Connect with us

Ruta

El joven escarabajo Martín Santiago Herreño cumplirá su primera participación en la Coppi y Bartali

Publicado

Hace 7 mins

el

Martín Santiago Herreño correrá por primera vez la Semana Internacional Coppi y Bartali. (Foto © Bardiani-CSF 7 Saber)
Temas relacionados:
Anuncio

Ruta

Pierre Barbier, primer líder del Tour de Tailandia tras ganar la jornada inaugural; Eduardo Sepúlveda llega en el pelotón

Publicado

Hace 1 hora

el

24 marzo, 2026

Por

El francés Pierre Barbier, en el podio como primer líder del Tour de Tailandia 2026. (Foto © Tour of Thailand)
Seguir leyendo

Ruta

Vuelta al Valle Paraíso de Todos 2026: los equipos desfilaron por el Teatro Guillermo Barney Materón

Publicado

Hace 10 horas

el

23 marzo, 2026

Por

El Teatro Guillermo Barney Materón, escenario de la presentación de equipos de la Vuelta al Valle 2026. (Foto © Prensa Liga de Ciclismo del Valle)
Seguir leyendo

Ruta

Dorian Godon gana la jornada inaugural de la Volta a Catalunya con Thomas Silva 4°

Publicado

Hace 11 horas

el

23 marzo, 2026

Por

El francés Dorian Godon ganó la primera etapa de la Volta a Catalunya 2026. (Foto © Volta a Catalunya)
Seguir leyendo
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Todos los derechos reservados © 2007-2020 Mundo Ciclístico SAS.
Calle 79 No. 18-34 Of. 602
Tel: (+57) 1 9370461
Email: mundociclistico@gmail.com
Bogotá, Colombia, Sur América.