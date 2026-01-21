Ruta
El Equipo Kern Pharma abre la temporada con tres carreras de la Comunidad Valenciana sin Iván Ramiro Sosa
Tras meses de trabajo en una intensa pretemporada, el Equipo Kern Pharma regresa a la competición esta semana con tres pruebas en la Comunidad Valenciana: la Clásica Camp de Morvedre (España, UCI 1.1, 23/01), donde Urko Berrade logró el triunfo en el pasado curso, el Gran Premio Castellón – Ruta de la Cerámica (España, UCI 1.1, 24/01) y la Clásica Comunidad Valenciana 1969 – Gran Premi València (España, UCI 1.1, 25/01).
Con el objetivo de volver a pelear por la victoria, el Equipo Kern Pharma que cuenta en sus filas con el colombiano Iván Ramiro Sosa, se desplazará hasta Estivella para disputar la segunda edición de la Clásica Camp de Morvedre. De nuevo, la doble ascensión encadenada al Alto del Garbí (5,6km al 8,9%) seleccionará la carrera antes de afrontar un rápido descenso que conducirá hasta la línea de meta.
El Gran Premio Castellón – Ruta de la Cerámica presenta el mismo recorrido que en la anterior edición, con un terreno sinuoso hasta llegar al Collado de Ayódar (5km al 4,4%), donde se prevén movimientos buscando seleccionar la carrera antes de afrontar el explosivo repecho final en Onda.
Oportunidad para los velocistas en la Clásica Comunidad Valenciana 1969 – Gran Premii Valencia, que pondrá el broche a este bloque de competición. Tras una primera mitad de jornada exigente, donde el Equipo Kern Pharma se enfrentará al emblemático Coll de Rates y al Alto de Beniarrés, la carrera se adentrará en un terreno favorable hasta llegar a Valencia, donde finalizará la prueba.
“Empezamos con mucha motivación después del buen trabajo realizado en invierno, con ganas de ser protagonistas”, dijo Jon Armendariz, director deportivo del Equipo Kern Pharma.
Clásica Camp de Morvedre (España, UCI 1.1, 23/01)
Estivella | 163,4km |
Alineación: Urko Berrade, Iván Cobo, Ibon Ruiz, Marc Brustenga, Pablo Carrascosa, Unai Ramos, Jorge Gutiérrez
Gran Premio Castellón – Ruta de la Cerámica (España, UCI 1.1, 24/01)
Castellón – Onda | 171,4km |
Alineación: Urko Berrade, Iván Cobo, César Pérez, Antonio Soto, Mikel Retegi, Jorge Gutiérrez, Iñigo Elosegui
Clásica Comunidad Valenciana 1969 – Gran Premi Valencia (España, UCI 1.1, 26/01)
La Nucia – Valencia | 199,5km |
Alineación: Ibon Ruiz, César Pérez, Antonio Soto, Marc Brustenga, Mikel Retegi, Pablo Carrascosa, Iñigo Elosegui
*Con Información Prensa Kern Pharma
Ruta
Paula Patiño hace historia, gana la última etapa y se consagra campeona del Tour El Salvador 2026
Terminaron las emociones del Tour El Salvador 2026 con doble celebración colombiana. Paula Patiño se coronó este miércoles como gran campeona de la carrera salvadoreña, sumando un importante título a su palmarés deportivo tras ganar la jornada final.
La pedalista antioqueña, que dejó las filas Movistar tras siete años, demostró ser la más regular a lo largo de los cinco días de competencia que se vivieron en territorio centroamericano, tras un prólogo y cuatro etapas en línea.
La paisa de 28 años se subió a lo más alto del podio acompañada de las españolas Ainara Albert (Roland Cogeas Cycling Team) 2° y de su compañera de equipo Naia Amondarain 3°.
Ya para la última jornada, el festín cafetero tampoco se hizo esperar haciendo el 1-2 con Jessenia Meneses, quien por celebrar antes de tiempo se quedó con el segundo puesto, en la ciudad capital del departamento cafetero de Santa Ana, por detrás de su paisana. Los 94,1 kilómetros de recorrido sirvieron para darle la primera victoria a las colombianas.
Patiño sucedió en el palmarés del Tour El Salvador a la suiza Elena Hartmann, campeona del año pasado. Es el segundo podio colombiano en esta carrera tras la tercera posición de la caqueteña Serika Gulumá en 2013.
