El hijo de Bradley Wiggins y tres talentos más dan el salto al salto al World Tour de la mano del Team Jayco AlUla

El Team Jayco AlUla incorporó a cuatro jóvenes talentos: Ben Wiggins, Wil Holmes, Jed Smithson y Adam Raffety, quienes se unirán a la escuadra australiana en 2027. Los corredores, que actualmente militan en el equipo de desarrollo Hagens Berman Jayco, se unirán oficialmente a la estructura de la máxima categoría a partir de la temporada 2027.

Entre los ascensos destaca el de Ben Wiggins, hijo del histórico ganador del Tour de Francia, Sir Bradley Wiggins. A sus 21 años, el británico ha demostrado que su proyección va mucho más allá de su herencia familiar. Tras iniciar formalmente su andadura competitiva en 2021, Wiggins firmó una temporada 2026 consagratoria al coronarse campeón nacional sub-23 de contrarreloj y firmar un sólido Top 10 en la clasificación general del Tour de Gran Bretaña.

“Es una sensación realmente especial dar el salto al WorldTour; correr para el Team Jayco AlUla es un sueño hecho realidad», declaró Wiggins, quien recordó con emoción cuando visitó el autobús del equipo en el Tour de Francia 2019 el día de una victoria de Matteo Trentin, momento en que decidió su meta profesional. El pedalista británico añadió que se siente muy motivado por debutar en las grandes competencias internacionales que ha seguido con admiración a través de la televisión desde que era un niño.

Por su parte, el director de rendimiento del conjunto australiano, Gene Bates, expresó la gran satisfacción que genera en el cuerpo técnico la llegada en bloque de este grupo de corredores promocionados desde sus propias filiales. Bates subrayó que este ascenso representa la culminación exitosa de una estrategia formativa estructurada pacientemente durante un par de años, orientada en especial hacia perfiles como los de Wiggins, Raffety y Holmes tras completar un largo periodo de riguroso entrenamiento.

Ben Wiggins

Edad: 21 años

Nacionalidad: Británica

Resultados destacados:

1º en el Campeonato Británico de Contrarreloj sub-23 – 2026

*Una etapa en el Tour de Gran Bretaña (2026)

10º en la clasificación general – Tour de Gran Bretaña 2026

Wil Holmes

Edad: 20 años

Nacionalidad: Australiana

Resultados destacados:

1º en el Campeonato Australiano de Contrarreloj sub-23 – 2026

5º en el Campeonato Australiano de Ruta sub-23 – 2026)

*Una etapa en el Tour de Rodas

Adam Rafferty

Edad: 20 años

Nacionalidad: Irlandesa

Resultados destacados:

*Una etapa en del Giro d’Italia Next Gen 2025

1° en el Campeonato Irlandés de Contrarreloj sub-23 – 2026

2º en la clasificación general – Tour de Rodas 2026

2º en la clasificación general – Carrera de la Paz 2026

7º en la clasificación general – Giro de Italia Next Gen 2026

Jed Smithson

Edad: 21 años

Nacionalidad: Británica

Resultados destacados:

Una etapa del Tour de Bohemia del Sur 2025

Una etapa del Tour de Bretaña 2025

1° en el Gran Premio de South Molton 2026