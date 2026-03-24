Ruta
El joven escarabajo Martín Santiago Herreño cumplirá su primera participación en la Coppi y Bartali
El ciclista formado en las huestes del Club de Canapro, Martín Santiago Herreño, estará por primera vez en la Semana Internacional Coppi y Bartali, una tradicional competencia italiana que hace parte del calendario UCI Europa Tour.
El joven corredor bogotano, que integra las filas del equipo italiano Bardiani-CSF 7 Saber, viene de participar en la Milano-Torino, en la que terminó en la casilla 55° a 3:08 del ganador, el británico Thomas Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team).
El colombiano de 19 años, que corrió el campeonato nacional de ruta sin mucha figuración, viene mostrando una leve mejoría en su rendimiento. Herreño ya ha participado en tres competencias europeas este año, siendo su mejor resultado en el Trofeo Laigueglia, ubicándose en el puesto 44° a más de 4 minutos de sus compatriota Santiago Buitrago, ganador de la prueba.
Para esta carrera al pedalista nacional lo acompañarán el chileno Vicente Rojas, y los italianos Luca Paletti, Luca Covili, Luca Colnaghi, Manuele Tarozzi y Filippo Turconi.
Ruta
Pierre Barbier, primer líder del Tour de Tailandia tras ganar la jornada inaugural; Eduardo Sepúlveda llega en el pelotón
El pedalista francés Pierre Barbier (Terengganu Cycling Team) salió victorioso en la primera etapa del Tour de Tailandia, en un recorrido de 108,6 kilómetros por los alrededores de la ciudad fronteriza de Nong Khai.
El corredor galo, que alcanzó su segunda victoria de la temporada, superó en el embalaje al danés Alexander Salby (Li Ning Star) y al estonio Oskar Nisu (China Anta – Mentech Cycling Team), quienes entraron 2° y 3°, respectivamente.
El único pedalista suramericano en competencia, el argentino Eduardo Sepúlveda (Li Ning Star) ingresó en el pelotón en la casilla 58° con el mismo tiempo del ganador.
La carrera tailandesa continuará este miércoles con la segunda etapa, que llevará a los pedalistas de Phon Phisai hasta Nong Khai a lo largo de 150,2 kilómetros, en una jornada totalmente llana.
The Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Cup Tour of Thailand (2.1)
Resultados Etapa 1 | Nong Khai – Nong Khai (108,6 km)
|1
|Pierre Barbier
|Terengganu Cycling Team
|2:20:32
|2
|Alexander Salby
|Li Ning Star
|m.t.
|3
|Oskar Nisu
|China Anta – Mentech Cycling Team
|m.t.
|4
|Jesper Rasch
|China Anta – Mentech Cycling Team
|m.t.
|5
|Eduard Michael Grosu
|Fnix-SCOM-Hengxiang Cycling Team
|m.t.
|6
|Nicholas Kergozou
|St George Continental Cycling Team
|m.t.
|7
|Athit Poulard
|Roojai Insurance Winspace
|m.t.
|8
|Nati Samansanti
|Grant Thornton Cycling Team
|m.t.
|9
|Mihkel Räim
|Quick Pro Team
|m.t.
|10
|Izzat Hilmi Halil
|Malaysia Pro Cycling
|m.t.
|58
|Eduardo Sepúlveda *Argentina
|Li Ning Star
|m.t.
Ruta
Vuelta al Valle Paraíso de Todos 2026: los equipos desfilaron por el Teatro Guillermo Barney Materón
La Vuelta al Valle Paraíso de Todos 2026 tuvo su presentación oficial con la puesta en escena de los equipos y la nueva indumentaria del ciclismo vallecaucano para la temporada.
La Villa de las Palmas recibió a los equipos que desde mañana participarán en la competencia, mientras que el Teatro Guillermo Barney Materón fue el escenario de las actividades previas, donde desfilaron uno a uno los equipos que harán parte de la edición 2026.
Para esta versión se confirmó la participación de 127 corredores hombres de 17 equipos y 44 corredoras pertenecientes a 8 escuadras femeninas, quienes comenzarán la fiesta del ciclismo desde mañana con la primera etapa de la vuelta.