Tour El Salvador (2.1)
Resultados Etapa 4 | Santa Ana – Santa Ana (94,1 km)
|1
|Paula Patiño
|Laboral Kutxa – Fundación Euskadi
|2:38:57
|2
|Jessenia Meneses
|Selección Colombia
|m.t
|3
|Francesca Hall
|Roland Cogeas Cycling Team
|0:05
|4
|Naia Amondarain
|Laboral Kutxa – Fundación Euskadi
|0:54
|5
|Catalina Soto
|Laboral Kutxa – Fundación Euskadi
|0:55
|6
|Ainara Albert
|Roland Cogeas Cycling Team
|0:55
|7
|Qiuying Zhou
|XDS China Women Cycling
|0:55
|8
|Yanina Kuskova
|Laboral Kutxa – Fundación Euskadi
|0:55
|9
|Yuliia Biriukova
|Laboral Kutxa – Fundación Euskadi
|0:55
|10
|Sara Gardeman
|La Pampa
|0:55
Clasificación General Final
|1
|Paula Patiño
|Laboral Kutxa – Fundación Euskadi
|9:42:10
|2
|Ainara Albert
|Roland Cogeas Cycling Team
|0:46
|3
|Naia Amondarain
|Laboral Kutxa – Fundación Euskadi
|0:49
|4
|Giorgia Vettorello
|Roland Cogeas Cycling Team
|0:50
|5
|Anastasiya Samsonova
|Roland Cogeas Cycling Team
|0:52
|6
|Idoia Eraso
|Laboral Kutxa – Fundación Euskadi
|0:55
|7
|Jessica Marcela Parra
|Pato Bike BMC Team
|0:56
|8
|Yuliia Biriukova
|Laboral Kutxa – Fundación Euskadi
|0:58
|9
|Yanina Kuskova
|Laboral Kutxa – Fundación Euskadi
|1:01
|10
|Francesca Hall
|Roland Cogeas Cycling Team
|1:07
Ruta
Cundinamarca, la casa del ciclismo colombiano en los Nacionales de Ruta Sistecrédito 2026
El departamento de Cundinamarca se prepara para vivir un encuentro inolvidable alrededor del deporte con la llegada del Campeonato Nacional de Ruta Sistecrédito 2026, que se disputará del 5 al 8 de febrero y reunirá a los mejores ciclistas del país en las categorías juveniles, sub-23 y élite, en damas y hombres.
Para Indeportes Cundinamarca es motivo de orgullo que el departamento sea la sede de este importante evento, ratificando su tradición ciclística, su amor por la bicicleta y su compromiso con el deporte colombiano.
“Nos llena de alegría que Cundinamarca sea la casa de los Nacionales de Ruta 2026. Este evento representa una oportunidad para mostrar nuestros municipios, nuestra gente y nuestro talento deportivo, y para seguir fortaleciendo al departamento como referente del ciclismo en Colombia”, destacó Luz Marina Chuquen González, gerente general de Indeportes Cundinamarca.
Durante cuatro días, los corredores recorrerán municipios emblemáticos como Zipaquirá, Tocancipá, Sopó, Gachancipá, Chocontá, Villapinzón y Guasca, en trazados que combinan recorridos urbanos, carreteras nacionales y exigentes ascensos, ofreciendo un espectáculo deportivo de primer nivel.
Cundinamarca también estará presente en la competencia con una delegación que proyecta la participación de 39 deportistas, distribuidos en seis equipos: tres de damas, integrados por seis mujeres cada uno, y tres de varones, conformados por siete corredores por equipo. La representación se dará en las tres categorías del campeonato, con 2 equipos juveniles, 2 sub-23 y 2 élite, completando así el grupo de 39 pedalistas.
Cabe resaltar que el equipo femenino de Cundinamarca contará con una entrenadora exclusiva: Luz Adriana Tovar Salgado (Ruta y Pista), exdeportista cundinamarquesa, campeona nacional en 2016 y referente del ciclismo femenino colombiano, quien acompañará de manera integral el proceso competitivo de nuestras deportistas. Así mismo se cuenta con el acompañamiento de Christian Camilo Torres Rativa (modalidad Ruta), quien ha liderado procesos de alto nivel en el ciclismo internacional durante los años 2023 y 2024, acompañando a corredores en competencias de primer nivel en Europa.
Adicionalmente se cuenta con un equipo técnico altamente calificado, integrado por: Fabio Hernán Rodríguez Hernández (modalidad MTB), Johann Alberto Moreno Quiroz (modalidad MTB), Ferney Orlando Bello Clavijo (modalidad Pista) y Héctor Mayorga (modalidad Paracycling).
A este grupo de pedalistas cundinamarqueses se suman seis figuras élite, con participación confirmada: Egan Bernal, Brandon Rivera, Daniel Martínez, Harold Tajada, Santiago Buitrago y Diana Peñuela, quienes complementan la delegación de 45 corredores que representarán con orgullo al departamento.
Cuatro días de emoción sobre ruedas
La competencia iniciará el jueves 5 de febrero con las pruebas de contrarreloj individual en Zipaquirá.
El viernes 6 de febrero, el Autódromo de Tocancipá será escenario de las pruebas de ruta en circuito cerrado.
