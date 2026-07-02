El GW Erco Sportfitness afrontará con toda la pesada la Vuelta al Putumayo

El equipo continental GW Erco Sportfitness ya tiene definida la plantilla con la que afrontará la Vuelta al Putumayo, competencia que se disputará del 2 al 5 de julio y que reunirá a varios de los mejores corredores del país en las categorías élite y sub-23.

La formación dirigida por Luis Alfonso Cely estará representada por Santiago Garzón, Robinson López, Juan Carlos López, Alexander Gil, Camilo Gómez, Brandon Rojas, Yonatan Castro y Brayan Obando, quienes integrarán el primer equipo. El segundo estará conformado por Daniel Carvajal, Sebastián Pinilla, Felipe Bravo, William Quintero y Juan Pinto, corredores que asumirán el reto de disputar una de las pruebas más tradicionales del sur del país.

La competencia arrancará este jueves 2 de julio, el pelotón afrontará la primera fracción con salida desde el parque principal de San Francisco, un recorrido de 127 kilómetros que pasará por Sibundoy, Colón y Santiago, antes de finalizar en el exigente Alto de Santiago, escenario donde se conocerán los primeros líderes de la carrera.

El recorrido continuará el viernes 3 de julio con una etapa de 147 kilómetros entre Mocoa y Valle del Guamuez (La Hormiga). La tercera jornada, prevista para el sábado 4 de julio, llevará a los corredores desde San Miguel hasta Mocoa sobre 157 kilómetros, mientras que la competencia concluirá el domingo 5 de julio con un circuito urbano en Mocoa, donde quedarán definidos los campeones de la décima edición.

“Traemos a los corredores que estarán disputando la Vuelta de la Juventud y la Vuelta a Colombia. Tras la cancelación de la Vuelta a Antioquia buscamos una carrera que nos permitiera mantener el nivel competitivo del equipo. Queremos responder al respaldo que ha recibido este evento y pelear los primeros lugares tanto en la categoría élite como en la sub-23”, manifestó el deportivo Luis Alfonso Cely.