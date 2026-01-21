Empresas y Marcas
EL Giro de Italia llega por primera vez a Colombia de la mano de la Cámara de Comercio Italiana
El próximo 1 de marzo de 2026, el país vivirá un hito histórico en su agenda deportiva con la llegada, por primera vez, del Giro de Italia, una de las pruebas más prestigiosas del calendario internacional. La cita se realizará a través del Gran Fondo Giro d’Italia Ride Like a Pro, en Cundinamarca, con salida y llegada en la Represa del Tominé, entre los municipios de Guatavita y Sesquilé.
Esta llegada es posible gracias al trabajo conjunto con la Cámara de Comercio Italiana en Colombia y contará con la presencia en el país de los organizadores oficiales de la carrera, quienes liderarán una propuesta que conecta deporte, cultura y territorio.
El Gran Fondo rinde homenaje a una relación histórica entre Italia y Colombia construida durante más de cinco décadas alrededor del ciclismo. Un vínculo marcado por el protagonismo de ciclistas colombianos en la Corsa Rosa, desde los primeros hitos de Martín Cochise Rodríguez y Rafael Antonio Niño, pasando por referentes como Lucho Herrera y Fabio Parra, hasta campeones y podios históricos alcanzados por Nairo Quintana, Rigoberto Urán, Egan Bernal y Esteban Chaves, consolidando al país como una potencia mundial en este deporte.
“La llegada del Giro de Italia a Colombia representa mucho más que una competencia deportiva. Es la celebración de una relación histórica entre Italia y Colombia, construida a través del ciclismo, la industria y una visión compartida de desarrollo deportivo y cultural. Colombia ha sido protagonista de la historia del Giro durante décadas, y traer esta experiencia al país es una forma de rendir homenaje a ese legado y de acercar el espíritu de la Corsa Rosa a miles de ciclistas y familias”, afirmó Angelo Globo, vocero de la Cámara de Comercio Italiana en Colombia y del Giro de Italia en el país.
El Gran Fondo Giro d’Italia Ride Like a Pro está diseñado como una competencia para ciclistas amateurs, no necesariamente profesionales, que buscan vivir el ciclismo de alto nivel en un formato accesible. La jornada contará con dos recorridos: el Gran Fondo, de 132 kilómetros, y el Medio Fondo, de 84 kilómetros, ambos con cierre total de vías, cronometraje oficial, asistencia médica y puntos de abastecimiento, atravesando municipios como Sesquilé, Machetá, Tibirita y Guateque.
Las inscripciones ya se encuentran abiertas a través de la página web oficial. El valor de participación es de $640.000 hasta el 31 de enero de 2026 y de $690.000 a partir de febrero de 2026. La inscripción incluye la participación en el sorteo de dos viajes con todos los gastos pagos al Giro de Italia 2026.
Más allá del recorrido competitivo, el Gran Fondo Giro d’Italia Ride Like a Pro ha sido concebido como una experiencia familiar e integral, que combina ciclismo con actividades culturales, gastronómicas y turísticas, pensadas tanto para participantes como para acompañantes. Toda la información relacionada con el Village, la programación cultural y la oferta turística está disponible en: https://www.giroditalia-ridelikeapro-colombia.com/village
Con esta primera edición en el país, el Giro de Italia refuerza los lazos históricos, deportivos y económicos entre Italia y Colombia, y posiciona a Cundinamarca como un escenario clave para el ciclismo internacional y el desarrollo de experiencias deportivas de clase mundial.
Empresas y Marcas
Magene se une al equipo XDS Astana Team como socio oficial en el WorldTour
La marca global de dispositivos inteligentes para ciclismo Magene ha firmado como socio oficial del equipo UCI WorldTour XDS Astana Team en cuatro categorías clave de ciclismo inteligente—ciclocomputadores GPS inteligentes, rodillos inteligentes, luces traseras con radar y bandas de frecuencia cardíaca—Magene proveerá dispositivos de nivel profesional y soporte técnico al equipo durante toda la temporada de entrenamientos y competiciones.
