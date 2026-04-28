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El GW Erco Sportfitness, con toda la pesada para encarar el Tour de Gila 2026
El equipo GW Erco Sportfitness ya está en territorio norteamericano (Silver City), listo para asumir uno de los retos más exigentes de su calendario: el Tour de Gila 2026. Con la concentración hecha y los últimos detalles afinados, la escuadra colombiana afronta la competencia con ambición, cohesión y una idea clara de carrera.
Desde el interior del equipo, la consigna es clara: correr con inteligencia en un terreno que no da margen de error. Santiago Garzón advierte sobre las condiciones que marcarán la diferencia: el viento, los tramos desérticos y la necesidad de interpretar correctamente cada etapa. Además, resalta la importancia de la disciplina táctica y la lectura de carrera frente a rivales de alto nivel.
Para Johan Colón, la participación representa tanto un orgullo como una responsabilidad. La escuadra llega con confianza, respaldado por una preparación sólida que les permite encarar la competencia en óptimas condiciones. La expectativa no es solo figurar, sino superar lo hecho anteriormente.
En carrera, la comunicación será determinante. Así lo destaca Brandon Vega, quien pone el énfasis en la coordinación dentro del grupo y en tomar decisiones acertadas en momentos clave, evitando errores que puedan costar tiempo o posiciones en la general.
El análisis del recorrido también juega un papel fundamental. Camilo Gómez identifica dos momentos clave: la segunda y la última etapa, ambas de alta montaña, donde el equipo espera marcar diferencias. A esto se suma la contrarreloj individual, una jornada exigente que podría definir la clasificación general, y en la que sea trabajado para minimizar pérdidas.
Por su parte, Robinson López transmite motivación y confianza. El corredor asegura que el conocimiento del recorrido será un aliado, y no oculta la ambición del equipo: mejorar lo hecho el año anterior, pelear por la clasificación general y disputar las etapas de montaña, donde Garzón y Juan Carlos López aparecen como cartas fuertes.
*Con información Prensa GW Erco Sportfitness
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Comunicado oficial: proceso de repatriación y homenaje a Cristian Camilo Muñoz
Tras la dolorosa partida de nuestro corredor Cristian Camilo Muñoz el pasado viernes en Europa, el equipo de ciclismo Nu Colombia desea compartir una actualización sobre el proceso de repatriación y los actos en honor a su memoria.
Avances en la repatriación
Gracias a una gestión articulada y diligente, los trámites consulares se encuentran en marcha. El cuerpo de Cristian Camilo regresará a Colombia el jueves 30 de abril.
Queremos expresar nuestro más profundo agradecimiento al Consulado de Colombia en Bilbao, a las organizaciones ciclísticas internacionales y a todas las personas que han brindado un servicio excepcional. Su apoyo ha sido fundamental para agilizar los trámites administrativos necesarios en estos momentos de profunda tristeza y permitir que el cuerpo llegue al país.
Acompañamiento a la familia
Para Nu Colombia, la prioridad absoluta sigue siendo el bienestar de los seres queridos de Cristian. Continuamos brindando acompañamiento psicológico y emocional integral a su familia y a los integrantes del equipo, reafirmando nuestro compromiso de apoyarlos en cada paso de este difícil proceso.
Homenaje y despedida en Ventaquemada
Invitamos a la comunidad, a los medios de comunicación y a los aficionados al ciclismo a unirse en el último adiós a un deportista que inspiró a muchos con su espíritu y generosidad. El homenaje se llevará a cabo en su tierra natal, Ventaquemada, Boyacá, bajo la siguiente programación:
● Viernes, 1 de mayo (9:00 a.m.): Caravana en nombre de Cristian, la cual sale del peaje Albarracín, ubicado en la doble calzada Briceño – Tunja – Sogamoso, cerca del municipio de Villapinzón. Posterior homenaje póstumo en cámara ardiente en el recinto del Concejo Municipal de Ventaquemada.
● Viernes, 1 de mayo (6:00 p.m.): Vigilia de oración en la Iglesia San Antonio de Padua.
● Sábado, 2 de mayo (3:00 p.m.): Misa de exequias en la Iglesia San Antonio de Padua.
Agradecemos sinceramente cada mensaje de solidaridad y palabra de aliento recibida. Estos gestos nos fortalecen para honrar la vida y el legado de un gran ser humano que siempre llevaremos en el corazón.
