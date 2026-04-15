El ciclismo de ruta colombiano estará presente en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026

Colombia contará con un total de 33 cupos, divididos en 14 deportes, para participar en la cuarta edición de los Juegos Olímpicos de la Juventud que se desarrollarán en Dakar (Senegal) del 30 de octubre al 13 de noviembre.

La buena noticia para el ciclismo colombiano es que el país competirá con un cupo en la modalidad de ruta en ambas ramas. Será la primera ocasión que un país africano albergue un evento deportivo de este índole.

Los IV Juegos Olímpicos de la Juventud tendrán un total de 25 competencias deportivas, con sedes en Dakar, Diamniadio y Saly. A su vez, el evento multideportivo tendrá cerca de 2.700 atletas provenientes de más de 200 países.

Previamente, Colombia participó en las tres ediciones de verano que se desarrollaron en 2010, 2014 y 2018. En Singapur, primera edición, nuestro país asistió con 25 atletas en 12 deportes, consiguiendo cinco preseas (dos de oro y tres de palta).

En Nanjing 2014, la delegación nacional contó con 34 atletas en 11 deportes y alcanzó un total de tres medallas (un oro y dos bronces). En la reciente edición de Buenos Aires 2018, nuestro país fue representado por 56 atletas en 15 disciplinas y cosechó 10 preseas (cuatro oros, tres platas y tres bronces).

El camino rumbo a los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 ya está en marcha y Colombia lo recorre con la convicción del crecimiento personal y deportivo de los deportistas.

*Con Información Prensa Comité Olímpico Colombiano