Fundada en 2015, Magene se ha especializado en el desarrollo de tecnología inteligente para el ciclismo, tanto para el entrenamiento en interiores como en exteriores. El portafolio de la marca incluye ciclocomputadores GPS inteligentes, rodillos inteligentes, potenciómetros de alta precisión, sensores y luces inteligentes para bicicletas, conformando un ecosistema completo diseñado para respaldar el entrenamiento estructurado y el análisis del rendimiento. En la última década, los productos de Magene se han expandido a más de 100 países y regiones en todo el mundo, consolidando a la marca como una fuerza en crecimiento dentro del mercado global de ciclismo inteligente.
La alianza con el equipo XDS Astana Team marca la entrada oficial de Magene en el nivel élite de las colaboraciones con equipos del UCI WorldTour.
“El equipo XDS Astana Team es una escuadra de clase mundial, reconocido por su determinación y su espíritu competitivo. Nos sentimos muy orgullosos de convertirnos en socios oficiales del equipo, proporcionando productos en diversas categorías junto con soporte técnico. Esta alianza representa un sólido reconocimiento a las capacidades tecnológicas y al rendimiento de nuestros productos. De cara a la próxima temporada, trabajaremos estrechamente con el equipo, aprovechando entornos profesionales de primer nivel para perfeccionar e innovar continuamente nuestros productos. Nuestro objetivo es ayudar a los ciclistas a alcanzar resultados aún más destacados. A través de esta colaboración, Magene busca fortalecer su presencia en el ciclismo de élite a nivel global, promover un enfoque cada vez más profesional del entrenamiento basado en potencia y ofrecer experiencias de ciclismo más inteligentes, precisas y eficientes a los ciclistas de todo el mundo mediante soluciones innovadoras de ciclismo inteligente”, indicó Sam Li, Vicepresidente de Marketing Global de Magene.
Como uno de los 18 equipos que integran el UCI WorldTour, el equipo XDS Astana Team ha construido una trayectoria destacada desde su fundación en 2006, acumulando más de 400 victorias profesionales y logrando títulos de clasificación general en las tres Grandes Vueltas.
“Estamos muy contentos de dar la bienvenida a Magene como nuevo socio del equipo XDS Astana Team. Es una marca joven y de rápido crecimiento, lista para dar el salto al WorldTour y demostrar su gran potencial. Estoy convencido de que abrir nuevos horizontes mediante una alianza con un equipo del WorldTour hará que esta colaboración no solo sea productiva, sino también un verdadero éxito. Agradezco a Magene por su confianza en nuestro proyecto y espero que juntos disfrutemos de una excelente temporada 2026”, dijo Alexandr Vinokurov, Gerente General del equipo XDS Astana Team.
Como equipo destacado del WorldTour, XDS Astana Team ha perseguido históricamente la excelencia y la innovación tecnológica. La incorporación de los dispositivos de ciclismo inteligente de Magene contribuirá a reforzar el rigor científico del entrenamiento del equipo y el monitoreo en tiempo real de los datos de rendimiento.
Para la temporada 2026, el equipo integrará cuatro productos clave de Magene a lo largo de sus entrenamientos y competiciones: el Rodillo Inteligente T500, la Luz Trasera con Radar Inteligente L508, la Banda de Frecuencia Cardíaca H613 y el Ciclocomputador GPS Inteligente C606 Pro, cuyo lanzamiento está previsto próximamente. Gracias a su hardware patentado y a sus sistemas de análisis de datos, Magene brindará soporte técnico preciso y eficiente a los ciclistas, cubriendo el entrenamiento diario, la preparación previa a las competencias y el rendimiento en carrera, contribuyendo a reforzar aún más la competitividad del equipo en el pelotón profesional.
Al mismo tiempo, los productos de Magene serán sometidos a las pruebas más exigentes en el entorno de la competición profesional. Los conocimientos obtenidos en escenarios reales de carrera se aplicarán directamente al desarrollo de productos, impulsando mejoras continuas en la precisión de los datos, la fiabilidad de los dispositivos y las capacidades de entrenamiento inteligente.
Para Magene, esta alianza representa una oportunidad clave para fortalecer su presencia de marca en los mercados internacionales. Asimismo, marca un hito importante en el reconocimiento global de sus dispositivos de ciclismo inteligente desarrollados de forma independiente, señalando una nueva etapa en su evolución tecnológica.
Aprovechando la plataforma del WorldTour, la máxima expresión del ciclismo profesional, Magene está preparada para seguir demostrando sus capacidades tecnológicas ante audiencias de todo el mundo.
