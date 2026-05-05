El equipo Ciclismo Capital viajó rumbo a Europa para competir en Francia y España

El equipo Ciclismo Capital inició su viaje rumbo a Europa con cinco ciclistas para correr en Francia y España en competencias de un solo día. La gira será hasta el 20 del mayo.

La nómina para esta gira esta conformado por cuatro pedalistas Sub-23: Mariana Herrera, Valentina Torres, Gabriela Bocanegra y Paula Rueda, además de Valentina Ovalle en la categoría élite.

La primera prueba sera el 8 de mayo en la Classique Morbihan en territorio francés y al día siguiente correrán el Grand Prix du Morbihan Femmes, ambas pruebas de categoría 1.1.

Luego, la escuadra capitalina hará su traslado hacia España en la región del País Vasco, donde aprovechará al máximo su estadia en la zona para realizar un ‘Training Camp’ y después competir en la Durango – Durango.