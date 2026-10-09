El Giro de Lombardía busca al sucesor de Tadej Pogacar; nueve colombianos por la hazaña

El ciclismo mundial se prepara para el último gran acto de la temporada con la esperada celebración de la edición 120 del Giro de Lombardía y que tendrá la participación de nueve colombianos: Santiago Buitrago (Bahrain Victorious), Edward Santiago Cruz (Bardiani CSF 7 Saber), Martín Santiago Herreño (Bardiani CSF 7 Saber), Juan Felipe Rodríguez (EF Education EasyPost), Einer Rubio (Movistar Team), Juan Guillermo Martínez (Team Picnic PostNL), Germán Darío Gómez (Team Polti VisitMalta), Sergio Higuita (XDS Astana Team) y Harold Tejada (XDS Astana Team).

La mítica competencia, consagrada en el calendario internacional como el quinto y definitivo Monumento del año, congregará en las carreteras italianas a los mejores exponentes de la ruta. Conocida popularmente como la «Clásica de las Hojas Muertas», esta emblemática prueba no solo representa el cierre de las grandes citas ciclísticas de 2026, sino también la última oportunidad para que los capos de escuadra alcancen la gloria eterna antes del invierno.

La batalla por la victoria estará respaldada por un pelotón de altísimo nivel técnico, compuesto por un total de 25 equipos que tomarán la salida. La lista incluye de forma obligatoria a las 18 escuadras de la categoría UCI WorldTour, a las cuales se suman cuatro invitados de segunda división que buscarán dar la sorpresa: el Bardiani CSF 7 Saber, el MBH Bank CSB Telecom Fort, el Team Polti VisitMalta y el Unibet Rose Rockets.

Más allá de la participación estelar, el ambiente previo está profundamente marcado por la ausencia de su campeón defensor, el esloveno Tadej Pogačar. El ciclista que dominó los últimas cinco ediciones se vio obligado a poner punto final a su temporada anticipadamente debido a una grave lesión sufrida durante la pasada Vuelta a España. Su baja deja un vacío enorme en la línea de partida, pero al mismo tiempo abre por completo el abanico de posibilidades, garantizando una carrera impredecible y un nuevo heredero para el prestigioso trono lombardo.

Ante este nuevo panorama, la lista de aspirantes al título la encabeza el belga Remco Evenepoel al mando del Red Bull-Bora-hansgrohe, quien parte como el rival a batir. Sin embargo, la joven promesa francesa Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team) y el combativo británico Tom Pidcock (Pinarello Q36.5) prometen plantar cara en los ascensos más duros. La representación latinoamericana estará liderada por el talentoso mexicano Isaac del Toro (UAE Team Emirates – XRG), mientras que la afición local mantiene sus esperanzas en los italianos Antonio Tiberi (Bahrain-Victorious) y Davide Piganzoli (Team Visma | Lease a Bike), listos para buscar la hazaña en casa.