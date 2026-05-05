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El equipo Ciclismo Capital viajó rumbo a Europa para competir en Francia y España
El equipo Ciclismo Capital inició su viaje rumbo a Europa con cinco ciclistas para correr en Francia y España en competencias de un solo día. La gira será hasta el 20 del mayo.
La nómina para esta gira esta conformado por cuatro pedalistas Sub-23: Mariana Herrera, Valentina Torres, Gabriela Bocanegra y Paula Rueda, además de Valentina Ovalle en la categoría élite.
La primera prueba sera el 8 de mayo en la Classique Morbihan en territorio francés y al día siguiente correrán el Grand Prix du Morbihan Femmes, ambas pruebas de categoría 1.1.
Luego, la escuadra capitalina hará su traslado hacia España en la región del País Vasco, donde aprovechará al máximo su estadia en la zona para realizar un ‘Training Camp’ y después competir en la Durango – Durango.
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Vuelta a São Paulo 2026: victoria de Rodrigo Do Nascimento con Róbigzon Oyola, Óscar Quiroz y Cristian Rico en el top 10
Los locales siguen dominando la Vuelta a São Paulo 2026 tras dos jornadas. La victoria en la segunda etapa le correspondió a Rodrigo Do Nascimento (Localiza Meoo / Swift Pro Cycling), quien fue el más fuerte de la fuga tras recorrer 116,1 kilómetros con salida en São José do Rio Preto y llegada a Barretos.
El brasilero derrotó en un sprint reducido al chileno Francisco Kotsakis (Plus Performance – ZEO Sport) y a su compatriota Igor Teodoro Molina (Andbank Cycling Team), quienes entraron 2° y 3°, respectivamente.
En el quinto puesto se reportó el mejor colombiano, Róbigzon Oyola (Team Medellín – EPM), mientras que el más destacado del NU Colombia fue Óscar Quiroz en la 6° casilla, ambos con el mismo tiempo del ganador. Luego, ingresó Cristian Rico (NU Colombia) en la 9° poisicón a seis segundos.
A continuación, pasaron la meta William Colorado (NU Colombia), Emerson Gordillo (NU Colombia), Wilmar Paredes (Team Medellín – EPM), Álvaro Hodeg (Team Medellín – EPM), Jhonatan Chaves (NU Colombia), Víctor Ocampo (Team Medellín – EPM), Yeferson Camargo (Team Medellín – EPM) y Óscar Fernández (NU Colombia), todos a más de tres minutos.
En cuanto a la clasificación general, el brasilero Gabriel Metzger (ACRS Cycling Team) mantuvo el liderato con más de 2 minutos de ventaja sobre su compatriota Rodrigo Do Nascimento (Localiza Meoo / Swift Pro Cycling). El podio parcial lo completa el colombiano Emerson Gordillo (NU Colombia) a 2:19.
La carrera paulista continuará este miércoles con su tercera etapa entre Barretos y Franca, en una jornada montañosa de 134,6, con un final picando ligeramente hacia arriba.
Volta Ciclistica Internacional do Estado de São Paulo (2.2)
Resultados Etapa 2 | Barretos › Franca (134,2 km)
|1
|Rodrigo Do Nascimento
|Localiza Meoo/Swift Pro Cycling
|2:48:13
|2
|Francisco Kotsakis
|Plus Performance – Zeo Sport
|m.t.
|3
|Igor Molina
|Andbank CYC Team-Pinda
|m.t.
|4
|Caina Oliveira
|São Jose-Inst Athlon
|m.t.
|5
|Róbigzon Oyola
|Team Medellín-EPM
|m.t.
|6
|Óscar Quiroz
|Nu Colombia
|m.t.
|7
|Vicente Costa
|São Jose-Inst Athlon
|m.t.
|8
|Edson de Rezende
|Localiza Meoo/Swift Pro Cycling
|m.t.
|9
|Cristian Rico
|Nu Colombia
|0:06
|10
|Tomás Quiroz
|Plus Performance – Zeo Sport
|0:18
Clasificación General Individual
|1
|Gabriel Metzger
|ACRS Cyclingteam-Audax
|6:40:48
|2
|Rodrigo Nascimento
|Localiza Meoo/Swift Pro Cycling
|2:03
|3
|Emerson Gordillo
|Nu Colombia
|2:19
|4
|Wilmar Paredes
|Team Medellín-EPM
|2:19
|5
|Kaua Domingos
|Selección de Paraná
|2:26
|6
|Alex Ferreira de Melo
|Andbank CYC Team-Pinda
|2:26
|7
|Bruno Lemes
|Localiza Meoo/Swift Pro Cycling
|2:26
|8
|Vinicius Santos
|São Jose-Inst Athlon
|2:37
|9
|Cristian Rico
|Nu Colombia
|2:54
|10
|Francisco Kotsakis
|Plus Performance – Zeo Sport
|3:06
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Juegos Intercolegiados Nacionales 2026: se inscribieron más de 678 mil deportistas escolares
Los Juegos Intercolegiados Nacionales alcanzaron la cifra histórica de 642.625 deportistas inscritos, un hecho que ratifica el compromiso del Ministerio del Deporte de garantizar el derecho a la práctica deportiva, la recreación y la integración de miles de niños, niñas y jóvenes de los 32 departamentos del país.
