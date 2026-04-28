El GW Erco Sportfitness, con toda la pesada para encarar el Tour de Gila 2026

El equipo GW Erco Sportfitness ya está en territorio norteamericano (Silver City), listo para asumir uno de los retos más exigentes de su calendario: el Tour de Gila 2026. Con la concentración hecha y los últimos detalles afinados, la escuadra colombiana afronta la competencia con ambición, cohesión y una idea clara de carrera.

Desde el interior del equipo, la consigna es clara: correr con inteligencia en un terreno que no da margen de error. Santiago Garzón advierte sobre las condiciones que marcarán la diferencia: el viento, los tramos desérticos y la necesidad de interpretar correctamente cada etapa. Además, resalta la importancia de la disciplina táctica y la lectura de carrera frente a rivales de alto nivel.

Para Johan Colón, la participación representa tanto un orgullo como una responsabilidad. La escuadra llega con confianza, respaldado por una preparación sólida que les permite encarar la competencia en óptimas condiciones. La expectativa no es solo figurar, sino superar lo hecho anteriormente.

En carrera, la comunicación será determinante. Así lo destaca Brandon Vega, quien pone el énfasis en la coordinación dentro del grupo y en tomar decisiones acertadas en momentos clave, evitando errores que puedan costar tiempo o posiciones en la general.

El análisis del recorrido también juega un papel fundamental. Camilo Gómez identifica dos momentos clave: la segunda y la última etapa, ambas de alta montaña, donde el equipo espera marcar diferencias. A esto se suma la contrarreloj individual, una jornada exigente que podría definir la clasificación general, y en la que sea trabajado para minimizar pérdidas.

Por su parte, Robinson López transmite motivación y confianza. El corredor asegura que el conocimiento del recorrido será un aliado, y no oculta la ambición del equipo: mejorar lo hecho el año anterior, pelear por la clasificación general y disputar las etapas de montaña, donde Garzón y Juan Carlos López aparecen como cartas fuertes.

*Con información Prensa GW Erco Sportfitness