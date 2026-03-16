Ruta
El Ineos de Egan Bernal estrenaría nuevo patrocinador ¿Vingegaard sería parte del acuerdo con Netcompany?
El equipo Ineos Grenadiers, donde militan los colombianos Egan Bernal y Brandon Rivera, estaría muy cerca de abrir una nueva etapa en su historia con la llegada de un nuevo patrocinador principal. Según reportes de la prensa internacional, la escuadra británica habría acordado un vínculo de cinco años con la firma danesa Netcompany, en una operación valorada en 20 millones de euros por temporada.
De confirmarse el acuerdo, la estructura dejaría de competir bajo el nombre de Ineos Grenadiers, aunque seguiría bajo la propiedad de Sir Jim Ratcliffe y la dirección de Dave Brailsford. La información publicada señala además que el anuncio oficial podría producirse antes del Tour de Francia 2026, lo que abriría la puerta a una nueva identidad visual y comercial para uno de los equipos más importantes del WorldTour.
La noticia tiene un significado especial para el ciclismo colombiano, pues se trata de la formación en la que compiten Egan Bernal, campeón del Tour de Francia 2019 y del Giro de Italia 2021, y Brandon Rivera, uno de los hombres de confianza del zipaquireño dentro de la escuadra. Para ambos corredores, un respaldo económico de este calibre podría representar mayor fortaleza deportiva en un momento en el que el equipo busca regresar al primer plano frente a potencias como UAE Team Emirates-XRG, Visma-Lease a Bike y Red Bull-Bora-Hansgrohe.
No es un dato menor. De acuerdo con el reporte, Brailsford considera que el equipo necesita un presupuesto cercano a los 50 millones de euros para competir en igualdad de condiciones con las estructuras más poderosas del pelotón internacional. En ese contexto, la entrada de un patrocinador tecnológico de gran tamaño refuerza la ambición de una escuadra que ya comenzó la temporada 2026 con siete victorias conseguidas por seis corredores diferentes.
Ineos llegó al ciclismo de máxima categoría en 2019, cuando tomó el relevo de Team Sky, una estructura que nació en 2010 y que acumula siete títulos del Tour de Francia, aunque no gana la ronda francesa desde 2019. Ahora, con Bernal y Rivera como representación colombiana dentro del proyecto, el posible desembarco de Netcompany aparece como una movida estratégica para impulsar la renovación deportiva y económica de la escuadra británica.
En medio de esa expectativa, también empezó a sonar un componente de alto voltaje en el mercado de fichajes. Algunas versiones apuntan a que esta nueva inversión danesa podría abrir la puerta para que Ineos vuelva a lanzarse por grandes figuras del pelotón, y en ese escenario ha aparecido el nombre del doble campeón del Tour de Francia, Jonas Vingegaard. Por ahora no pasa de ser un rumor sin confirmación oficial, pero sí refleja la dimensión de la ambición con la que el equipo de Egan Bernal y Brandon Rivera querría reposicionarse en la élite mundial.
Ruta
“Mi próximo objetivo es la Vuelta al Alentejo”: Santiago Mesa tras consagrarse tricampeón de la Prova de Abertura, en Portugal
El sprinter antioqueño Santiago Mesa Pietralunga, que hace parte de la renovada generación de velocistas colombianos, salió victorioso nuevamente en la clásica portuguesa Prova de Abertura – Região de Aveiro, una competición que ya ha ganado en tres ocasiones y que se ajusta muy bien a las características del corredor del Anicolor / Campicarn Cycling Team.
“Es la tercera vez que ganó en Abertura, es una carrera que tenía en mi cabeza como una prueba en la que podía vencer. Tuve un buen comienzo del año en Algarve y estuve cerca de ganar la semana pasada en dos clásicas, pero faltaba rematar y ahora lo he conseguido”, dijo el paisa de 28 años, en declaraciones recogidas por su equipo.
Mesa, que comenzó su andadura ciclística en el MTB, siendo Campeón Panamericano en 2017, corrió con la escuadra lusa Efapel Cycling las últimas dos temporadas, consiguiendo cuatro victorias. Este año ya alcanzó su primer triunfo con su nuevo equipo y su primero de la campaña 2026.
El pedalista colombiano, quien pasó a la especialidad de ruta de la mano de la formación ibérica Grupo Eulen en 2018, se prepara para destacarse en las carreras más importantes del calendario portugués. “Mi próximo objetivo es la Vuelta al Alentejo”, concluyó Mesa.
