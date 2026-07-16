El Ministerio del Deporte le sigue apostando al talento y al futuro del deporte colombiano

La continuidad es fundamental en cualquier proceso. Y esa es la que ha garantizado el futuro del deporte colombiano. Con una inversión de $15.500 millones entre 2025 y 2026, se ha afianzado la Escuela de Talentos, que identifica, forma y proyecta a niños, niñas y adolescentes con condiciones para el alto rendimiento deportivo en el sector olímpico y paralímpico.

Y para que el impacto sea aún mayor, este programa del Ministerio del Deporte llega a los 32 departamentos del territorio nacional. En la presente vigencia, son 127 escuelas que desarrollan las habilidades deportivas de la población, entre los 6 y 17 años, como estrategia para consolidar la reserva deportiva.



El doble medallista olímpico Carlos Ramírez, en el encuentro nacional de escuelas de talento de BMX. (Foto © Prensa Mindeporte)

Con 2.376 beneficiarios en toda Colombia, el futuro de nuestro deporte crece y se fortalece. En dicho propósito, también se retomó el Programa Avanzado de Desarrollo (PAD), con una inversión de $1.000 millones para cinco deportes priorizados: atletismo; ciclismo pista; levantamiento de pesas; gimnasia artística y tiro con arco.

Esa inversión se verá en los futuros podios, aunque el apoyo al alto rendimiento del Ministerio ya también se refleja en resultados. Casi 600 medallas en los Parapanamericanos Juveniles de Chile, los Sordolímpicos de Tokio, los Bolivarianos de Perú, los Suramericanos Juveniles de Panamá y los Parasuramericanos de Valledupar impulsan de cara a los ciclos hacia Los Angeles 2028.

Son los resultados los que llevan a los deportistas a ser parte del programa Atleta Excelencia. En el último año, 500 en promedio, hacen parte él y cuentan así con un estímulo económico mensual y el apoyo integral para su preparación, como el acompañamiento del Centro de Ciencias del Deporte, que en 2026, con una inversión de $3.500 millones, tendrá 22.500 atenciones para los atletas y para atletas.

Este año, el camino hacia los Olímpicos tiene dos citas clave: los XXV Centroamericanos de Santo Domingo (julio 24 a agosto 8) y los XIII Suramericanos de Santa Fe (Argentina, septiembre 12 al 26).



El Ministerio del Deporte le brinda apoyo a los para ateltas. (Foto © FCC)

Grandes retos para nuestros atletas y para atletas, quienes también tienen la oportunidad de competir al más alto nivel gracias a los eventos internacionales que el Ministerio del Deporte ha apoyado este año para su realización en Colombia, con una inversión de $18.000 millones para 13 certámenes.

Entre 2025 y 2026 se han destinado $29.200 millones en 45 eventos, con los cuales se consolida al país como referente, lo cual además de dinamizar la economía nacional, aporta al desarrollo de los deportistas por su alto nivel competivivo, además de fomentar el posicionamiento y masificación del deporte en nuestra nación.

Y para remarcar que el presente importa, pero el futuro aún más, los Juegos Nacionales y Paranacionales Córdoba y Sucre 2027 avanzan. Ya se han destinado $167.287 millones para su organización e infraestructura. Y lo mejor, se firmó desde octubre pasado el documento CONPES que asegura los compromisos presupuestales y las vigencias futuras para garantizar la sostenibilidad financiera del proyecto.