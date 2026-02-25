Connect with us

Ruta

El equipo Nu Colombia buscará su tercer título consecutivo en la Vuelta al Tolima 2026

Publicado

Hace 14 mins

el

El bogotano Javier Jamaica, campeón de la Vuelta al Tolima el año pasado. (Foto © RMC)
Temas relacionados:
Anuncio

Ruta

Vuelve el Giro de Cerdeña; dos colombianos estarán con el Petrolike

Publicado

Hace 1 hora

el

24 febrero, 2026

Por

Juan Diego Quintero y Alejandro Callejas, juntos de nuevo con el Petrolike. (Foto © Petrolike)
Seguir leyendo

Ruta

Vuelta de la Independencia República Dominicana: Wilmar Paredes, el colombiano más destacado en la jornada inaugural

Publicado

Hace 5 horas

el

24 febrero, 2026

Por

El antioqueño Wilmar Paredes, el mejor colombiano en la primera etapa de la Vuelta a la Independencia en República Dominicana. (Foto © Team Medellín-EPM)
Seguir leyendo

Ruta

Campeonato Panamericano de Ruta Montería 2026: definida la nómina de la Selección Colombia

Publicado

Hace 6 horas

el

24 febrero, 2026

Por

William Colorado, una de las cartas de la selección colombian en la categoría sub-23. (Foto © FCC)
Seguir leyendo
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Todos los derechos reservados © 2007-2020 Mundo Ciclístico SAS.
Calle 79 No. 18-34 Of. 602
Tel: (+57) 1 9370461
Email: mundociclistico@gmail.com
Bogotá, Colombia, Sur América.