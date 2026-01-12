El Equipo Kern Pharma ratifica su confianza en Iván Ramiro Sosa y extiende su vínculo

El equipo español Kern Pharma extiende su vínculo con Iván Ramiro Sosa y seguirá contando con él durante la presente temporada. El colombiano, intervenido con éxito de una endofibrosis de la arteria ilíaca el pasado mes de julio, confía en recuperar su mejor versión y volver a brillar en la alta montaña.

“Estoy muy feliz de poder continuar un año más en el Equipo Kern Pharma. Quiero agradecer a Juanjo, y a todo el equipo por el gran apoyo que me han brindado estos meses. Afortunadamente, me he sentido muy bien en la vuelta a los entrenamientos y estoy deseando volver a competir”, dijo el escarabajo.

Durante este exigente periodo, Sosa ha contado con la cercanía, profesionalidad y respaldo de Mapfre, un apoyo clave para el corredor y el equipo que, adaptándose en todo momento a sus necesidades y a los tiempos requeridos, le ha permitido al colombiano desarrollar su máximo potencial.

En la pasada temporada, la primera en las filas del conjunto español, el cundinamarqués ofreció actuaciones prometedoras pese a no encontrar la regularidad que le hubiese gustado a causa de la enfermedad. Destacando en el exigente final de la Vuelta a la Comunidad Valenciana en la Font de Partegat, codeándose con los mejores del mundo en la mítica subida de la Vuelta a Catalunya a La Molina y cosechando un meritorio podio en Mercan’Tour.

“Espero que en este 2026 pueda alcanzar un buen nivel que me permita volver a ganar carreras, que es lo que más quiero y lo que me motiva para hacer las cosas mejor cada día”, concluyó Sosa.

*Con Información Prensa Equipo Kern Pharma