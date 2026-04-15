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El ciclismo de ruta colombiano estará presente en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026
Colombia contará con un total de 33 cupos, divididos en 14 deportes, para participar en la cuarta edición de los Juegos Olímpicos de la Juventud que se desarrollarán en Dakar (Senegal) del 30 de octubre al 13 de noviembre.
La buena noticia para el ciclismo colombiano es que el país competirá con un cupo en la modalidad de ruta en ambas ramas. Será la primera ocasión que un país africano albergue un evento deportivo de este índole.
Los IV Juegos Olímpicos de la Juventud tendrán un total de 25 competencias deportivas, con sedes en Dakar, Diamniadio y Saly. A su vez, el evento multideportivo tendrá cerca de 2.700 atletas provenientes de más de 200 países.
Previamente, Colombia participó en las tres ediciones de verano que se desarrollaron en 2010, 2014 y 2018. En Singapur, primera edición, nuestro país asistió con 25 atletas en 12 deportes, consiguiendo cinco preseas (dos de oro y tres de palta).
En Nanjing 2014, la delegación nacional contó con 34 atletas en 11 deportes y alcanzó un total de tres medallas (un oro y dos bronces). En la reciente edición de Buenos Aires 2018, nuestro país fue representado por 56 atletas en 15 disciplinas y cosechó 10 preseas (cuatro oros, tres platas y tres bronces).
El camino rumbo a los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 ya está en marcha y Colombia lo recorre con la convicción del crecimiento personal y deportivo de los deportistas.
*Con Información Prensa Comité Olímpico Colombiano
Ruta
“Me encuentro en un momento feliz de mi carrera”: Fernando Gaviria tras su podio en Bélgica
Fantástico podio para Fernando Gaviria en Bélgica. El antioqueño, que lideró la actuación del equipo español Caja Rural-Seguros RGA en la Ronda de Limburgo 2026, terminó 2° detrás de Tim Merlier.
“Quería intentar ganar, pero cuando te enfrentas con alguien tan fuerte como Merlier es difícil, ya que está muy fuerte. Como siempre he buscado dar lo mejor de mí mismo, pero hoy no se podía hacer más. Ha sido más fuerte y ha ganado el mejor, así que estoy muy contento con esta segunda plaza”, dijo Gaviria, en declaraciones recogidas por su equipo.
El colombiano demostró su buen momento rodando siempre en posiciones delanteras de una clásica exigente marcada por varios tramos adoquinados. Al final, su segundo puesto terminó ayudando a su conjunto a sumar un total de 123 puntos UCI.
“Me encuentro en un momento feliz de mi carrera. Estoy disfrutando del ciclismo más que estos años atrás porque trato de aprovechar el momento y de disfrutar de mi vida y mi familia. Estoy trabajando mucho y me siento con mejores piernas. Hemos perdido pero lo hemos hecho frente a uno de los mejores ciclistas del mundo. Seguiré trabajando para intentar llegar a las siguientes carreras con un poco más de energía”, agregó el pedalista paisa.
Por último, el oriundo de la Ceja, Antioquia, dejó claro que está enfocado en mejorar su rendimiento para que le permita estar en la ‘Grande Bouclé’. “El estrés me lo impongo yo mismo, ya que el equipo está trabajando para mejorar y para rendir lo mejor posible en el Tour de Francia. Tenemos que dar grandes pasos, somos conscientes de ello, pero la presión me la pongo yo mismo. Cada vez que me subo a una bici trato de ganar, hoy me sentí muy bien, diría que es el momento en el que más estoy disfrutando de la bici”, concluyó Gaviria.
*Con Información Prensa Team Caja Rural-Seguros RGA
MountainBike
Daniela Gaviria y Santiago Quintero amanecieron ubicados cuartos en el ranking mundial junior de la UCI
El ciclomontañismo colombiano amaneció de plácemes con la excelente noticia dada por los juveniles Daniela Gaviria y Santiago Quintero, quienes amanecieron ubicados como cuartos en el ranking mundial junior de la UCI, antes de encarar el Campeonato Panamericano de MTB que se disputará este fin de semana en el exigente circuito de Aguavista, en Paraguay.
El director técnico del equipo GW Erco Sportfitness, Héctor Pérez, resaltó la importancia de la competencia continental y la acumulación de puntos UCI. “Todo ha estado enfocado en llegar en muy buena forma al Panamericano, además de la consecución de puntuación UCI importante para el ranking mundial. Estamos fuertes y creemos que los resultados nos van a acompañar”.
