El chileno Felipe Pizarro sorprendió a los argentinos y ganó la jornada inaugural del Giro del Sol 2026

El pedalista chileno Felipe Pizarro (Diberbool) sorprendió a los locales y se adjudicó la primera etapa del Giro del Sol 2026, luego de recorrer 125,5 kilómetros en territorio sanjuanino.

El ciclista austral de 23 años, que alcanzó su primera victoria del año, fue el más rápido al sprint derrotando a los argentinos Mauricio Páez (Santa Lucia – Gremios) y Adrián Díaz (Portal de San Juan), quienes ingresaron en el segundo y tercer puesto, respectivamente.

La competencia sanjuanina, que tendrá dos etapas en línea más y una contrarreloj, cuenta con la participación de 13 equipos, todas conjuntos gauchos, que recorrerán en total 411 kilómetros.

La carrera del calendario ciclístico argentino, que no cuenta con participación colombiana, continuará hoy sábado con la segunda etapa, que tendrá 130 kilómetros, iniciando y finalizando en Chimbas. El sucesor del argentino Maximiliano Navarrete los conoceremos este domingo en Pocito.

Giro del Sol 2026

Resultados Etapa 1 » San Juan › San Juan (125,5 km)