Empresas y Marcas
El equipo de ciclismo de ruta GW Erco inicia una nueva etapa junto a Sportfitness
En un contexto donde el deporte se consolida como una herramienta clave para promover estilos de vida saludables y modelos de movilidad más sostenibles, el ciclismo de ruta se posiciona como un escenario natural para conectar rendimiento, bienestar y responsabilidad ambiental. Bajo esa visión se proyecta hoy el equipo GW ERCO SPORTFITNESS, una estructura que entiende el ciclismo no solo como competencia, sino como parte activa de una conversación sobre futuro y desarrollo.
En este ecosistema, ERCO, empresa colombiana de energía renovable y aliado cercano del proyecto, aporta una mirada coherente sobre sostenibilidad y reducción del impacto ambiental, valores que se integran de manera orgánica al ADN del equipo y a la forma en que GW y Sportfitness conciben el deporte. El ciclismo, además de ser una disciplina de alto rendimiento, se presenta también como una alternativa de movilidad sostenible y transformación social.
Una nueva etapa para el equipo de ruta
Sobre esta base, el equipo de ciclismo de ruta GW inicia una nueva etapa junto a Sportfitness, fortaleciendo un proyecto deportivo que evoluciona hacia una visión más integral del alto rendimiento. Bajo el nombre GW ERCO SPORTFITNESS, la alianza responde a las exigencias del ciclismo moderno, donde la preparación física, el cuidado del cuerpo y el desarrollo humano del atleta son determinantes para competir al más alto nivel.
Desde lo deportivo, esta transformación representa un paso clave en la evolución del proyecto. Para Luis Cely, Director Deportivo del equipo, la llegada de Sportfitness marca un punto de inflexión en la preparación de los corredores:
“La llegada de Sportfitness nos alegra mucho, porque será un gran aliado para el trabajo físico en la preparación de nuestros deportistas. A nivel mundial el ciclismo ha evolucionado y tener un aliado como este nos va a ayudar a complementar la preparación de los ciclistas, el fortalecimiento de su cuerpo y mejorar el rendimiento en competencia”.
Comunicar el ciclismo desde el bienestar y el propósito
Desde el frente de mercadeo, esta alianza también redefine la manera en que se comunica el ciclismo hoy. Para Jorge Villegas, Director de Mercadeo de GW y Sportfitness, el equipo se convierte en una plataforma que va más allá de los resultados deportivos:
“Estas alianzas amplifican la comunicación de la marca hacia públicos que van más allá del ciclismo. Nos permiten hablar de bienestar, sostenibilidad y futuro, integrando aliados como ERCO que fortalecen esa visión responsable y de largo plazo”.
Sportfitness se suma al proyecto como un patrocinador que enriquece la narrativa del equipo, conectando el ciclismo con una conversación más amplia sobre el deporte y la actividad física:
“Sportfitness llega al equipo para promover una conversación interesante sobre el deporte, no solo desde el ciclismo, sino desde otras disciplinas, entendiendo el bienestar como un concepto integral”, añade Villegas.
Un proyecto que forma y proyecta talento
Más allá de la competencia, el equipo mantiene uno de sus pilares históricos: la proyección y exportación de talento colombiano. GW ha construido, a lo largo de los años, una plataforma sólida para que ciclistas den el salto al ciclismo internacional y lleguen a equipos de alto nivel competitivo.
“Esta alianza reafirma el propósito del equipo: potenciar talentos y proyectar ciclistas al escenario internacional. Cada año trabajamos para que nuestros atletas tengan la oportunidad de llegar a equipos de alto nivel, especialmente en Europa, consolidándose como una plataforma de desarrollo y proyección para el ciclismo colombiano”, señala Villegas.
Desde lo deportivo, esta visión se traduce en motivación y oportunidades reales para los corredores:
“La visión se mantiene viva al impulsar talentos jóvenes que tienen la oportunidad de pedalear en carreras importantes a nivel mundial, lo que motiva a cada deportista a esforzarse siempre por entregar los mejores resultados, no solo al equipo sino al país”, complementa Luis Cely.
Nuevas incorporaciones, nuevo ciclo deportivo
Este nuevo ciclo se ve reflejado en las incorporaciones para la temporada. En la categoría Élite, el equipo suma a los escaladores Alexander Gil, Yonathan Castro y Brayan OBando, junto al sprinter Johan Colón, quien viene de obtener el triunfo en el Circuito Internacional Feria de Manizales. En la categoría Sub 23, llegan William Quintero, Daniel Carvajal y Juan Guillermo Pinto, además de los sprinters Felipe Bravo y Nelson Jiménez, fortaleciendo una base joven con proyección y ambición competitiva.