El acto contó con la presencia de representantes de diferentes entidades, entre ellos la gerente de Indervalle, Ana Milena Orozco; el director del IMDER Palmira, Educleiser Valencia; Martha Isabel Ramírez, gerente de Rentas del departamento; Juan David Tamayo, director de la Vuelta al Valle; Jarlinson Pantano, presidente de la Liga de Ciclismo del Valle; Andrés Cuervo, concejal de Palmira, y Juan Pablo Coral, representante del nuevo patrocinador Corazón de Caña.
Durante la jornada también se realizó la presentación oficial de la nueva piel del ciclismo vallecaucano para esta temporada, así como las camisetas que se entregarán durante la competencia en las modalidades de líder general, ganador de etapa, montaña, sprints, sub-23, mejor vallecaucano y la camisa de excelencia.
Entre los equipos participantes se destacan las escuadras Nu Colombia, Sistecrédito GW Erco, Fuerzas Armadas, dos fromaciones ecuatorianas y la presencia de conjuntos vallecaucanos como Funrv, Pro Strong Cycling y las selecciones rojiblancas tanto en hombres como en damas.
La competencia comenzará mañana con una etapa de 138,4 kilómetros, con salida desde Candelaria, paso hacia El Cerrito y final con circuito nuevamente en Candelaria.
LISTA DE INSCRITOS
*Con Información Prensa Liga de Ciclismo del Valle
Ruta
Dorian Godon gana la jornada inaugural de la Volta a Catalunya con Thomas Silva 4°
En final muy movido, Dorian Godon (Ineos Grenadiers) ganó de forma espectacular la etapa inaugural de la Volta a Catalunya 2026, desarrollada sobre 172,7 kilómetros por los alrededores de la ciudad de Sant Feliu de Guíxols, como ya es costumbre.
El británico fue el más rápido en la definición, derrotando por poco al belga Remco Evenepoel (Red Bull – BORA – hansgrohe) y al británico Thomas Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team), mientras que el uruguayo Thomas Silva (XDS Astana Team) entró en la 4° posición, siendo el mejor suramericano de la jornada.
En cuanto a los colombianos, Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious) y Nairo Quintana (Movistar Team) ingresaron en el lote con el mismo tiempo del ganador. Por otro lado, Iván Ramiro Sosa (Equipo Kern Pharma), Einer Rubio (Movistar Team) y Samuel Flórez (Modern Adventure Pro Cycling) perdieron tiempo.
La fuga del día la animaron el francés Baptiste Veistroffer (Lotto-Intermarché), el neozelandés Josh Burnett (Burgos Burpellet BH), el estadounidense Tyler Stites (Modern Adventure Pro Cycling) y los españoles Hugo Aznar (Equipo Kern Pharma), Unai Aznar (Euskaltel Euskadi Team).
Los escapados resistieron hasta que el pelotón inició la persecución de forma juiciosa lo que ocasionó que la fuga fuera neutralizada kilómetros más adelante. El tramo final transcurrió con el grupo de favoritos sin muchos sobresaltos, todos pensando en la definición.
La ronda catalana continuará este martes con la segunda etapa, una jornada ondulada de 167,4 kilómetros entre Figueres y Banyoles que incluye un paso montañoso de tercera categoría.
Volta Ciclista a Catalunya (2.UWT)
Resultados Etapa 1 | Sant Feliu de Guíxols – Sant Feliu de Guíxols (172,7 km)
|1
|Dorian Godon
|INEOS Grenadiers
|4:01:09
|2
|Remco Evenepoel
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|m.t.
|3
|Thomas Pidcock
|Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team
|m.t.
|4
|Thomas Silva
|XDS Astana Team
|m.t.
|5
|Simone Gualdi
|Lotto Intermarché
|m.t.
|6
|Lenny Martínez
|Bahrain – Victorious
|m.t.
|7
|Andrea Raccagni
|Soudal Quick-Step
|m.t.
|8
|Henri Uhlig
|Alpecin-Premier Tech
|m.t.
|9
|Oscar Onley
|INEOS Grenadiers
|m.t.
|10
|Antoine L’Hote
|Decathlon CMA CGM Team
|m.t.
|31
|Santiago Buitrago
|Bahrain – Victorious
|m.t.
|56
|Nairo Quintana
|Movistar Team
|m.t.
|83
|Iván Ramiro Sosa
|Equipo Kern Pharma
|1:25
|131
|Einer Rubio
|Movistar Team
|6:29
|151
|Samuel Flórez
|Modern Adventure Pro Cycling
|10:20