El sábado 7 de febrero, se disputará una exigente jornada de 124,5 kilómetros desde Sopó hasta Guasca, atravesando el Alto del Sisga.
El campeonato culminará el domingo 8 de febrero con la prueba reina de 209,9 kilómetros para los hombres élite, con salida y llegada en el Mirador de las Salinas de Zipaquirá.
Desde Indeportes Cundinamarca se reafirma el compromiso con el fortalecimiento del deporte, el acompañamiento a los procesos formativos y el respaldo a los grandes eventos que impulsan el desarrollo deportivo del país.
Los Nacionales de Ruta Sistecrédito 2026 serán una verdadera celebración del ciclismo, en la que Cundinamarca recibirá a los mejores pedalistas del país con los brazos abiertos.
*Con Información Prensa Indeportes Cundinamarca
Ruta
Tobias Lund Andresen se queda con el primer duelo de sprinters en el Tour Down Under con Juan Sebastián Molano 11°
El primer duelo de sprinters del Tour Down Under 2026 quedó en manos del danés Tobias Lund Andresen (Decathlon CMA CGM Team). El escandinavo fue el fue más rápido en el embalaje, luego de recorrer 144 kilómetros por los alrededores de la población de Tanuda, en el sur de Australia.
El corredor vikingo derrotó al británico Matthew Brennan (Team Visma | Lease a Bike) y al australiano Sam Welsford (INEOS Grenadiers), segundo y tercero, respectivamente, mientras que el boyacense Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates – XRG) se tuvo que conformar con el puesto 11°.
En cuanto al resto de los suramericanos, el ecuatoriano Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates – XRG) ingresó en la casilla 26°, le siguió su compatriota Jefferson Alexander Cepeda (EF Education – EasyPost) en la posición 25°, después entró el bogotano Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious) 58° y el ecuatoriano Jefferson Cepeda (Movistar Team) finalizó 92°, todos con el mismo tiempo del ganador.
La fuga del día la protagonizaron el noruego Martin Urianstad Bugge (Uno-X Mobility) y los franceses Enzo Paleni (Groupama – FDJ United) y Guillaume Martin (Groupama – FDJ United), pero al final todos fueron alcanzados por el pelotón.
La última de las tres subidas de Menglers Hill no fue obstáculo para los velocistas, que se mantuvieron sin problemas en el lote. Al final, el ritmo aumentó y los equipos de los sprinters colocaron sus trenes al frente para la definición, donde Tobias Lund Andresen (Decathlon CMA CGM Team) fue el más rápido.
La primera carrera World Tour del año, continuará este miércoles por tierras australianas con una etapa rompe-piernas de 148,1 kilómetros entre Norwood y Uraidla, que incluye tres premios de montaña.
Santos Tour Down Under (2.UWT)
Resultados Etapa 1 | Tanunda – Tanunda (120,6 km)
|1
|Tobias Lund Andresen
|Decathlon CMA CGM Team
|2:42:41
|2
|Matthew Brennan
|Team Visma | Lease a Bike
|m.t.
|3
|Sam Welsford
|INEOS Grenadiers
|m.t.
|4
|Danny van Poppel
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|m.t.
|5
|Ethan Vernon
|NSN Cycling Team
|m.t.
|6
|Liam Walsh
|Australia
|m.t.
|7
|Lionel Taminiaux
|Lotto Intermarché
|m.t.
|8
|Casper van Uden
|Team Picnic PostNL
|m.t.
|9
|Tim Torn Teutenberg
|Lidl – Trek
|m.t.
|10
|Luke Lamperti
|EF Education – EasyPost
|m.t.
|11
|Juan Sebastián Molano
|UAE Team Emirates – XRG
|m.t.
|58
|Santiago Buitrago
|Bahrain – Victorious
|m.t.
Clasificación General Individual
|1
|Tobias Lund Andresen
|Decathlon CMA CGM Team
|2:46:56
|2
|Samuel Watson
|INEOS Grenadiers
|0:01
|3
|Ethan Vernon
|NSN Cycling Team
|0:02
|4
|Maikel Zijlaard
|Tudor Pro Cycling Team
|0:04
|5
|Laurence Pithie
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|,,
|6
|Matthew Brennan
|Team Visma | Lease a Bike
|0:05
|7
|Jay Vine
|UAE Team Emirates – XRG
|,,
|8
|Pierre Gautherat
|Decathlon CMA CGM Team
|0:06
|9
|Mauro Schmid
|Team Jayco AlUla
|,,
|10
|Tim Torn Teutenberg
|Lidl – Trek
|,,
|13
|Jhonatan Narváez
|UAE Team Emirates – XRG
|0:07
|64
|Santiago Buitrago
|Bahrain – Victorious
|0:18
|68
|Juan Sebastián Molano
|UAE Team Emirates – XRG
|0:18