*Con Información Equipo de Ciclismo Nu Colombia
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“Ha sido un esfuerzo muy largo, pero finalmente he podido conseguir el objetivo”: Iván Sosa tras lograr su primera victoria con el Kern Pharma
Exhibición de Iván Ramiro Sosa en el alto de Kiran para sumar su primera victoria con el Equipo Kern Pharma y vestirse de líder en la tercera etapa del Tour de Turquía. El escarabajo lanzó su valiente apuesta a cinco kilómetros de meta para marcharse en solitario y lograr el cuarto triunfo de la temporada para el conjunto español.
“Ha sido un esfuerzo muy largo, el equipo trabajó genial durante todo el día y a cinco kilómetros de meta he visto un pequeño parón en el grupo y he decidido moverme. He sufrido mucho en el último tramo, la ascensión era muy dura pero finalmente he podido conseguir el objetivo. Para mí supone una satisfacción inmensa y, junto a mis compañeros, creo que tendremos más opciones de pelear por el triunfo en este Tour”, dijo Sosa, en declaraciones recogidas por su equipo.
Tras dos jornadas con resolución al sprint, el Equipo Kern Pharma afrontó hoy la primera etapa con final montañoso de la ronda turca. Convencidos de las opciones de pelear por el triunfo con Iván Ramiro Sosa en el alto de Kiran, la formación farmacéutica trabajó desde los primeros kilómetros buscando que no se generara ningún corte numeroso en cabeza.
Cuando restaban cinco kilómetros para el final, con la victoria entre ceja y ceja, Sosa lanzó un portentoso ataque para marcharse en solitario, abriendo un colchón cercano a los 30″ sobre sus más inmediatos perseguidores. A partir de ese momento, el colombiano inició su particular cronoescalada para salir victorioso en el alto de Kiran, vistiéndose de líder y volviendo a alzar los brazos cuatro años más tarde.
Un triunfo para Sosa que llega tras una operación en la arteria ilíaca la pasada temporada. El colombiano, al entrar en meta, se acordó de todas las personas que le han acompañado en este proceso: “Quiero dedicarle esta victoria a mi esposa, a mi hijo, a mi familia y a todo el Equipo Kern Pharma, que ha creído en mí desde el primer momento. Estoy muy feliz de poder devolver la confianza depositada con esta victoria”, concluyó el formidable pedalista cundinamarqués.
*Con Información del Equipo Kern Pharma
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Dorian Godon gana el prólogo del Tour de Romandía; Daniel Felipe Martínez el mejor colombiano
Ratificando las buenas actuaciones que lleva este año, Dorian Godon (INEOS Grenadiers) se impuso en la primera etapa del Tour de Romandía 2026, un prólogo de 3,2 kilómetros disputado en la ciudad de Villars-sur-Glâne. Tras su gran actuación el corredor galo se convirtió en el primer líder de la carrera.
El pedalista francés utilizó un tiempo de 3:35″ a una velocidad media de 53,58 km / h. La segunda posición de la crono la ocupó el sueco Jakob Söderqvist (Lidl – Trek) y el tercer lugar fue para el portugués Ivo Oliveira (UAE Team Emirates – XRG), ambos a 6″ segundos del ganador.
En cuanto a los tres colombianos en competencia, Daniel Felipe Martínez (Red Bull – BORA – hansgrohe) fue el más destacado en la casilla 61° a 29 segundos del ganador, mientras que Nairo Quintana (Movistar Team) finalizó en el puesto 68° y Sergio Higuita (XDS Astana Team) se calsificó 81° a 36 segundos de Godon.
La carrera helvética continuará este miércoles con la disputa de la primera etapa en línea, una jornada de 194,3 kilómetros con salida y llegada en la ciudad de Martigny, que incluye cuatro puertos de montaña categorizados.
Tour de Romandie (2.UWT)
Resultados Prólogo | Villars-sur-Glâne – Villars-sur-Glâne (3,2 km)
|1
|Dorian Godon
|INEOS Grenadiers
|03:35
|2
|Jakob Söderqvist
|Lidl-Trek
|0:06
|3
|Ivo Oliveira
|UAE Team Emirates-XRG
|0:06
|4
|Mauro Schmid
|Team Jayco-AlUla
|0:07
|5
|Axel Zingle
|Team Visma | Lease a Bike
|0:07
|6
|Tadej Pogacar
|UAE Team Emirates-XRG
|0:07
|7
|Philipsen Albert Withen
|Lidl-Trek
|0:07
|8
|Primoz Roglic
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|0:08
|9
|Finn Fisher-Black
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|0:08
|10
|Florian Lipowitz
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|0:10
|61
|Daniel Felipe Martinez
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|0:29
|68
|Nairo Quintana
|Movistar Team
|0:31
|81
|Sergio Higuita
|XDS Astana Team
|0:36