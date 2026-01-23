Connect with us

Pista

El ciclismo de pista nuevamente protagonista de los Premios Altius del Comité Olímpico Colombiano

Publicado

Hace 3 mins

el

Stefany Cuadrado, John Jaime González y Valeria Hernández, galardonados en los Premios Altius. (Foto © Mindeporte)
Pista

La ministra del Deporte Patricia Duque verifica el avance de obras del velódromo de Mosquera

Publicado

Hace 2 días

el

21 enero, 2026

Por

Así luce el nuevo velódromo de Mosquera. (Foto © Prensa Mindeporte)
Pista

Juegos Bolivarianos Lima–Ayacucho 2025: Colombia remató su dominio en el ciclismo de pista con nuevos podios

Publicado

Hace 2 meses

el

4 diciembre, 2025

Por

Kevin Quintero, campeón bolivariano del keirin. (Foto © Mindeporte)
Pista

Más medallas para Colombia en la penúltima jornada del ciclismo de pista de los Juegos Bolivarianos 2025

Publicado

Hace 2 meses

el

3 diciembre, 2025

Por

Cristián Ortega, Nicholas Paul y Kevin Quintero, en el podio de la velocidad. (Foto © Mindeporte)
