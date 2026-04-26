El equipo GW Erco Sportfitnes emprende viaje para afrontar el Tour de Gila 2026

El GW Erco Sportfitness emprende viaje este lunes hacia territorio norteamericano para afrontar el Tour de Gila 2026, una de las competencias por etapas más exigentes del calendario internacional, que se disputará del 29 de abril al 3 de mayo en los imponentes paisajes de Nuevo México. Desde el inicio de la semana, los corredores se encuentran concentrados en Bogotá, afinando detalles y completando su preparación de cara a este importante reto.

La nómina estará conformada por Johan Colón, Brandon Vega, Robinson López Rivera, Santiago Garzón, Felipe Bravo, Juan Carlos López y Camilo Gómez, corredores llamados a responder en un recorrido que combina alta montaña, potencia y lectura de carrera.

La escuadra llega con antecedentes importantes en esta competencia, tras haber conquistado una victoria de etapa en la edición anterior. Además, Robinson López dejó huella al consagrarse campeón de la montaña y ubicarse dentro del top 5 de la clasificación general, resultados que elevan las expectativas del equipo para este año.



Robinson López, campeón de la montaña en el Tour de Gila 2025. (Foto © GW Erco Shimano)

Desde su creación en 1987, el Tour de Gila se ha consolidado como una de las pruebas por etapas más respetadas de Estados Unidos, formando parte del calendario UCI America Tour. Disputada en los exigentes terrenos de Nuevo México, la carrera se caracteriza por su altimetría acumulada, ascensos prolongados y tramos técnicos que ponen a prueba la resistencia del lote.

La edición 2026 contará con un recorrido variado que incluye una contrarreloj individual, etapas de alta montaña como la llegada a Mogollon con rampas que alcanzan hasta el 19%, un criterium técnico en el centro de Silver City y la siempre decisiva etapa reina, el “Gila Monster”, donde suele definirse la clasificación general.

Cada jornada exigirá lectura de carrera, control del ritmo y un trabajo colectivo preciso para responder a las condiciones del terreno y a la intensidad de la competencia.

Con el viaje en marcha, el equipo afrontará cinco días de alta exigencia, donde cada etapa será una historia por disputar.

*Con Información Prensa GW Erco Sportfitness