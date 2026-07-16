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El Ministerio del Deporte le sigue apostando al talento y al futuro del deporte colombiano

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Hace 1 hora

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Encuentro Nacional de Escuelas de Talento de BMX que se llevó a cabo en la pista Carlos Ramírez de Bogotá. (Foto © Prensa Mindeporte)
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