“Con estas contrataciones buscamos fortalecer nuestras victorias, disputar las principales carreras UCI de América y posicionarnos en el top 3 de los equipos del continente. Seguimos siendo un equipo promotor que impulsa las nuevas figuras del ciclismo colombiano”, afirma Cely.
El inicio de una nueva historia
La nueva etapa del equipo GW ERCO SPORTFITNESS tendrá su primer reto competitivo con la participación en La Vuelta al Táchira, en Venezuela, una competencia que marcará el inicio del calendario internacional y permitirá mostrar en carrera la identidad renovada del proyecto.
Con esta alianza, GW y Sportfitness consolidan una visión donde el ciclismo de ruta es alto rendimiento, pero también bienestar, sostenibilidad y una plataforma real para proyectar el talento colombiano hacia equipos de alta calificación en el escenario global.
Empresas y Marcas
GW presenta el portafolio infantil más completo del mercado para esta Navidad
La bicicleta sigue siendo uno de los regalos más memorables en la vida de cualquier niño. Ese primer vehículo que representa libertad, diversión y el inicio de grandes aventuras. Este año, GW —marca colombiana referente en la industria del ciclismo— fortalece su liderazgo con el portafolio más amplio y diverso de bicicletas para niños, abarcando opciones indoor y outdoor que acompañan cada etapa de su crecimiento.
El anuncio llega de la mano de una campaña protagonizada por Mariana Pajón, triple medallista olímpica y embajadora histórica de la marca, quien hoy vive la carrera más importante de su vida: convertirse en mamá. Con su presencia, GW reafirma su propósito de acompañar sueños desde la primera infancia.
Un compromiso con los primeros pedalazos
Para Jorge Villegas, director de Mercadeo de GW, la Navidad es el momento donde la conexión entre niños y bicicletas se vuelve más especial: “En cada casa siempre hay un niño esperando una bicicleta. Queremos ser la marca que haga realidad ese sueño, con productos de calidad, innovadores y cercanos en precio”.
Este año, GW presenta su nueva línea de bicicletas indoor, fabricadas en aleación de polímeros plásticos livianos, sin neumáticos en sus llantas y pensadas para espacios interiores. Una alternativa accesible, segura y perfecta para hogares y apartamentos, diseñada para que los niños comiencen a pedalear desde muy pequeños.
Villegas agrega: “Los niños son los usuarios más importantes del ecosistema del ciclismo. Su primera bicicleta les da autonomía, independencia y una sonrisa que nunca se olvida”.
FLOW, ELITE y COMET: la nueva generación de bicicletas para niños
El amplio portafolio infantil de GW resalta con tres referencias diseñadas desde cero para las necesidades, seguridad y sueños de los más pequeños.
Bicicleta FLOW
• Fabricada en aleación de polímeros plásticos de alta resistencia
• Ideal para el hogar
• Segura, liviana y perfecta para iniciar en el ciclismo desde interiores
Bicicleta ELITE
• Fabricada en magnesio y diseño inspirado en el BMX Race
• Ruedas con balineras
• Hecha para los primeros pasos de quienes sueñan con las pistas
Bicicleta COMET
• Fabricada en magnesio
• Suspensión trasera en elastómero
• Ruedas con balineras
• Diseñada para las pistas, aventuras urbanas y paseos en familia
Ricardo Vélez, jefe de Producto de GW, destaca que todo el desarrollo se enfocó en ergonomía, innovación y seguridad: “Creamos bicicletas seguras y confiables, pensadas en cada etapa del desarrollo infantil. Queremos que su primera experiencia rodando sea inolvidable”.
El regalo que nunca se olvida
Con la temporada navideña tan cerca, GW refuerza su propósito: “Estamos convencidos de que la bicicleta es uno de los regalos más significativos que puede recibir un niño en Navidad. GW aporta la máquina; los sueños los ponen ellos”, afirma Vélez.
Con el portafolio infantil más completo del país y una campaña que celebra el inicio de nuevos sueños, GW invita a las familias colombianas a revivir ese recuerdo que nunca se borra: la emoción de recibir la primera bicicleta.