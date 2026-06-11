Ruta
El GW Erco Sportfitness vuelve a la acción en Venezuela, esta vez en la Vuelta Menor a La Fría
Después de conquistar la Vuelta de la Juventud de Venezuela 2026, el GW Erco Sportfitness regresa a la carretera con la misma nómina que escribió una página memorable del ciclismo juvenil en territorio venezolano. Del 12 al 14 de junio, el equipo afrontará la Vuelta Menor a La Fría, una competencia por etapas que reunirá a destacados talentos de la ruta en el estado Táchira.
El equipo estará conformado por Alejandro Pamplona, Daniel Robayo, Kevin Peñalosa, Santiago Quintero, Danilo Medina y Emiliano Álvarez, los mismos corredores que recientemente llevaron a conquistar los máximos honores en la Vuelta de la Juventud venezolana.
Para esta competencia, el director deportivo Luis Alfonso Cely apostará por el mismo bloque que recientemente se consagró campeón de la Vuelta de la Juventud con Alejandro Pamplona y obtuvo además el título por equipos, ratificando la fortaleza de un grupo que supo responder a los ataques rivales, proteger a sus líderes y convertir el trabajo colectivo en resultados.
“Ya estamos aquí en La Fría para iniciar una carrera de tres días que tendrá un prólogo, una etapa en línea con final en montaña y un circuito plano. Venimos con el mismo equipo que hizo la Vuelta de la Juventud de Venezuela y Emiliano ya se encuentra recuperado para afrontar este nuevo evento”, señaló el director deportivo Luis Alfonso Cely.
La reciente conquista de la Vuelta de la Juventud dejó una imagen imborrable. Alejandro Pamplona levantó el trofeo de campeón en una victoria cargada de sentimiento, dedicada a la memoria de su madre, un gesto que trascendió lo deportivo y que acompañó uno de los momentos más emotivos de la temporada para el corredor y todo el equipo.
Con la confianza que otorgan los buenos resultados y la solidez demostrada en carrera, el GW Erco Sportfitness inicia una nueva aventura en las carreteras tachirenses con la intención de volver a ser protagonista y pelear por los puestos de honor.
La programación oficial comenzó este jueves con la revisión de licencias, documentos y uniformes, además del congresillo técnico que reunió a los representantes de los diferentes equipos participantes. Será el primer paso antes de la disputa de la carrera que durante tres días concentrará la atención del ciclismo menor en Venezuela.
La acción deportiva arrancará este viernes con una contrarreloj individual de 5,1 kilómetros, una jornada explosiva donde cada segundo será determinante para establecer las primeras diferencias en la clasificación general. Los especialistas contra el reloj buscarán tomar ventaja desde el inicio, mientras que los aspirantes al título intentarán ubicarse en posiciones estratégicas antes de afrontar la exigente llegada en alto programada para la segunda etapa.
Ruta
Gran Premio JN: Santiago Mesa triunfa en la segunda jornada y es el nuevo líder
El sprinter colombiano Santiago Mesa (Anicolor-Campicarn) ganó este jueves la segunda etapa del Gran Premio JN, imponiéndose al sprint en Vila Nova de Famalicão tras 142,1 kilómetros, celebrando por delante del portugués Miguel Salgueiro (Tavira-Crédito Agrícola) y del español Iker Bonillo (Feira dos Sofás-Boavista), quienes finalizaron segundo y tercero, respectivamente.
En un final accidentado, debido a una caída en los últimos metros de la recta final, Mesa, que ya lideraba la etapa, logró salir ileso y se convirtió en el gran vencedor del día, ya que, además del triunfo, se adueño del maillot amarillo, con el mismo tiempo en la clasificación general que el español Joan Cadena (Technosylva-Rower-Bembibre), ganador de la jornada inaugural, quien descendió al segundo puesto. Miguel Salgueiro (Tavira-Crédito Agrícola) completa el podio parcial a cuatro segundos del nuevo líder.
La etapa fue emocionante a partir del kilómetro 35, con un grupo de escapados que logró una ventaja de casi tres minutos sobre el pelotón. Entre los fugitivos ses destacaron João António, José Moreira, João Oliveira e Iván Loaisa, pero la persecución liderada por el Anicolor-Campicarn acabó frustrando el intento de los aventureros en los últimos kilómetros.
Pedro Andrade (Feirense-Beeceler) aguantó en solitario hasta los últimos cinco mil metros, pero fue alcanzado por el pelotón, dejando la decisión en manos de los velocistas. En el sprint final, Santiago Mesa demostró su superioridad y se aseguró su tercera victoria de la temporada.
