El equipo Ciclismo Capital confirmó la nómina para la Vuelta al Tolima

El equipo femenino Ciclismo Capital, que se dispone a cumplir su quinta temporada ininterrumpida compitiendo en las mejores carreras del calendario nacional, confirmó la nómina con la que encarará la Vuelta al Tolima.

La plantilla, que dirige Luis Miguel Caviedes, la conforman Valentina Ovalle y las Sub-23 Mariana Herrera, Gabriela Bocanegra, Valentina Torres y Paula Rueda, quien tuvo una gran actuación en los campeonatos nacionales, terminando 5° en la ruta y 7° en la contrarreloj.

Asimismo, como el equipo bogotano viene trabajando en procesos de categorías juveniles llevarán a la ronda tolimense a las júnior: Alix Sanabria y a Zara Lamprea.

El proyecto que nació en Bogotá en 2022 tiene un importante historial de triunfos en carreras juveniles en el país, y también cuenta con historias exitosas de jóvenes deportistas que iniciaron su formación bajo esta estructura y hoy son ciclistas profesionales.