Asimismo, destacó el trabajo realizado y la importancia de llegar en óptimas condiciones al Panamericano. “Estamos muy satisfechos con la preparación que se ha hecho con todos los atletas del equipo. Es importante tener un alto porcentaje de la selección conformada por corredores del equipo GW Erco Sportfitness y de Antioquia. Hemos tenido una gran preparación con eventos internacionales en Puerto Rico, Brasil y recientemente en Paraguay”.
Con dos ciclistas entre los cuatro mejores del ranking mundial junior y una preparación internacional sólida, los colombianos llegan al Panamericano con altas expectativas y la ilusión de alcanzar resultados importantes para Colombia.
El Panamericano se disputará en el reconocido circuito de Aguavista, ubicado en el distrito de San Juan del Paraná, a 20 minutos de Encarnación, Paraguay. Este trazado de 5,1 kilómetros y más de 100 metros de desnivel positivo por vuelta, es considerado uno de los más técnicos de la región, con más de 100 curvas, rock garden, puentes de madera, zonas rápidas y sectores técnicos a orillas del río Paraná.
El cronograma de competencias en el Panamaericano de MTB en Paraguay será el siguiente:
Cadetes: viernes 17
Junior: sábado 18
Élite: domingo 19
*Con Información Prensa GW Erco Sportfitness
Ruta
O Gran Camiño: Carlos Canal es profeta en su tierra con Eric Fagúndez y Jesús David Peña en el top 10
En un final para velocistas, el español Carlos Canal (Movistar Team) ganó la primera etapa en línea del O Gran Camiño, luego de recorrer 148,6 kilómetros entre las localidades gallegas de Vilalba y Barreiros.
El pedalista local, quien fue profeta en su tierra, cruzó la línea de meta de primero con un tiempo de 3:13:25″. El podio del día lo completaron el luxemburgués Mats Wenzel (Equipo Kern Pharma) y el uruguayo Eric Antonio Fagúndez (Burgos Burpellet BH).
En cuanto a los colombianos, Jesús David Peña (Efapel Cycling) se reportó en el 10° puesto con el mismo tiempo del ganador, mientras que Santiago Mesa (Anicolor / Campicarn) finalizó en la casilla 60° a más de un minuto de Canal.
En lo referente a la clasificación general invidual, el danés Julius Johansen (UAE Team Emirates-XRG) perdió el liderato a manos del portugués Rafael Reis (Anicolor / Campicarn).
La novel carrera española continuará este jueves con la disputa de la segunda etapa en línea, otra jornada ondulada de 169 kilómetros con salida en Carballo y llegada a Padrón, que incluye un puerto de montaña categorizada y varios repechos.
O Gran Camiño – The Historical Route (2.1)
Resultados Etapa 2 | Vilalba – Barreiros (148,6 km)
|1
|Carlos Canal
|Movistar Team
|3:13:25
|2
|Mats Wenzel
|Equipo Kern Pharma
|m.t.
|3
|Eric Antonio Fagúndez
|Burgos Burpellet BH
|m.t.
|4
|Patryk Goszczurny
|Team Visma | Lease a Bike
|m.t.
|5
|Anton Schiffer
|Team Visma | Lease a Bike
|m.t.
|6
|Alessandro Pinarello
|NSN Cycling Team
|m.t.
|7
|Aleksander Mernik
|Team Visma | Lease a Bike
|m.t.
|8
|Abel Balderstone
|Caja Rural – Seguros RGA
|m.t.
|9
|Kevin Vermaerke
|UAE Team Emirates – XRG
|m.t.
|10
|Jesús David Peña
|Efapel Cycling
|m.t.
|60
|Santiago Mesa
|Anicolor / Campicarn
|1:30
|DNF
|Iván Ramiro Sosa
|Kern Pharma
|Se retiró
Clasificación General Individual
|1
|Rafael Reis
|Anicolor / Campicarn
|3:31:24
|2
|Nelson Oliveira
|Movistar Team
|0:01
|3
|Jørgen Nordhagen
|Team Visma | Lease a Bike
|0:12
|4
|Jakub Otruba
|Caja Rural – Seguros RGA
|0:23
|5
|Adam Yates
|UAE Team Emirates – XRG
|0:25
|6
|Patryk Goszczurny
|Team Visma | Lease a Bike
|0:29
|7
|Alessandro Pinarello
|NSN Cycling Team
|0:30
|8
|Kevin Vermaerke
|UAE Team Emirates – XRG
|0:40
|9
|Abel Balderstone
|Caja Rural – Seguros RGA
|0:42
|10
|Julius Johansen
|UAE Team Emirates – XRG
|0:42
|32
|Jesús David Peña
|Efapel Cycling
|1:54
|69
|Santiago Mesa
|Anicolor / Campicarn
|4:05