La cifra de entrenadores y delegados también batió récords, con un consolidado de 36.142 inscritos, lo que valida la importancia del apoyo y respaldo a los futuros medallistas olímpicos de Colombia. En total, el proceso cerró con 678.458 inscritos.
Este hito se logra gracias a las acciones articuladas con los entes departamentales, establecimientos educativos, docentes, entrenadores, rectores, federaciones deportivas y organizaciones que atienen a personas con discapacidad.
En total, 9.661 instituciones educativas de todo el país participaron activamente en el proceso de inscripción de atletas y Para atletas. La edición 2026 contempla 26 modalidades deportivas (12 individuales y 7 de conjunto), así como tres (3) Para deportes, tres (3) mini deportes y festivales escolares.
Las competencias individuales estarán compuestas por ajedrez, atletismo, bádminton, boxeo, ciclismo de ruta, judo, karate, levantamiento de pesas, natación, patinaje, taekwondo y tenis de mesa. Los para deportes serán boccia, para natación y para atletismo.
Por otro lado, los deportes de conjunto serán baloncesto, baloncesto 3×3, balonmano, fútbol, fútbol de salón, fútbol sala y voleibol. Las demás modalidades ofertadas son: mini baloncesto, mini fútbol sala y mini voleibol.
La máxima autoridad del deporte nacional destinó un total de $64.500 millones, con los cuales se llevarán a cabo las fases: municipales, zonales, departamentales, regionales, final nacional y también se asegura la participación de la delegación colombiana que represente al país en los XXX Juegos Escolares Sudamericanos que se llevarán a cabo en el vecino país de Ecuador.
El Ministerio del Deporte le cumple a la niñez y juventud de todos los territorios con el desarrollo del calendario de estos juegos, que promueven el deporte escolar en las regiones, donde la práctica deportiva es factor de bienestar e igualdad.
*Con Información de Mindeporte
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Santiago Buitrago liderará las aspiraciones del Bahrain – Victorious en el Giro de Italia
El Bahrain – Victorious llega al Giro de Italia con Santiago Buitrago liderando las aspiraciones del equipo en la clasificación general para las tres exigentes semanas de competición, respaldado por una alineación equilibrada que combina experiencia, capacidad de escalada y oportunidades para obtener buenos resultados de etapa.
“El Giro de Italia ha sido uno de mis principales objetivos desde el año pasado. Es una carrera que significa mucho para mí, una de mis favoritas, y me trae muy buenos recuerdos. Esta temporada ha ido por buen camino, desde Australia hasta Lieja, y el entrenamiento en altitud en Colombia me ha ayudado a llegar en buena forma. Me siento preparado para este reto”, dijo Buitrago, en declaraciones recogidas por su equipo.
El escarabajo regresa a la ronda italiana con un objetivo claro de ser protagonista. El pedalista bogotano ya ha vivido momentos importantes en el Giro, incluyendo victorias de etapa, y llega tras un primer periodo de año consistente y un bloque de altitud en Colombia como parte de su preparación final.
“Esta carrera ya me ha brindado algunas victorias especiales, y por supuesto sueño con lograr más este año. Tengo muchas ganas de empezar y ver qué podemos hacer”, agregó el colombiano.
Para rodear a Buitrago fueron escogidos Damiano Caruso, Mathijs Paasschens, Alec Segaert, Robert Stannard y Fran Miholjević, que serán importantes para el apoyo, el posicionamiento y la protección, mientras que, Edoardo Zambanini y Afonso Eulálio llegan en muy buena forma y pueden desempeñar un papel importante en la media montaña
La ronda italiana comienza en Bulgaria este 8 de mayo y finaliza en Roma el 31 de mayo, con un recorrido de 3.470 kilómetros y 47.539 metros de desnivel positivo. El recorrido incluye ocho etapas llanas, seis intermedias, seis de montaña y una contrarreloj individual. Se espera que las batallas decisivas por la clasificación general se desarrollen en las etapas de alta montaña, la contrarreloj de 42 kilómetros y el último fin de semana de montaña.