, Cundinamarca, hace 31 años.
Por último, Contreras no desaprovechó la oportunidad para mencionar la experiencia que adquirió en el ciclismo europeo y las grandes diferencias que existen con el ciclismo nacional a la hora de afrontar las extensos ascensos.
“De correr en Europa a compararlo con lo que se hace en nuestro país es bastante diferente, para correr aquí en Colombia sí o sí tenemos que estar delgados para subir, en Europa los puertos son muy explosivos y con dos o tres kilos más lo pasamos sin problemas, pero aquí no, para ganar hay que saber escalar, ser delgado y con mucha fuerza en las piernas”, concluyó el pedalista del Nu Colombia.