Ruta
Campeonato Panamericano de Ruta Montería 2026: listado de preinscritos
La Confederación Panamericana de Ciclismo (COPACI) y la Federación Colombiana de Ciclismo presentaron el listado de preinscritos para el Campeonato Panamericano de Ruta Montería 2026, certamen que reunirá a los mejores ciclistas del continente del 17 al 22 de marzo en la capital del departamento de Córdoba.
El evento continental contará con la participación de delegaciones provenientes de 29 países de América: Argentina, Barbados, Belice, Bermudas, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Curazao, Dominica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Islas Cayman, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela, que competirán en las categorías élite, sub-23 y junior, tanto en damas como en varones, en las modalidades de ruta y contrarreloj individual.
Entre los 350 corredores inscritos aparecen importantes figuras del ciclismo panamericano, así como jóvenes talentos que llegan a Montería con el objetivo de disputar los títulos continentales y sumar puntos valiosos para el ranking internacional de la Unión Ciclista Internacional (UCI).
Colombia, país anfitrión, presentará una nómina de alto nivel con corredores de amplia trayectoria internacional, como Walter Vargas, seis veces campeón panamericano de la contrarreloj, y Álvaro Hodeg, actual campeón panamericano de ruta, quienes buscarán defender los colores nacionales frente a rivales de gran experiencia provenientes de selecciones como Argentina, Estados Unidos, Brasil, México, Chile, Ecuador, entre otras delegaciones del continente.
La publicación del listado de inscritos confirma el alto nivel competitivo que tendrá el certamen, considerado uno de los eventos más importantes del calendario ciclístico panamericano y una plataforma clave para el desarrollo del ciclismo de ruta en la región.
Durante esta semana, Montería se convertirá en el epicentro del ciclismo continental, con competencias que recorrerán distintos sectores de la ciudad, así como de Cerete y las vías del departamento de Córdoba, en las que los mejores exponentes del continente irán en busca de las medallas panamericanas.
El Campeonato Panamericano de Ruta 2026 ratifica el compromiso de Colombia con la organización de grandes eventos deportivos internacionales y consolida a Montería como escenario ideal para el desarrollo del ciclismo en América.
LISTADO DE PREINSCRITOS
*Con Información de Fedeciclismo
Noticias
Juegos Intercolegiados Nacionales 2026: el ciclismo de ruta, entre las disciplinas escogidas
Hasta el 30 de abril estarán habilitadas las inscripciones para el calendario 2026 de los Juegos Intercolegiados Nacionales, el programa del Ministerio del Deporte que integra a niñas, niños y adolescentes escolarizados entre los 7 y 17 años de todas las regiones del país.
Los establecimientos educativos de todos los municipios del país, y las organizaciones que atienden a deportistas con discapacidad podrán inscribir a sus representantes a través de la página web www.juegosintercolegiados.gov.co
Tras un ejercicio de participación ciudadana que definió los criterios de selección de los deportes y Para deportes que harán parte de esta edición, las disciplinas habilitadas son: ciclismo de ruta, baloncesto, fútbol sala, voleibol, balonmano, baloncesto 3×3, atletismo, ajedrez integrado, natación, tenis de mesa, taekwondo, boxeo, karate Do, judo, levantamiento de pesas, Para atletismo, fútbol, fútbol de salón, bádminton, patinaje y boccia.
El Ministerio del Deporte llegará a los 32 departamentos del país con esta herramienta de transformación social. La meta para esta vigencia contempla impactar positivamente a más de 600 mil deportistas escolares y entrenadores de 9600 Instituciones Educativas en más de 1.120 municipios y áreas no municipalizadas; un espaldarazo al deporte formativo nacional que se ha venido fortaleciendo en los últimos cuatro años.
La ministra del Deporte, Patricia Duque exaltó la inversión destinada para esta vigencia: “Con un total de 64.500 millones de pesos, realizaremos todas las fases del programa y también se garantizará la participación de Colombia en los XXX Juegos Sudamericanos Escolares, organizados por el Consejo Sudamericano del Deporte CONSUDE, una muestra real con el desarrollo integral de nuestros niños, niñas y adolescentes”
Así las cosas, el Gobierno Nacional cumple desarrollando por cuarto año consecutivo, el calendario completo de las justas, logrando la participación de más de 2 millones de deportistas de todas las regiones, demostrando el poder del deporte en la construcción de tejido social.
*Con Información de Mindeporte