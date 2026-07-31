El ciclismo colombiano lamenta la partida de Honorio Rúa Betancur, uno de sus grandes pioneros

A los 91 años falleció en Medellín Honorio Rúa Betancur, figura del ciclismo colombiano entre los años 50 y 60 que dejó huella en la ruta y la pista, representando de gran manera a nuestro país en los Juegos Olímpicos de Melbourne de 1956, además corrió cinco Vueltas a Colombia.

Esta gloria del ciclismo nacional, nacido en Medellín en 1934, fue uno de los referentes de la generación de ciclistas antioqueños que fue coequipero de Ramón Hoyos Vallejo en aquellos inolvidables equipos de «Antioquia». En el mundo ciclístico era conocido como, ‘El Caballero del Ciclismo’ y ‘Míster Rúa’.

Con la muerte de Honorio Rúa se despide uno de los grandes representantes de la generación que abrió el camino del ciclismo colombiano en el escenario internacional. Su legado trasciende por las carreteras y velódromos donde forjó una carrera ejemplar y siempre será recordado como un pedalista excepcional y un caballero en todo el sentido de la palabra.

El director de la Revista Mundo Ciclístico, Héctor Urrego Caballero, y el grupo periodístico lamentan profundamente esta sensible pérdida para el ciclismo colombiano y envían un fraternal saludo de solidaridad y condolencia a su familia. (Q.E.P.D.).