La carrera del calendario portugués continuará este viernes con la tercer capítulo, una jornada de 156,1 kilómetros en la ciudad portuguesa de Gondomar, perteneciente al distrito de Oporto.
Grande Prémio Jornal de Noticias
Resultados Etapa 2 » Circuito Vila Nova de Famalicão (147,5 km)
|1
|Santiago Mesa
|Anicolor / Campicarn
|3:36:53
|2
|Carlos Miguel Salgueiro
|Team Tavira / Crédito Agrícola
|m.t.
|3
|Iker Bonillo
|Feira dos Sofás – Boavista
|m.t.
|4
|Raúl Rota
|Inovocorte Cycling
|m.t.
|5
|Francisco Campos
|Team Tavira / Crédito Agrícola
|m.t.
|6
|João Martins
|Credibom / LA Alumínios / Marcos Car
|m.t.
|7
|Abner González
|Feirense – Beeceler
|m.t.
|8
|Alexis Guerin
|Anicolor / Campicarn
|m.t.
|9
|Diogo Narciso
|Credibom / LA Alumínios / Marcos Car
|m.t.
|10
|Tomas Contte
|Aviludo – Louletano – Loulé
|m.t.
Ruta
Gran victoria de Róbigzon Oyola en el segundo capítulo del Tour de Beauce 2026
El experimentado pedalista tolimense Róbigzon Oyola (Team Medellín-EPM) se impuso de gran forma en la segunda etapa del Tour de Beauce, luego de recorrer 169,2 kilómetros por los alrededores de Saint-Odilon-de-Cranbourne, en la provincia de Quebec, Canadá.
Oyola cruzó la línea de meta de primero, ganándole el duelo de fugados al británico Adam Lewis (APS Pro Cycling by Team Cadence Cyclery) y al irlandés Killian O’Brien (Team Skyline), quienes entraron 2° y 3° respectivamente.
Este viernes continuará la ronda canadiense con el tercer capítulo, una jornada ondulada de 168,9 kilómetros con inicio y final en Mont Mégantic, en un final picando hacia arriba.
El sucesor del boyacense Diego camargo, campeón el año pasado, se conocerá el domingo en Saint-Georges (Canadá), luego de cinco extenuantes días de competencia.
Tour de Beauce (2.2)
Resultados Etapa 2 | Saint-Odilon-de-Cranbourne – Saint-Odilon-de-Cranbourne (169,2 km)
|1
|Róbigzon Oyola
|Team Medellín – EPM
|3:52:51
|2
|Adam Lewis
|APS Pro Cycling by Team Cadence Cyclery
|0:01
|3
|Killian O’Brien
|Team Skyline
|0:10
|4
|Jérôme Gauthier
|Project Echelon Racing
|0:18
|5
|Wilmar Paredes
|Team Medellín – EPM
|0:18
|6
|Kent Ross
|Cascadia
|0:21
|7
|Luke Elphingstone
|Project Echelon Racing
|0:21
|8
|Marshall Erwood
|Cannondale Echelon p/b 4iiii
|0:21
|9
|Justin Picoux
|Whoosh – NZ Cycling Project
|0:22
|10
|Tamar Spiero
|Wielerploeg Groot Amsterdam
|0:22
Ruta
El Team Sistecrédito se pone a prueba en la edición 34 del Tour du Beaujolais
Los jóvenes escarabajos del Team Sistecrédito, que se encuentran de gira por Europa, tendrán otro reto, esta vez en territorio galo participando de la edición número 34 del Tour du Beaujolais Cycliste se llevará a cabo del 12 al 14 de junio de 2026.
El equipo colombiano bajo las ordenes de Pablo Vélez, cuenta el nómina de viajantes con Jaider Muñoz, Esteban Mejía, Cristian Vélez, Juan David Urián, José Manuel Ortiz, Estiven García y Jerónimo Calderón, quien la próxima temporada estará en el equipo de desarrollo del Movistar Team.
Esta carrera reconocida por sus desafiantes recorridos a través de los viñedos y paisajes del departamento del Ródano, pasará por la región del sureste francés que limita con Suiza e Italia. Sus montañas del Macizo Central y los espectaculares cañones esculpidos por el río Ardèche son muy populares
La carrera del calendario francés la componen tres etapas, un prólogo cronometrado de 7,3 kilómetros y dos etapas en línea. Su último campeón es el francés Louis Ferreira.
Al equipo colombiano todavía le quedan dos carreras más en el viejo continente la Route d’Occitanie (18 al 20 de junio) y la Andorra Morabanc Classic (21 de junio).