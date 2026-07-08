Ultímas Notícias
El Ministerio del Deporte rendirá cuentas
La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2025-2026 del Ministerio del Deporte será el resultado de un proceso de diálogo construido junto a la ciudadanía durante los últimos meses. Para ello, la entidad desarrolló ejercicios participativos que permitieron recoger propuestas, inquietudes y expectativas de la ciudadanía y de los actores del Sistema Nacional del Deporte.
El proceso comenzó con un recorrido por las regiones, donde se escuchó a beneficiarios, dirigentes deportivos, líderes comunitarios y representantes de los organismos deportivos para conocer cómo evalúan la gestión institucional y cuáles son las principales necesidades en sus territorios.
A estas jornadas se sumaron dos consultas ciudadanas virtuales que ampliaron la participación. La primera, orientada a priorizar los temas que serán abordados durante la audiencia pública, que estuvo abierta entre el 22 de abril y el 13 de mayo de 2026. Resultado de este ejercicio, se seleccionaron como asuntos prioritarios la capacitación en administración deportiva, el cumplimiento de las metas del Plan Nacional de Desarrollo, los proyectos de infraestructura, la gestión contractual y la ejecución presupuestal. Los resultados fueron consolidados en un informe que se encuentra publicado en el sitio oficial del ministerio y que fue socializado con la ciudadanía.
Posteriormente, entre el 11 de junio y el 3 de julio de 2026, se puso a consideración de la ciudadanía el Informe de Rendición de Cuentas 2025-2026. En esta consulta han participado ciudadanos de 20 departamentos y Bogotá, quienes presentaron observaciones, preguntas y comentarios sobre el documento.
El balance incluirá avances en alto rendimiento, talento y reserva deportiva, deporte escolar, deporte social comunitario, actividad física, recreación e infraestructura deportiva y recreativa, así como las acciones desarrolladas para fortalecer los organismos deportivos y la atención a mujeres, víctimas del conflicto, comunidades indígenas y afrodescendientes, además de los resultados en gestión presupuestal.
Con este ejercicio, se busca que la rendición de cuentas vaya más allá de la presentación de cifras. La audiencia será un espacio para responder a las inquietudes de la ciudadanía, compartir los resultados de la gestión y fortalecer el diálogo con quienes hacen parte del deporte en los territorios.
La audiencia pública de rendición de cuentas se realizará el próximo 23 de julio de 2026, a las 11:00 a.m. y será transmitida a través de las redes sociales de la entidad.
*Con Información Prensa Mindeporte
Ruta
Tour de Francia: Olav Kooij se queda con la quinta etapa en el primer duelo de sprinters
En un final a pura velocidad, el neerlandés Olav Kooij (Decathlon CMA CGM Team) se mostró como el más rápido en el sprint colectivo y se quedó con la quinta etapa del Tour de Francia 2026, disputada entre las localidades de Lannemezan y Pau, con 158,3 kilómetros de recorrido.
El velocista de Países Bajos superó holgadamente al alemán Max Kanter (XDS Astana Team) y al belga Tim Merlier (Soudal Quick-Step), quienes entraron 2° y 3°, respectivamente. El mejor colombiano de la jornada fue Fernando Gaviria (Caja Rural-Seguros RGA) en la posición 17° con el mismo tiempo del ganador.
En cuanto a la clasificación general, no se presentaron cambios sustanciales y el noruego Torstein Træen (Uno-X Mobility) se mantuvo al comando con el estadounidense Sean Quinn (EF Education – EasyPost) escoltándolo a 28 segundos. El podio provisional lo completa el checo Mathias Vacek (Lidl – Trek) a 3:50.
Recién lanzada la carrera varios hombres lo intentaron, entre los grandes protagonistas del día estuvo el francés Baptiste Veistroffer (Lotto Intermarché), quien luchó por llegar en solitario a la meta, pero a 14 kilómetros para la llegada el puntero fue capturado por el pelotón.
En el tramo final de la etapa los hombres rápidos empezaron a vigilarse, y todo se definió al sprint donde el neerlandés Olav Kooij (Decathlon CMA CGM Team), apareció en los últimos metros para llevarse la victoria.
La ‘Grand Bouclé’ continuará este jueves con la disputa de la sexta etapa, una jornada montañosa de 186,2 kilómetros con salida en Pau y llegada a Gavarnie-Gèdre, que incluye cinco puertos categorizados y un final en alto.
Tour de Francia (2.UWT)
Resultados Etapa 5 | Lannemezan – Pau (158,3 km)
|17
|Fernando Gaviria
|Caja Rural – Seguros RGA
|m.t.
|42
|Sergio Higuita
|XDS Astana Team
|0:14
|44
|Egan Bernal
|Netcompany INEOS
|0:14
|45
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|0:14
|70
|Einer Rubio
|Movistar Team
|0:14
Clasificación General Individual
|22
|Sergio Higuita
|XDS Astana Team
|11:16
|26
|Egan Bernal
|Netcompany INEOS
|12:08
|28
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|12:31
|73
|Einer Rubio
|Movistar Team
|38:30
|163
|Fernando Gaviria
|Caja Rural – Seguros RGA
|1:11:00
Ultímas Notícias
Episodio 5: Tour de Francia 2026 Etapa 4. Mads Pedersen gana y Torstein Træen nuevo líder.
En este episodio del mundo ciclistico : ¡El Tour de Francia 2026 volvió a sorprender!
Una escapada cambió por completo el desarrollo de la cuarta etapa. Mads Pedersen levantó los brazos en Foix y Torstein Træen aprovechó la jornada para convertirse en el nuevo líder de la clasificación general.
Ruta
“Teníamos claro que íbamos a apostar todo por Fernando Gaviria”: José Miguel Fernández tras el quinto capítulo del Tour
Etapa de ideas claras y un solo objetivo para el Caja Rural-Seguros RGA en el quinto capítulo del Tour de Francia 2026: que Fernando Gaviria peleará frente a los mejores velocistas del pelotón en el previsible sprint masivo de Pau.
“En el inicio de la etapa teníamos claro que íbamos a apostar todo por Gaviria. Hemos decidido no meter a nadie en la fuga para que se sintiera arropado y que todo el mundo estuviera con él todo lo posible. El equipo ha estado muy bien durante todo el día, siempre cerca”, dijo José Miguel Fernández, director deportivo del equipo español.
Al final, una caída cerca de los últimos 5 kilómetros, que afectó a Stefano Oldani y Alex Molenaar, trastocó todos los planes, ya que ambos debían proteger y situar al colombiano en una parte final muy técnica por las calles de Pau, donde resultaba de vital importancia contar con la ayuda de otros compañeros.
Aunque el sprinter antioqueño salvó el incidente, la baza de la formación española para las llegadas masivas se quedó sin la ayuda de sus compañeros en los kilómetros finales y no pudo remontar posiciones, terminando en la casilla 17º en el embalaje.
*Con Información Prensa Caja Rural-Seguros RGA